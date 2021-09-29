FOTOS: Alê Marques e Flávio Mattedi dizem sim-sim em Venda Nova

"Foi singelo. Alguns familiares e amigos mais próximos. Pequeno em tamanho, gigante em emoção". Assim a noiva Alessandra Marques definiu seu sim-sim com Flávio Mattedi, realizado no sábado (25), no restaurante Quinta dos Manacás, em Venda Nova do Imigrante.
O cenário, além de pôr do sol perfeito, contou com a decoração da equipe de Penha Decoração/ Casa dos Arranjos, da região. O bufê foi assinado pelo restaurante, capitaneado pelo chef Duaine Clements, Cida Gomes e Gustavo Vervloet.
Belíssima, a noiva vestiu um look by Milla Caroline. Marcelo Ribeiro e banda agitaram a pista, além do saxofonista João Vinicius. O cerimonial foi assinado por Stella Lacerda. Confira os melhores momentos na galeria de fotos de Cacá Lima.
Casamento de Alessandra Marques e Flávio Mattedi
CAPIXABAS NA ITÁLIA
Depois de quase dois anos sem a realização de feiras de negócios presenciais, empresas capixabas do setor de rochas ornamentais voltam a se encontrar durante a Marmomac, evento internacional em Verona, na Itália. Marcando a presença do Espírito Santo, os capixabas Flavia Milaneze e Diogo Broetto, responsáveis pela tradicional feira internacional do mármore e granito que acontece aqui no estado (a Vitoria Stone Fair), chegam hoje (28) na Itália, com o objetivo de fortalecer parcerias e levar o potencial da feira capixaba e das rochas brasileiras para o exterior. Junto com eles participam 14 empresas brasileiras, com apoio da Apex-Brasil e do Centrorochas.
PRÓXIMA PARADA: VITÓRIA STONE FAIR
Outra informação importante é o retorno da Vitoria Stone Fair, marcada para acontecer de 15 a 18 de fevereiro de 2022! Após o hiato em 2021, consequência dos desafios impostos pela pandemia, a feira de Vitória volta com força total. Com novas propostas, uma nova identidade visual e uma estrutura completamente repaginada, o evento pretende focar cada vez mais no público consumidor final, arquitetos e designers, encantando visitantes com uma jornada exclusiva desde a pedra bruta até sua aplicação personalizada.
ANIVERSÁRIO
VALOR NO BASE 27
Um dos mais antigos e maiores escritórios de assessoria de investimento associado à XP, a capixaba Valor Investimentos é a nova mantenedora do hub Base27. A empresa foi fundada em 2003, em Vitória, e conta com 220 colaboradores entre seus escritórios, localizados em todas as capitais do Sudeste e Brasília, e soma mais de R$ 7 bilhões de ativos sob gestão.
A Valor se junta a outros 34 mantenedores do Base27, hub multicorporativo de inovação do Espírito Santo, com atuação em diversos setores do mercado, como ArcelorMittal, Timenow, Sollo, QI ao Cubo e VTO. Fundado em 2020, durante a pandemia, com o propósito de conectar atores do Estado para impulsionar a inovação capixaba, operou de forma totalmente digital durante seu primeiro ano, até inaugurar o espaço na Enseada do Suá, em junho de 2021, com o objetivo de tornar a região um polo inovador de referência no país e no mundo.
PARABÉNS PRA VOCÊ!
AVANT PREMIÈRE
O coquetel de lançamento para convidados e clientes do empreendimento imobiliário de luxo, Reserva Vitória, terá atrações nacionais para animar a noite, como o cantor Toni Garrido, que dispensa apresentações, e já encantou milhares de fãs da banda Cidade Negra e o grupo musical Voca People. O evento acontece nesta quinta (30), no estande de vendas, na Enseada do Suá, onde também será apresentada unidade decorada pelo arquiteto David Bastos.
MERCADO IMOBILIÁRIO
RR NEWS
Maria Angela Cabral convida para a celebração que marcará os 33 anos do Secri S(erviço de Engajamento Comunitário) nesta quarta-feira (29), às 18h30, na Igreja Santa Rita, Praia do Canto. A entidade, sem fins lucrativos, fundada em 1988, conecta crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social do bairro São Benedito e comunidades vizinhas a novas possibilidades.
Festeira assumida, Fernanda Prates vai reunir 90 amigas nesta quinta-feira (30), no Le Buffet Studio, para celebrar seus 46 anos. Os DJss Larissa Tantan e Bunny e o cantor Rodrigo Balla - que usará look da Reserva - vão comandar a pista de dança que terá iluminação cênica de Romão Durão.
O vereador de Vitória Leandro Piquet (Republicanos) recebe no “Papo com Piquet” desta quinta-feira (30), às 11h, o professor do mestrado em Segurança Pública da UVV, Henrique Herkenhoff, para debater sobre segurança e todo o universo de ações que contribui para este tema. O bate-papo será nesta quinta-feira (30), às 11h, no Instagram do vereador: @leandro_piquet.
Rachel Medeiros abre as portas de sua Urban Arts esta semana. A 31ª galeria física da marca irá contar com um acervo com obras dos novos nomes das artes e da fotografia, incluindo capixabas.
Presidente do Conselho Consultivo da Juniors Achievement no Espírito Santo, Terence Rangel irá compartilhar sua experiência como empreendedor à frente do Outback Vitória no Start em Saúde Emescam, Edição 2021, que acontece na próxima segunda, dia 4, no auditório do Vitória Gtand Hall. Terence participa do quadro Mindset Empreendedor: trajetórias de Sucesso, no evento que marca o lançamento do Programa Empreenda Emescam, que tem o objetivo de desenvolver ações voltadas para o empreendedorismo e inovação, integrando alunos, professores e colaboradores.
A paisagista Sinthia Ferrari e o arquiteto Fábio Pinho assinam o ambiente varanda com jardim da Casa Cor ES 2021, que abre as portas no dia 6 de outubro, na Praia da Costa, em Vila Velha. A peça de destaque é uma chaise de design. Outro destaque do ambiente é um jardim vertical de 20 metros quadrados, com tecnologia avançada com irrigação automatizada.
O mobiliário infantil e objetos decorativos da Casa Mirim, da empresária capixaba Bárbara Ewald, vão compor o ambiente Suíte da Filha da arquiteta Bia Margon, na Casa Cor ES 2021.
Nesta quinta, dia 30, a partir das 16h, Luzia, Pablo e Valmir Torezani recebem para coquetel de inauguração de sua nova loja de decoração Lu Decor na Henrique Moscoso, Praia da Costa. O nome faz homenagem à grande mulher da família, a própria Luzia Torezani, e o filho e o marido embarcaram no desejo dela em ter uma loja que ofereça um mix de produtos diferenciados para quem ama receber, desde artigos de mesa posta a cristais, porcelanas, objetos decorativos de Murano e muito mais.
Nesta quinta-feira (30), a empresária Lorena Torres recebe, às 18 horas, clientes e parceiros na sua Santé – Dermatologia e Estética para a inauguração de um novo espaço de beleza na Clínica, que fica na Praia do Canto, em Vitória. O serviço é uma parceria com Ana Luíza Marques, do Salão Lá Beauté, que passará a oferecer seus atendimentos na Santé. A DJ Jéssica Benevides vai comandar o evento que terá as delícias do buffet do renomado Rico Gastronomia.
O arquiteto Max Mello assina o projeto de ampliação e reforma do consultório odontológico de Marcelo Nobre. O novo espaço contará com conceito de biofilia, que utiliza elementos da natureza para transformar espaços para que possam trazer benefícios à saúde e promover o bem-estar.
Fernando Felz, diretor da Metron Engenharia, integra a comitiva de empreendedores capixabas que embarcaram nesta semana para conhecer o ecossistema empreendedor de Santa Catarina de olho em buscar melhorias para o ambiente de negócios capixaba. A iniciativa é do Base27, hub de inovação de engenharia e construção, que tem a participação de 35 empresas, e tem como foco impulsionar os negócios do segmento. No roteiro dos capixabas, está uma visita ao Sapiens Parque — o maior parque de tecnologia e inovação do país —, e à Associação Catarinense de Tecnologia (Acate), que possui mais de 1400 associados, funcionando a partir de diversas iniciativas diferentes, como aceleradora de startups.