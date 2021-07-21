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Renata Rasseli

Vitória ganha casa de shows de comédia inspirada em modelos de SP

O Vix Comedy Club abre as portas no próximo 7 de agosto, no Centro Histórico da Capital, com show de humoristas locais

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 02:06

Públicado em 

21 jul 2021 às 02:06
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Vix Comedy Club
Vix Comedy Club abre as portas no dia 7 de agosto, na Rua Sete Crédito: Divulgação
Notícia boa em tempos de retomada cultural na Ilha de Vitória: a capital ganha, mais precisamente no Centro Histórico da cidade, uma nova casa de shows de humor, o Vix Comedy Club, a partir de 7 de agosto. Para a noite de estreia, foram escolhidos medalhões da risada: Rossini Macedo, Haeckel Ferreira e Pejota.
A nova casa, inspirada em modelos de sucesso na noite paulistana, tem proposta diferente: esqueça o formato onde o público janta enquanto assiste ao espetáculo. O Vix Comedy Club vai sempre abrir para um pré-show, que, volta e meia, contará com atrações musicais, valorizando nomes capixabas.
A ideia, acima de tudo, é agregar cultura: prepara-se para encontrar uma pintura de tela ao vivo e a cores, ou um novo nome da música local e até um som ambiente com jazz ou rap. Depois disso, o foco é o palco e seus artistas da risada.
“Nosso objetivo é oferecer um local intimista, confortável, e que faça com que as pessoas se sintam em casa, bem à vontade, para relaxar, com sofás e mesas de totó, por exemplo”, conta Jéssica Giraldeli, que idealizou o espaço na Rua Sete.

ANIVERSÁRIO

Rodrigo e Flávia Almeida: celebrando os 7 anos de Lara!
Rodrigo e Flávia Almeida: celebrando os 7 anos de Lara em clima de arraiá! Crédito: Divulgação

GAZETA EMPRESARIAL CACHOEIRO

Há 20 anos, os empresários e comerciantes de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, conhecem as marcas mais lembradas da cidade por meio do Prêmio Gazeta Empresarial. Neste ano, o evento com o tema "Em um mercado competitivo só sobrevive quem se adapta" , contará com a presença do jornalista da Rede Globo, Clayton Conservani. A live será transmitida nesta quarta-feira (21), às 20h, no site A Gazeta, com apresentação da jornalista Luanna Esteves.

FÉRIAS

Maria Luiza, Samuel e Jose Luiz Altafim
Maria Luiza, Samuel e José Luiz Altafim: em tour pelo Egito Crédito: Divulgação

CAPIXABA QUE BRILHA

Nossa oftalmologista Liliana Nóbrega será palestrante em debate internacional sobre “olho seco”, a ser realizado no dia 28 de julho. Com abordagens inovadoras sobre diagnóstico e fatores de risco, o evento, em formato virtual, reunirá profissionais de todo o mundo.
Promovido pela empresa especializada no desenvolvimento de novas tecnologia e equipamentos para tratamento da doença, a ESW Vision, o evento quer, a partir da troca de informações com profissionais de diversos pontos do planeta, compartilhar soluções para o tratamento desta desconfortável síndrome. E, importante, o evento acontece no mês internacional da conscientização do olho seco, o “Julho Turquesa”.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Simone Rocha Faina e a aniversariante Sara Faina: celebrando 15 anos!
Simone Rocha Faina e a aniversariante Sara Faina: celebrando 15 anos! Crédito: Divulgação

CIRURGIA DE MAMA

Vitória sediará a 33ª Jornada Centro Oeste de Cirurgia Plástica, tendo como tema central “Mama e todos os aspectos cirúrgicos dessa região”, no Hotel Sheraton, entre os dias 22 a 24 de julho.
Anfitrião do evento no Estado, o cirurgião plástico Ariosto Santos e presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Espírito Santo, acredita que o assunto é de grande relevância, já que o Brasil é o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo tendo a mamoplastia de aumento com o uso de próteses de silicone, como a cirurgia plástica mais realizada. Entre os tópicos abordados, destaque para as novas tendências, perfis e modelos de próteses mais usadas pelas brasileiras e também o explante de silicone, assunto que está em voga.

SUNSET

O casal Márcio Capovilla e Fernanda Prates em Sunset na Aleixo Neto
Márcio Capovilla e Fernanda Prates: sunset na Aleixo Neto Crédito: Divulgação

INAUGURAÇÃO

A 12ª Subseção de São Mateus, da OAB-ES, abre as portas de sua nova sede nesta quinta-feira, dia 22. A inauguração contará com a presença do presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, e do presidente da 12ª Subseção de São Mateus, Patrick de Oliveira Malverdi. A solenidade está marcada para às 16h30. Mais ampla e moderna, a 12ª Subseção é composta pelos municípios de São Mateus, Jaguaré, Conceição da Barra e Pedro Canário. A construção da nova sede faz parte do projeto de valorização da advocacia do interior.

QUERIDOS DE RR

Adriana Jenner e André Luiz de Abreu: à espera da Mariana
Adriana Jenner e André Luiz de Abreu: à espera da Mariana Crédito: Camilla Baptistin

RR NEWS

Lobo Pasolini convida para o lançamento do livro de contas "Experiências - volume 1" nesta quinta-feira (22), no Bendito Bistrô, Praia do Canto. 
Duas grandes influenciadoras firmaram parceria com a grife de sapatos capixaba Quattre:  a ex-BBB Rafa Kalimann e  Jade Seba. As sócias da marca, Barbara Ferretti e Rafaela Sterquino,  acompanharam a produção fotográfica da Quattre por Jade Seba (foto abaixo), no Rio de Janeiro. 
Jade Seba posa para grife de sapatos capixaba Quattre
Jade Seba posa para grife de sapatos capixaba Quattre Crédito: Divulgação
Considerado escritório do futuro, Juliana Silveira traz para Vitória um novo conceito do co-space, atividade que une coworking e eventos. A empresária prepara um local para reuniões, pequenos eventos, salas privativas, cozinha, além de um espaço de convivência ao ar livre e com vista privilegiada. O empreendimento conta também com uma arquitetura sustentável, onde grande parte da matéria-prima usada para a montagem do espaço veio do reaproveitamento de materiais.
Pausa para um descanso: a partir desta quarta-feira (21), estou de férias. A  coluna volta a ser publicada no dia 2 de agosto.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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