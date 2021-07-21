Vitória ganha casa de shows de comédia inspirada em modelos de SP

Vix Comedy Club abre as portas no dia 7 de agosto, na Rua Sete Crédito: Divulgação

Notícia boa em tempos de retomada cultural na Ilha de Vitória: a capital ganha, mais precisamente no Centro Histórico da cidade, uma nova casa de shows de humor, o Vix Comedy Club, a partir de 7 de agosto. Para a noite de estreia, foram escolhidos medalhões da risada: Rossini Macedo, Haeckel Ferreira e Pejota.

A nova casa, inspirada em modelos de sucesso na noite paulistana, tem proposta diferente: esqueça o formato onde o público janta enquanto assiste ao espetáculo. O Vix Comedy Club vai sempre abrir para um pré-show, que, volta e meia, contará com atrações musicais, valorizando nomes capixabas.

A ideia, acima de tudo, é agregar cultura: prepara-se para encontrar uma pintura de tela ao vivo e a cores, ou um novo nome da música local e até um som ambiente com jazz ou rap. Depois disso, o foco é o palco e seus artistas da risada.

“Nosso objetivo é oferecer um local intimista, confortável, e que faça com que as pessoas se sintam em casa, bem à vontade, para relaxar, com sofás e mesas de totó, por exemplo”, conta Jéssica Giraldeli, que idealizou o espaço na Rua Sete.

ANIVERSÁRIO

Rodrigo e Flávia Almeida: celebrando os 7 anos de Lara em clima de arraiá! Crédito: Divulgação

GAZETA EMPRESARIAL CACHOEIRO

Há 20 anos, os empresários e comerciantes de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, conhecem as marcas mais lembradas da cidade por meio do Prêmio Gazeta Empresarial. Neste ano, o evento com o tema "Em um mercado competitivo só sobrevive quem se adapta" , contará com a presença do jornalista da Rede Globo, Clayton Conservani. A live será transmitida nesta quarta-feira (21), às 20h, no site A Gazeta, com apresentação da jornalista Luanna Esteves.

FÉRIAS

Maria Luiza, Samuel e José Luiz Altafim: em tour pelo Egito Crédito: Divulgação

CAPIXABA QUE BRILHA

Nossa oftalmologista Liliana Nóbrega será palestrante em debate internacional sobre “olho seco”, a ser realizado no dia 28 de julho. Com abordagens inovadoras sobre diagnóstico e fatores de risco, o evento, em formato virtual, reunirá profissionais de todo o mundo.

Promovido pela empresa especializada no desenvolvimento de novas tecnologia e equipamentos para tratamento da doença, a ESW Vision, o evento quer, a partir da troca de informações com profissionais de diversos pontos do planeta, compartilhar soluções para o tratamento desta desconfortável síndrome. E, importante, o evento acontece no mês internacional da conscientização do olho seco, o “Julho Turquesa”.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Simone Rocha Faina e a aniversariante Sara Faina: celebrando 15 anos! Crédito: Divulgação

CIRURGIA DE MAMA

Vitória sediará a 33ª Jornada Centro Oeste de Cirurgia Plástica, tendo como tema central “Mama e todos os aspectos cirúrgicos dessa região”, no Hotel Sheraton, entre os dias 22 a 24 de julho.

Anfitrião do evento no Estado, o cirurgião plástico Ariosto Santos e presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Espírito Santo, acredita que o assunto é de grande relevância, já que o Brasil é o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo tendo a mamoplastia de aumento com o uso de próteses de silicone, como a cirurgia plástica mais realizada. Entre os tópicos abordados, destaque para as novas tendências, perfis e modelos de próteses mais usadas pelas brasileiras e também o explante de silicone, assunto que está em voga.

SUNSET

Márcio Capovilla e Fernanda Prates: sunset na Aleixo Neto Crédito: Divulgação

INAUGURAÇÃO

A 12ª Subseção de São Mateus, da OAB-ES, abre as portas de sua nova sede nesta quinta-feira, dia 22. A inauguração contará com a presença do presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, e do presidente da 12ª Subseção de São Mateus, Patrick de Oliveira Malverdi. A solenidade está marcada para às 16h30. Mais ampla e moderna, a 12ª Subseção é composta pelos municípios de São Mateus, Jaguaré, Conceição da Barra e Pedro Canário. A construção da nova sede faz parte do projeto de valorização da advocacia do interior.

QUERIDOS DE RR

Adriana Jenner e André Luiz de Abreu: à espera da Mariana Crédito: Camilla Baptistin

RR NEWS

Lobo Pasolini convida para o lançamento do livro de contas "Experiências - volume 1" nesta quinta-feira (22), no Bendito Bistrô, Praia do Canto.

Duas grandes influenciadoras firmaram parceria com a grife de sapatos capixaba Quattre: a ex-BBB Rafa Kalimann e Jade Seba. As sócias da marca, Barbara Ferretti e Rafaela Sterquino, acompanharam a produção fotográfica da Quattre por Jade Seba (foto abaixo), no Rio de Janeiro.

Jade Seba posa para grife de sapatos capixaba Quattre Crédito: Divulgação

Considerado escritório do futuro, Juliana Silveira traz para Vitória um novo conceito do co-space, atividade que une coworking e eventos. A empresária prepara um local para reuniões, pequenos eventos, salas privativas, cozinha, além de um espaço de convivência ao ar livre e com vista privilegiada. O empreendimento conta também com uma arquitetura sustentável, onde grande parte da matéria-prima usada para a montagem do espaço veio do reaproveitamento de materiais.