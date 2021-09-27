Renata Rasseli

Startup do ES é selecionada para implementar plataforma na Europa

A Jade Autism, que desenvolve aplicativos para pacientes com autismo, vai receber 200 mil euros de um fundo europeu para implementação da plataforma em seis países da Europa

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 12:44

O TCC de Ronaldo Cohin foi a criação de uma startup chamada Jade Autism
 Ronaldo Cohin é o criador de startup Jade Autism Crédito: UVV/Divulgação
Tem capixaba na lista de startups que vão receber recursos para implementar sua plataforma na Europa.  A Jade Autism, que desenvolve aplicativos para pacientes com autismo, vai receber 200 mil euros de um fundo europeu para implementação da plataforma em até seis países da Europa.  A startup capixaba é reconhecida mundialmente na criação de jogos que auxiliam o tratamento de deficiências cognitivas.
O anúncio foi feito na última semana pela IMPACT EdTech, incubadora e aceleradora europeia que ajuda as startups e PMEs (Pequenas e Médias Empresas) da EdTech a transformar ideias em produtos prontos para o mercado.
As startups e PMEs que foram convidadas a apresentar no IMPACT EdTech Jury Day foram escolhidas entre 278 candidaturas de 35 países. O júri foi composto por representantes da European Schoolnet, ISDI, FundingBox e consultores externos especialistas nos setores da educação e do empreendedorismo.

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

