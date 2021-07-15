Empresa do ES lança clube de assinaturas para amantes de café

Box do Clube Reserva Crédito: Divulgação

Nos mesmos moldes dos clubes de vinho que conquistaram o país, os amantes do café também vão ganhar um clube para chamar de seu com o selo de marca capixaba. A Realcafé Reserva lança nesta quinta-feira (15) o clube de assinantes para os apreciadores de cafés especiais de todo o Brasil, o Clube Reserva.

Os assinantes do Clube Reserva poderão escolher entre 4 opções de pacotes: Clube Reserva: 500g em grãos (o assinante recebe mensalmente 1 pacote de 250 gramas de um dos microlotes finalistas do Prêmio Realcafé Reserva + 1 pacote de 250 gramas da torra 650); Clube Reserva: 500g torrado e moído (o assinante recebe mensalmente 1 pacote de 250 gramas de um dos microlotes finalistas do Prêmio Realcafé Reserva + 1 pacote de 250 gramas da torra 650); Clube Reserva: 1Kg em grãos (o assinante recebe mensalmente 2 pacotes de 250 gramas de um dos microlotes finalistas do Prêmio Realcafé Reserva + 2 pacotes de 250 gramas da torra 650); Clube Reserva: 1 Kg torrado e moído (o assinante recebe 2 pacotes de 250 gramas de um dos microlotes finalistas do Prêmio Realcafé Reserva + 2 pacotes de 250 gramas da torra 650).

Os valores serão de R$ 58,00 para as opções de 500g e R$ 110,20 para as opções de 1kg. A empresa oferece frete grátis para todo o Brasil.

O produtor capixaba Marcos Marchioro e o diretor da Realcafé Reserva Henrique Tristão Crédito: Divulgação

O grande diferencial do Clube Reserva será a qualidade, além disso, todo mês os membros serão surpreendidos com um dos microlotes finalistas do Prêmio Realcafé de Qualidade, todos das montanhas do Espírito Santo. De acordo com a metodologia SCAA (Specialty Coffee Association of America), um café é considerado especial quando atinge a classificação superior a 80 pontos. Os cafés finalistas do Prêmio são todos acima de 86 pontos, ou seja, são cafés super especiais.

No lançamento os assinante do Clube Reserva irão receber em suas casas o microlote do campeão do concurso Realcafé de Qualidade, o café do produtor Marcos Marchioro. Com a pontuação surpreendente de 91,12 pontos na avaliação sensorial, Marchioro cultiva seu o café arábica (catuaí vermelho) no Sítio Córrego Saudoso - Capivara, em Vargem Alta, em uma altitude de 950 metros. Um café único, especial e com notas de aroma floral, licoroso e frutado.

Para o diretor da Realcafé Reserva, Henrique Tristão, o Clube Reserva é uma iniciativa única e que levará os cafés capixabas a lugares ainda mais especiais.

"A Realcafé lança o Clube Reserva dando continuidade ao processo de valorização dos produtores do Espírito Santo que se inicia com o Premio Realcafé de Qualidade. Levaremos os grãos do Estado para todo Brasil e temos a certeza que vamos entregar um produto especial e marcante para os nossos assinantes." Henrique Tristão - Diretor da Realcafé Reserva