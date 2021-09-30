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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou a inauguração do novo espaço de festas de Vitória

Com 30 anos no mercado de decoração de festas, Mônica e Cássio Domingues abriram as portas do Maison Rosee Loft, em Santa Lúcia

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 15:48

Públicado em 

30 set 2021 às 15:48
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Cássio e Mônica Domingues
Cássio e Mônica Domingues receberam convidados para inaugurar o novo espaço de festas da Ilha nesta quarta-feira (29) Crédito: Mônica Zorzanelli
Queridos de RR, os empresários e irmãos Mônica e Cássio Domingues são festeiros profissionais. Depois de 31 anos de atuação do mercado de decoração de festa abriram as portas do Maison Rosee Loft, o novo espaço de eventos de Vitória, nesta quarta-feria (29).  Com capacidade para até 250 pessoas, a casa, que fica em Santa Lúcia,   poderá ser palco de aniversários, casamentos, coquetéis, lançamentos de livros e exposição de arte.
Novo Maison Rosee Loft
Ambiente do novo Maison Rosee Loft Crédito: Mônica Zorzanelli
O espaço não oferece bufê. O anfitrião pode escolher os demais fornecedores, incluindo até decoração. Mas o mobiliário da Maison Rosee está à disposição para locação.
A festa de inauguração reuniu clientes, fornecedores e amigos do mercado de festas da Ilha, com catering do Ilha Buffet. A One Experience assinou o audiovisual da noite, com a presença dos DJs De Prá, Emerson Vaz e Jeferson Neves.  Confira quem passou pelo happening nas fotos de Mônica Zorzanelli.
Novo Maison Rosee Loft
Ambiente do novo Maison Rosee Loft Crédito: Mônica Zorzanelli

Inauguração do Maison Rosee Loft

Novo Maison Rosee Loft
A fachada da nova casa Crédito: Mônica Zorzanelli

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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