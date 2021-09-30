Designer do ES lança coleção de mesa posta em homenagem à Amazônia

Rebeca Duarte lança a coleção de mesa posta Verão da Amazônia Crédito: Divulgação

mergulhou na biodiversidade brasileira para criar a sua nova coleção de mesa posta Verão da Amazônia. Composta por souplasts, jogos americanos e guardanapos, a nova coleção valoriza as plantas tropicais, como bromélias, helicônias, palmeiras, acaí, entre outras. O ensaio da nova coleção foi feito às margens do Rio Acará, no Pará. No próximo ano, Rebeca vai decorar duas badaladas festas na região da Amazônia. Nossa designer Rebeca Duarte mergulhou na biodiversidade brasileira para criar a sua nova coleção de mesa posta Verão da Amazônia. Composta por souplasts, jogos americanos e guardanapos, a nova coleção valoriza as plantas tropicais, como bromélias, helicônias, palmeiras, acaí, entre outras. O ensaio da nova coleção foi feito às margens do Rio Acará, no Pará. No próximo ano, Rebeca vai decorar duas badaladas festas na região da Amazônia.

Coleção Verão da Amazônia by Rebeca Duarte

PRIMEIRO MUNDO EM VILA VELHA

O empresário Eduardo Cardoso comemora 30 anos do Centro Educacional Primeiro Mundo e anuncia o projeto de expansão, com a chegada em Vila Velha. A nova unidade, na Praia da Costa, inicia as atividades com o ano letivo de 2022 e já está com matrículas abertas para turmas do Ensino Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1ª série do ensino médio. A escola abrirá 600 vagas e vai gerar 200 empregos diretos.

CASAMENTO

Cristiane Guedes e Rafael Telles: sim-sim na Catedral Metropolitana de Vitória e festa no Le Buffet Master Crédito: Cloves Louzada

NATURE LIVING NO ES

A Apex Realty apresentará para os capixabas, na 25º edição da Casa Cor Espírito Santo, o Showa Nature Living, primeiro empreendimento com esse conceito do Estado. O empreendimento será construído em uma região privilegiada da Praia da Costa e tem a assinatura de renomados profissionais como David Bastos, Kennedy Vianna e Alex Hanazaki. A proposta do Showa é permitir a conexão do ser urbano com a natureza em todos os detalhes, desde as facilidades para oferecer qualidade de vida até itens de sustentabilidade, com captação de água de chuva, por exemplo, e que também se faz presente em todo o projeto com utilização de iluminação e ventilação natural.

TARDE DÉCOR

Renata Bezerril, Rômulo Bezerril e Adriana Martins com a designer Cris Bertolucci Crédito: Mônica Zorzanelli

Os empresários Adriana Martins, Renata Bezerril e Rômulo Bezerril receberam essa semana pequeno grupo de profissionais para o lançamento do seu novo showroom da Homelux, na movimentada Av. Rio Branco. O encontro contou com presença da lighting designer Cris Bertolucci que veio pela primeira vez a Vitória. Em um bate-papo super descontraído, ela falou sobre seu trabalho e processo de produção de várias peças, que impressionou os convidados pelo seu design autoral e artesanal. Uma única peça demora até 3 dias para ficar pronta. Além de muitas novidades no showroom, os anfitriões também apresentaram a nova vitrine assinada pelo arquiteto Rômulo Pegoretti, que conta com peças de Cris Bertolucci e uma gigantesca pedra de granito que veio de Cachoeiro para compor o espaço com requinte. A iluminação passa pelas veios da pedra criando um desenho único e um efeito especial na vitrine.

LANÇAMENTO

Lane Marianelli, Maria Augusta Bitencourtt e Juliana Reissinger: em encontro de arquitetos e decoradores na Compose Crédito: Camilla Baptistin

LIVEES COMEMORATIVAS

As chefs Andrea Souto e Paola Cakes comandam as lives especiais que a Buaiz Alimentos realiza em outubro em comemoração aos 80 anos da empresa em seu Instagram @buaizalimentos. As duas experts convidadas de Eduarda Buaiz irão movimentar as redes sociais da empresa ensinando receitas especiais de um bolo Number Cake e de uma Fatia de Bombom Aberto.

VISITA

RR NEWS

Ricardo Dalla convida para seu aniversário de 65 anos, no dia 9 de outubro, na Ilha do Boi. A noite de jazz será animada pelo Finest Hour.

É nesta quinta-feira (30), no Palácio Anchieta, a abertura oficial do Outubro Rosa no ES, com a apresentação do espetáculo “Outubro Rosa. A prevenção é essencial”, dirigido por Marcelo Lages.

Nesta quinta-feira (30) é celebrado o Dia da Moqueca, um dos carros-chefes da gastronomia capixaba. Rodrigo Vervloet, presidente do SindBares e Abrasel no ES, aproveita a data para destacar o papel da gastronomia para o fomento do turismo e economia. “A moqueca capixaba é um de nossos pratos típicos mais conhecidos e um cartão-postal, devemos exaltar e promovê-la. Vale destacar que a gastronomia movimenta cerca de R$ 250 bilhões por ano no Brasil, segundo dados da Abrasel", ressalta.