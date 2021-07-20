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Renata Rasseli

Programa de TV nacional mostra a gastronomia das montanhas do ES

A apresentadora Paula Varejão visitou o chef Duaine Clements, em Pedra Azul, para o programa "De Onde Vem" do canal Sabor&Arte

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 15:30

Públicado em 

20 jul 2021 às 15:30
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Paula Varejão apresenta
Paula Varejão apresenta "De Onde Vem" na Pedra Azul Crédito: Divulgação
Depois de rodar o Brasil e o mundo em busca dos melhores cafezinhos no programa "Tá na Hora do café", no canal Mais Globosat, Paula Varejão estreia um novo programa na TV a cabo, dessa vez em busca das histórias por trás dos pratos. Junto com grandes chefs do país, a apresentadora, grávida de 8 meses do primeiro filho, comanda o "De Onde Vem", que estreia nesta quarta-feira (21), no canal Sabor & Arte, voltado totalmente para a gastronomia.
 Durante a temporada do programa, ela apresenta os ingredientes utilizados nas cozinhas, valorizando os produtores e a origem dos alimentos. “Se precisamos de comida, vamos ao mercado. E não paramos para refletir sobre a procedência dos alimentos e como isso é importante para a nossa saúde e para a sustentabilidade do planeta”, diz a apresentadora.
Paula Varejão apresenta o
Paula Varejão, do programa "De Onde Vem", visitou as montanhas capixabas Crédito: Divulgação
 A primeira temporada é composta de seis episódios semanais em que ela sai a campo visitando pequenos produtores e agricultores na companhia de alguns dos profissionais mais respeitados do país, além, claro, de abordar a aplicação dos insumos na cozinha. Um deles vai mostrar a serra capixaba, onde ela visitou a incrível horta cultivada pelo chef Duaine Clements, americano radicado no Espírito Santo, que comanda a cozinha do Quinta dos Manacás. O episódio será exibido no dia 28 de julho, às 20h30.
Durante a primeira temporada, o programa percorreu ainda o caminho do campo à mesa ao lado dos chefs Samantha Aquim, Alberto Landgraf, Roberta Sudbrack e Nathalie Passos.
Paula Varejão, do programa
Paula Varejão, do programa "De Onde Vem", conheceu a produção de morangos da serra capixaba Crédito: Divulgação
"Saber quem são as pessoas por trás do que a gente consome e como são produzidos os alimentos torna a experiência gastronômica muito mais interessante. Não se trata de um programa de receitas e sim de histórias”, afirma Paula Varejão. Todos os chefs escolhidos têm uma relação próxima com seus produtores e valorizam a qualidade e a rastreabilidade dos alimentos. “Os chefs de cozinha viraram grandes estrelas. É o momento de jogar luz também sobre quem produz o ingrediente."
Paula Varejão - Apresentadora do "De Onde Vem"

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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