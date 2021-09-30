Veja quem prestigiou a inauguração do novo espaço de festas de Vitória

Cássio e Mônica Domingues receberam convidados para inaugurar o novo espaço de festas da Ilha nesta quarta-feira (29) Crédito: Mônica Zorzanelli

Queridos de RR, os empresários e irmãos Mônica e Cássio Domingues são festeiros profissionais. Depois de 31 anos de atuação do mercado de decoração de festa abriram as portas do Maison Rosee Loft, o novo espaço de eventos de Vitória, nesta quarta-feria (29). Com capacidade para até 250 pessoas, a casa, que fica em Santa Lúcia, poderá ser palco de aniversários, casamentos, coquetéis, lançamentos de livros e exposição de arte.

Ambiente do novo Maison Rosee Loft Crédito: Mônica Zorzanelli

O espaço não oferece bufê. O anfitrião pode escolher os demais fornecedores, incluindo até decoração. Mas o mobiliário da Maison Rosee está à disposição para locação.

A festa de inauguração reuniu clientes, fornecedores e amigos do mercado de festas da Ilha, com catering do Ilha Buffet. A One Experience assinou o audiovisual da noite, com a presença dos DJs De Prá, Emerson Vaz e Jeferson Neves. Confira quem passou pelo happening nas fotos de Mônica Zorzanelli.

Ambiente do novo Maison Rosee Loft Crédito: Mônica Zorzanelli

Inauguração do Maison Rosee Loft

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