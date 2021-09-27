Startup do ES é selecionada para implementar plataforma na Europa

Tem capixaba na lista de startups que vão receber recursos para implementar sua plataforma na Europa. A Jade Autism, que desenvolve aplicativos para pacientes com autismo, vai receber 200 mil euros de um fundo europeu para implementação da plataforma em até seis países da Europa. A startup capixaba é reconhecida mundialmente na criação de jogos que auxiliam o tratamento de deficiências cognitivas.
O anúncio foi feito na última semana pela IMPACT EdTech, incubadora e aceleradora europeia que ajuda as startups e PMEs (Pequenas e Médias Empresas) da EdTech a transformar ideias em produtos prontos para o mercado.
As startups e PMEs que foram convidadas a apresentar no IMPACT EdTech Jury Day foram escolhidas entre 278 candidaturas de 35 países. O júri foi composto por representantes da European Schoolnet, ISDI, FundingBox e consultores externos especialistas nos setores da educação e do empreendedorismo.