Show celebra os 40 anos do famoso Circo Voador em Vitória

Capital Elétrico, do RJ Crédito: reprodução/instagram

Tradicional ponto de encontro dos amantes do rock em Vitória, o Motor Rockers promove o Sunset Motor Rockers para celebrar 40 anos do Circo Voador, o palco mais importante da cena do rock Brasil dos anos 80, neste sábado, no Na Vista, na Enseada do Suá.

O Circo Voador, que começou no Arpoador e foi pra Lapa, no Rio de Janeiro, será representado por bandas que farão tributos a bandas do rock dos anos 80.

A Capital Elétrico, banda do RJ, fará um tributo a Capital Inicial e clássicos do rock nacional. Já a Usados e Seminovos lembrará hits de Titãs e Ultraje a Rigor e a Cadu Caruzo leva pro palco o melhor de Cazuza, Barão Vermelho, Legião Urbana e Engenheiros do Hawai.

ANIVERSÁRIO

A advogada Flávia Fardim comemorou idade nova na sexta-feira (24), no Studio Lounge Crédito: Cloves Louzada

REGISTRE SUA MARCA

Uma famosa influencer do Estado foi surpreendida por uma intimação de uma loja de roupas, alegando que o nome que ela usa em seu perfil é o mesmo que dá nome ao estabelecimento comercial. O que a comerciante não esperava é que a blogueira já havia registrado o nome de seu perfil no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), logo, é dela o direito de usar o nome. O advogado Cleylton Mendes, do escritório Mendes Advocacia, especialista em registro de marcas, destaca que durante a pandemia, o número de novos negócios no Brasil cresceu muito, e os empreendedores precisam ficar atentos ao registro das marcas. Inclusive aquelas que levam o nome do próprio dono. “Até os influencers digitais precisam registrar os nomes. Às vezes as pessoas colocam o nome próprio no negócio e acham que não precisam registrar. Se esse nome for explorado comercialmente, tem que registrar. É importante, primeiramente, para não ser impedido de utilizar o nome e ter que trocar toda a identidade que criou junto ao seu cliente. E, em segundo lugar, para que ele possa impedir que outras pessoas estejam utilizando a sua marca ou nomes semelhantes. Porque o INPI protege não só a grafia, mas a fonética também”, afirmou Mendes, que lembrou ainda que o registro da marca não tem nada a ver com a inscrição da empresa na Junta Comercial.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Ana Paula Galeão, Tricia Navarro, Fabricia Boechat, a aniversariante Renata Cola, Aurê Aguiar e Renata França: tarde de aniversário no Iate Clube do ES Crédito: Mônica Zorzanelli

OUTUBRO ROSA

A Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages) em parceria com a Unimed Vitória promove uma manhã de exames de mamografia para magistradas a partir de 40 anos, nos dias 2 e 23 de outubro. A ação faz parte da campanha interna de conscientização e importância do diagnóstico precoce do câncer de mama realizada pela entidade no Outubro Rosa.

EXPANSÃO

Gustavo Peixoto, Luiz Carlos Paier, Fernando Ronchi, Karla Toríbio Pimenta e Rodrigo Rodrigues de Freitas : diretoria da Unimed Vitória reunida para celebrar o início da expansão da cooperativa em nova unidade avançada que será instalada na Serra Crédito: Divulgação

ESPAÇO GOURMET

Empório Capixaba é o ambiente assinado pelas arquitetas Juliana Guarize e Tassia Hoffmann, da Guarize Hoffmann. O espaço é uma área gourmet com 75 m² e estará localizado em frente à praça Helmut. Com um conceito elegante, o destaque vai ser para a pedra sintetizadas de fabricação italiana Laminam, da Marmoraria Santo Antônio, e uma ampla estante com fundo de tela tensionada e iluminação indireta, da Studio Design, onde estarão expostos produtos produzidos pelo circuito de agroturismo capixaba, que compõem boa parte dos pratos da gastronomia contemporânea de grandes chefs.

LANÇAMENTO DE LIVRO

Thanguy Friço, Luma e Maitê Friço e Patrícia Friço: na noite de autógrafos do livro "Pais Saudáveis = Filhos Saudáveis" Crédito: Cloves Louzada

O SET DE ANA CAROLINA

O show de grandes sucessos que Ana Carolina prepara para o dia 13 de novembro no Centro de Convenções de Vitória vai contar também com canções de artistas que ela diz amar, como Guilherme Arantes, Seu Jorge e Sidney Magal. "Acho que a grande graça da música brasileira é justamente essa pluralidade", diz a cantora.

QUERIDOS DE RR

Christiano e Valeria Dias Lopes: almoço de domingo no Iate Clube do ES Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Marquinhos Murad convida para o coquetel de lançamento da unidade decorada no Reserva Vitória, assinada pelo arquiteto David Bastos, na quinta-feira (30), na Enseada do Suá.

Ariosto Santos e Shirley Santos embarcam, nesta quinta-feira (30), para Dubai que é considerado um dos destinos mais luxuosos do mundo e surpreende pela riqueza, arquitetura, cultura e peculiaridades. Ele vai mesclar lazer e conhecimento através de uma visita ao Dubai American Hospital, centro avançado em Tecnologia na Cirurgia Plástica.

Robson Arruda está em Salvador, Bahia, onde participa do XIV Congresso Natuzzi onde confere as novidades para a coleção 2022 da brand italiana.

Júlia Del Fiume e Giovana Duarte: na inauguração da Fiume Escola de Atores, em Vila Velha Crédito: Léo Gurgel

O Coro Vox Vitória realiza concerto de aniversário no próximo 3 de outubro, na Catedral Metropolitana de Vitória.

Marcus Frizzera promove no dia 05 de outubro um aulão de Krav Maga. A modalidade foi desenvolvida em Israel e envolve técnicas de autodefesa, com movimentos curtos e rápidos. O encontro é aberto ao público para maiores de 12 anos e a entrada é 1 sabonete que será doado para o Asilo de Vitória.