FOTOS: Alê Marques e Flávio Mattedi dizem sim-sim em Venda Nova

Alessandra Marques e Flavio Mattedi: celebrando o amor! Crédito: Cacá Lima

"Foi singelo. Alguns familiares e amigos mais próximos. Pequeno em tamanho, gigante em emoção". Assim a noiva Alessandra Marques definiu seu sim-sim com Flávio Mattedi, realizado no sábado (25), no restaurante Quinta dos Manacás, em Venda Nova do Imigrante.

O cenário, além de pôr do sol perfeito, contou com a decoração da equipe de Penha Decoração/ Casa dos Arranjos, da região. O bufê foi assinado pelo restaurante, capitaneado pelo chef Duaine Clements, Cida Gomes e Gustavo Vervloet.

Alessandra Marques e Flavio Mattedi: com a filha e primeira-dama Alice Marques Mattedi Crédito: Cacá Lima

Belíssima, a noiva vestiu um look by Milla Caroline. Marcelo Ribeiro e banda agitaram a pista, além do saxofonista João Vinicius. O cerimonial foi assinado por Stella Lacerda. Confira os melhores momentos na galeria de fotos de Cacá Lima.

Casamento de Alessandra Marques e Flávio Mattedi

CAPIXABAS NA ITÁLIA

Depois de quase dois anos sem a realização de feiras de negócios presenciais, empresas capixabas do setor de rochas ornamentais voltam a se encontrar durante a Marmomac, evento internacional em Verona, na Itália. Marcando a presença do Espírito Santo, os capixabas Flavia Milaneze e Diogo Broetto, responsáveis pela tradicional feira internacional do mármore e granito que acontece aqui no estado (a Vitoria Stone Fair), chegam hoje (28) na Itália, com o objetivo de fortalecer parcerias e levar o potencial da feira capixaba e das rochas brasileiras para o exterior. Junto com eles participam 14 empresas brasileiras, com apoio da Apex-Brasil e do Centrorochas.

PRÓXIMA PARADA: VITÓRIA STONE FAIR

Outra informação importante é o retorno da Vitoria Stone Fair, marcada para acontecer de 15 a 18 de fevereiro de 2022! Após o hiato em 2021, consequência dos desafios impostos pela pandemia, a feira de Vitória volta com força total. Com novas propostas, uma nova identidade visual e uma estrutura completamente repaginada, o evento pretende focar cada vez mais no público consumidor final, arquitetos e designers, encantando visitantes com uma jornada exclusiva desde a pedra bruta até sua aplicação personalizada.

ANIVERSÁRIO

Fernanda Pires, a aniversariante Valentina Riva e Bruno Riva: celebrando 15 anos em Vitória Crédito: Elani Passos

VALOR NO BASE 27

Um dos mais antigos e maiores escritórios de assessoria de investimento associado à XP, a capixaba Valor Investimentos é a nova mantenedora do hub Base27. A empresa foi fundada em 2003, em Vitória, e conta com 220 colaboradores entre seus escritórios, localizados em todas as capitais do Sudeste e Brasília, e soma mais de R$ 7 bilhões de ativos sob gestão.

A Valor se junta a outros 34 mantenedores do Base27, hub multicorporativo de inovação do Espírito Santo, com atuação em diversos setores do mercado, como ArcelorMittal, Timenow, Sollo, QI ao Cubo e VTO. Fundado em 2020, durante a pandemia, com o propósito de conectar atores do Estado para impulsionar a inovação capixaba, operou de forma totalmente digital durante seu primeiro ano, até inaugurar o espaço na Enseada do Suá, em junho de 2021, com o objetivo de tornar a região um polo inovador de referência no país e no mundo.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Os papais Fabíola Zardini e Luciano Sacramento celebraram os 2 anos de Davi, com o tema “Festa na Floresta”, na Casa Goiaba, em Bento Ferreira Crédito: Jansen Lube

AVANT PREMIÈRE

O coquetel de lançamento para convidados e clientes do empreendimento imobiliário de luxo, Reserva Vitória, terá atrações nacionais para animar a noite, como o cantor Toni Garrido, que dispensa apresentações, e já encantou milhares de fãs da banda Cidade Negra e o grupo musical Voca People. O evento acontece nesta quinta (30), no estande de vendas, na Enseada do Suá, onde também será apresentada unidade decorada pelo arquiteto David Bastos.

MERCADO IMOBILIÁRIO

Breno Peixoto e Márcio Abaurre: no lançamento empreendimento imobiliário do Reserva Vitória, na Enseada do Suá Crédito: Cacá Lima

Manuela e Marcos Murad: pai e filha no lançamento do Reserva Vitória Crédito: Cacá Lima

RR NEWS

Maria Angela Cabral convida para a celebração que marcará os 33 anos do Secri S(erviço de Engajamento Comunitário) nesta quarta-feira (29), às 18h30, na Igreja Santa Rita, Praia do Canto. A entidade, sem fins lucrativos, fundada em 1988, conecta crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social do bairro São Benedito e comunidades vizinhas a novas possibilidades.

Festeira assumida, Fernanda Prates vai reunir 90 amigas nesta quinta-feira (30), no Le Buffet Studio, para celebrar seus 46 anos. Os DJss Larissa Tantan e Bunny e o cantor Rodrigo Balla - que usará look da Reserva - vão comandar a pista de dança que terá iluminação cênica de Romão Durão.

O vereador de Vitória Leandro Piquet (Republicanos) recebe no “Papo com Piquet” desta quinta-feira (30), às 11h, o professor do mestrado em Segurança Pública da UVV, Henrique Herkenhoff, para debater sobre segurança e todo o universo de ações que contribui para este tema. O bate-papo será nesta quinta-feira (30), às 11h, no Instagram do vereador: @leandro_piquet.

Rachel Medeiros abre as portas de sua Urban Arts esta semana. A 31ª galeria física da marca irá contar com um acervo com obras dos novos nomes das artes e da fotografia, incluindo capixabas.

Presidente do Conselho Consultivo da Juniors Achievement no Espírito Santo, Terence Rangel irá compartilhar sua experiência como empreendedor à frente do Outback Vitória no Start em Saúde Emescam, Edição 2021, que acontece na próxima segunda, dia 4, no auditório do Vitória Gtand Hall. Terence participa do quadro Mindset Empreendedor: trajetórias de Sucesso, no evento que marca o lançamento do Programa Empreenda Emescam, que tem o objetivo de desenvolver ações voltadas para o empreendedorismo e inovação, integrando alunos, professores e colaboradores.

Sinthia Ferrari e Fábio Pinho assinam a varanda com jardim da Casa Cor ES 2021 Crédito: Divulgação

A paisagista Sinthia Ferrari e o arquiteto Fábio Pinho assinam o ambiente varanda com jardim da Casa Cor ES 2021, que abre as portas no dia 6 de outubro, na Praia da Costa, em Vila Velha. A peça de destaque é uma chaise de design. Outro destaque do ambiente é um jardim vertical de 20 metros quadrados, com tecnologia avançada com irrigação automatizada.

O mobiliário infantil e objetos decorativos da Casa Mirim, da empresária capixaba Bárbara Ewald, vão compor o ambiente Suíte da Filha da arquiteta Bia Margon, na Casa Cor ES 2021.

Nesta quinta, dia 30, a partir das 16h, Luzia, Pablo e Valmir Torezani recebem para coquetel de inauguração de sua nova loja de decoração Lu Decor na Henrique Moscoso, Praia da Costa. O nome faz homenagem à grande mulher da família, a própria Luzia Torezani, e o filho e o marido embarcaram no desejo dela em ter uma loja que ofereça um mix de produtos diferenciados para quem ama receber, desde artigos de mesa posta a cristais, porcelanas, objetos decorativos de Murano e muito mais.

Nesta quinta-feira (30), a empresária Lorena Torres recebe, às 18 horas, clientes e parceiros na sua Santé – Dermatologia e Estética para a inauguração de um novo espaço de beleza na Clínica, que fica na Praia do Canto, em Vitória. O serviço é uma parceria com Ana Luíza Marques, do Salão Lá Beauté, que passará a oferecer seus atendimentos na Santé. A DJ Jéssica Benevides vai comandar o evento que terá as delícias do buffet do renomado Rico Gastronomia.

O arquiteto Max Mello assina o projeto de ampliação e reforma do consultório odontológico de Marcelo Nobre. O novo espaço contará com conceito de biofilia, que utiliza elementos da natureza para transformar espaços para que possam trazer benefícios à saúde e promover o bem-estar.

Fábio Ruschi, o aniversariante Marcelo Cardoso e Fábio Brasileiro: celebrando no Iate Clube do ES Crédito: Mônica Zorzanelli