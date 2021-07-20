Programa de TV nacional mostra a gastronomia das montanhas do ES

Paula Varejão apresenta "De Onde Vem" na Pedra Azul Crédito: Divulgação

Depois de rodar o Brasil e o mundo em busca dos melhores cafezinhos no programa "Tá na Hora do café", no canal Mais Globosat, Paula Varejão estreia um novo programa na TV a cabo, dessa vez em busca das histórias por trás dos pratos. Junto com grandes chefs do país, a apresentadora, grávida de 8 meses do primeiro filho, comanda o "De Onde Vem", que estreia nesta quarta-feira (21), no canal Sabor & Arte, voltado totalmente para a gastronomia.

Durante a temporada do programa, ela apresenta os ingredientes utilizados nas cozinhas, valorizando os produtores e a origem dos alimentos. “Se precisamos de comida, vamos ao mercado. E não paramos para refletir sobre a procedência dos alimentos e como isso é importante para a nossa saúde e para a sustentabilidade do planeta”, diz a apresentadora.

Paula Varejão, do programa "De Onde Vem", visitou as montanhas capixabas Crédito: Divulgação

A primeira temporada é composta de seis episódios semanais em que ela sai a campo visitando pequenos produtores e agricultores na companhia de alguns dos profissionais mais respeitados do país, além, claro, de abordar a aplicação dos insumos na cozinha. Um deles vai mostrar a serra capixaba, onde ela visitou a incrível horta cultivada pelo chef Duaine Clements, americano radicado no Espírito Santo, que comanda a cozinha do Quinta dos Manacás. O episódio será exibido no dia 28 de julho, às 20h30.

Durante a primeira temporada, o programa percorreu ainda o caminho do campo à mesa ao lado dos chefs Samantha Aquim, Alberto Landgraf, Roberta Sudbrack e Nathalie Passos.

Paula Varejão, do programa "De Onde Vem", conheceu a produção de morangos da serra capixaba Crédito: Divulgação