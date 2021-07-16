"A Loja Vazia" 2021 vai arrecadar doações para 7 instituições do ES

A Loja Vazia 2021 Crédito: Divulgação

A solidariedade é uma atitude que nunca sai de moda. Por isso, do dia 29 de julho a 29 de agosto, a Loja Vazia estará de volta no Shopping Vitória em sua 8ª edição, dando continuidade a uma corrente do bem que aquece com carinho quem mais precisa. O projeto abre as portas para receber doações de roupas, acessórios, calçados, entre outros itens. Toda a arrecadação será direcionada às instituições filantrópicas com trabalhos sociais no Estado. A loja está localizada no 2º piso, em frente à Havaianas.

Em 2020, o projeto não aconteceu devido à pandemia do coronavírus, mas este ano será retomado em novo formato, com todas as medidas de prevenção e segurança.

A Loja Vazia 2021 Crédito: Divulgação

A Loja Vazia, realizada pelo Shopping Vitória, tem parceria da Rede Gazeta e a colunista Renata Rasseli como madrinha master. Para juntar forças, uma rede de madrinhas e padrinhos também está sendo convocada para apadrinhar o projeto. Além disso, neste ano mais marcas também estão apoiando a campanha, como a Lov.Her, que criou as estampas exclusivas das bolsas e lenços, e a Salt Arquitetura, que criou o designer da loja, com arquitetura moderna e totalmente instagramável.

Outra novidade deste ano na Loja Vazia é a participação da consultora de imagem Gabriela Varejão, que vai movimentar as redes sociais com conteúdos diversos, colocando a solidariedade em alta no mundo da moda. Por meio da ação “Dicas da Gaby”, ela vai incentivar a prática do desapego, divulgar os bazares e as datas de doações para cada instituição, além de compartilhar dicas de customização e muito mais.

As entidades beneficiadas nesta edição são: Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), Instituto João XXIII, Amaes, Instituto Jutta Batista da Silva (IJBS), Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci), Martim Lutero e Secri.

ANIVERSÁRIO

Filhinha, João Bosco, Dora, o aniversariante Estevão, Nicolau e Julia Covre: iniciando as comemorações de 100 anos com uma mini festa juninha em família Crédito: Mônica Zorzanelli

SERRA SERÁ PIONEIRA NA DISCIPLINA EDUCAÇÃO PARA O TRÃNSITO

A Serra será o primeiro município do Espírito Santo a ter em sua grade curricular, a disciplina de “Educação para o Trânsito”. O conteúdo será desenvolvido por meio de literatura própria, com livros do aluno e do professor, além de aulas práticas.

Os professores das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEfs) serão capacitados pelo Projeto Cidadania em Trânsito na Escola, por meio do Núcleo de Educação para o Trânsito, do Departamento de Operações de Trânsito da Serra (DOT). Além disso, os professores contarão com suporte dos agentes de trânsito na escola, ao longo do ano.

Tudo está em fase de elaboração para que a partir já do início do ano letivo de 2022, os alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental tenham acesso à nova disciplina. Os estudantes terão aulas práticas na “Transitolândia”, que será instalada no Parque da Cidade, em Laranjeiras.

INAUGURAÇÃO

Tiago Setubal, André Rodrigues, Aluisio Sarlo e Eduardo Ambrósio com a anfitriã Zuleika Chaves: em evento de lançamento da RE/MAX Action Group, em Vila Velha. Crédito: Cloves Louzada

BAIRRO TOP

Levantamento da ONU coloca o Barro Vermelho, em Vitória, na lista das 100 áreas do país com maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Os atributos da região foram inspiração para Camila Menezes apostar no Golden, empreendimento da Empar que está em construção no bairro e que reúne acabamento de alto padrão, plantas modernas que proporcionam a integração dos ambientes e áreas de lazer completas para as famílias, com mais de mil metros quadrados.

CAPIXABAS EM BRASÍLIA

César Colnago e o deputado federal Felipe Rigoni: bate-papo sobre política em café da manhã em Brasília Crédito: Divulgação

CULTURA EM TODA PARTE

A segunda etapa do festival Cultura em Toda Parte – Módulo Central Sul acontece online entre 30 de julho e 29 de agosto com 66 atrações. Marcante no evento, além de contar com um mês inteiro de muita cultura, é a diversidade de linguagens artísticas: música, literatura, contação de histórias, artes cênicas, artes integradas, cultura popular e cultura afro-brasileira.

De Cachoeiro de Itapemirim, cidade com 20 representantes, haverá, por exemplo, o show da artista pop Aline Garruth. De Linhares, se apresenta a cantora com participação no “The Voice” Tabatha Fher. Também participa, de Vargem Alta, o grupo de Caxambu de Pedra Branca “Fé, Raça, Força em um só Coração”, trazendo a cultura afro-brasileira. Bem como o Palhaço Xipoca, de Divino de São Lourenço, o grupo de cultura popular “Folia de Reis Estrela de Prata”, de Mimoso do Sul, o grupo “Folia de Reis Estrela do Mar”, de Cachoeiro, e muito mais.

RR NEWS

Bruno Leão e Wesley Sathler: nas Audições de Inverno 2021 da escola de piano de BL Crédito: Bruno Menezes

A empresária Giovana Brunoro comemora seu aniversário neste domingo (18), ao lado de sua família e amigos no Vila Pindô, em Bairro Fátima, cerimonial infantil que ela acaba de inaugurar.

Os empresários Anderson Andrade e Renan Carneiro, da Conceito Móveis Vitória, e a curadora Flávia Dadalto, convidam para o coquetel de inauguração da 2ª Mostra Casa Aconchego, na quarta (21), a partir das 18h.

A consultora de imagem e estilo Iara Quaresma foi escolhida pela médica pneumologista e especialista do Sono, Jéssica Polese, para a construção da nova identidade de sua clínica. Além de construção de imagem, a consultora irá criar os novos uniformes da equipe da médica.

A banda capixaba Cinco Nós abre os trabalhos da 2ª Mostra de Música Gabriel Camargo. O evento que acontecerá em dois finais de semana, de forma on-line, contará com shows e palestras com repertórios variados, que vão do pop rock ao erudito.