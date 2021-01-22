Campanha "Loja Vazia" pretende redobrar doações em 2021 no ES

A Loja Vazia 2019 - Arquivo AG Crédito: Divulgação

A 8ª edição do projeto “A Loja Vazia” , que pretende arrecadar roupas, sapatos e acessórios para entidades capixabas, será realizada de 19 de maio a 20 de junho, no 2º piso do Shopping Vitória. Devido à pandemia do coronavírus, a tradicional campanha, uma parceria do Shopping Vitória e da Rede Gazeta, não aconteceu em 2020 e por isso, a ideia é redobrar as doações neste ano, diz a gerente de marketing do SV, Letícia Dalvi. A “Loja Vazia” terá como madrinha master da ação a jornalista e colunista Renata Rasseli. As instituições Acacci, Afecc, Amaes, Instituto Jutta Batista da Silva e Instituto João XXIII são algumas das entidades beneficiadas com a ação do bem.

VERÃO 2021

Rossana Diniz: curtindo o verão em Caraíva, Bahia Crédito: Divulgação

CAPIXABA NA FIESP

A agenda de compromissos do advogado Luiz Claudio Allemand neste ano, fora do Espírito Santo, começa na próxima semana, dia 27, com uma demanda pra lá de relevante. A convite da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP / CIESP), ele será palestrante no encontro de trabalho do Grupo de Estudos de Direito Digital e Compliance da entidade com o tema central "Licitude no tratamento dos dados pelo próprio controlador do WhatsApp, os riscos para a indústria e outros sistemas de rede social".

Segundo Allemand este tema, em especial, ganhou repercussão depois da divulgação de que o WhatsApp passaria a obrigar seus usuários a compartilharem dados pessoais com o Facebook. Mas ele lembra que esta questão não é nova. “A discussão sobre privacidade e o tráfego de dados na internet certamente será uma das mais relevantes nos próximos anos. Desde que as redes sociais dominaram as comunicações pessoal e empresarial, aproximando pessoas, promovendo negócios, informando com facilidade e velocidade, elas também trouxeram uma série de problemas de privacidade. Assim, é fundamental que haja meios legais para proteger pessoas e empresas de usos indevidos”, reforça ele.

ANO NOVO, ESCRITÓRIO NOVO

Michele Pin e José Hue Crédito: Divulgação

A escritora e ativista Michele Pin entra em 2021 com um cantinho de trabalho para chamar de seu. Ela ganhou um escritório idealizado pelo marido, o empresário João Paulo Nabuco de Magalhães Lins. O espaço que deu lugar ao sonho da capixaba antes era um orquidário da família. O projeto foi assinado pelo renomado arquiteto José Hue. Ele integrou ambiente externo e interno, com uma meia parede responsável pela setorização de um estar, uma copa, um camarim e um banheiro, em clima harmonioso e intimista, aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, onde o casal reside. Hue também fez uma seleção criteriosa dos móveis do acervo familiar, como o conjunto de sofá e poltronas Chesterfield em couro vermelho, cadeiras oitocentistas inglesas, duas chaise Luís XV forradas em camurça na cor off White, tapete iranianos, e para complementar a décor, arrematou, em casas de leilões, mesas de apoio, abajur e espelhos de parede.

VACINADOS

O médico José Santos Neves, a enfermeira Monica Motta Cunha, a técnica de Enfermagem Sheila Gomes do Carmo e a fisioterapeuta Gessica Cardozo Souza foram os primeiros profissionais vacinados na equipe do Vitória Apart Hospital, na última quarta, dia 20. Os três atuam na linha de frente do atendimento da UTI que atende pacientes com a Covid-19.

Aos 55 anos, Santos Neves tem 30 anos de profissão e está desde o início da pandemia atuando na UTI Covid. Ele estima ter atendido pelo menos 300 pacientes com a doença. “É um dia histórico. Contribuímos para salvar muitas vidas, mas não podemos esquecer de tantos que não resistiram no Brasil e no mundo. Tem sido, para a sociedade e para os profissionais de saúde, um período de luta, dor e sofrimento. Hoje, ao tomar a vacina, vivo um misto de sentimentos: feliz pela chegada da vacina, desejando a mesma oportunidade para a população como um todo e me entristecendo pelos que não tiveram essa chance”, afirma. Para ele, é importante lembrar que a pandemia não acabou. “Seguimos na luta pela vida, só que agora com a esperança representada pela vacina”, ressalta.

DIA DE BELEZA

Dani Mendes, Ricardo Silveira e Danielle Martins: tarde de novas técnicas para a maquiagem perfeita Crédito: Divulgação

JANEIRO BRANCO

O mês de janeiro é dedicado à campanha de prevenção e conscientização sobre a saúde mental. Batizada de Janeiro Branco, a iniciativa leva em conta o aumento de casos de ansiedade e depressão durante a pandemia e parte do seguinte mote: onde há gente, há questões de saúde mental a se atentar.

O psiquiatra da Samp Jovino da Silva Alves Araújo alerta: “é preciso estar atento a uma espécie de efeito rebote da pandemia. É um momento em que o sofrimento psíquico tende a aumentar, trazendo medo, vulnerabilidade, sensação de impotência, sentimentos condizentes com o momento. Mas é importante observar o comprometimento da saúde mental, a intensidade do sofrimento e o impacto desses sentimentos sobre o dia a dia do indivíduo e procurar especialistas, caso necessário”, considera.

SEIS ANOS NA SERRA

Justino Brunelli comemora os resultados obtidos nos seis anos da Ambiental Serra, parceira público-privada da Cesan para esgotamento sanitário na Serra. Neste período, o município recebeu investimentos da ordem de R$ 255 milhões, avançando de 58% para 90% o índice de cobertura. As melhorias atendem ao município que tem 517 mil habitantes, com a coleta e tratamento de um bilhão de litros de esgoto por mês. Nos seis anos de PPP, a Serra subiu 12 colocações no Ranking de Saneamento, desenvolvido pelo Instituto Trata Brasil.

DE FÉRIAS COM CESINHA

Cesinha Fernandes Crédito: Divulgação

Com o verão em alta e curtindo as férias, o jornalista Cesinha Fernandes está aproveitando janeiro na Bahia. Em seu Instagram (@cesinha_), o capixaba registra os belos cenários e experiências do litoral baiano. Na viagem, Cesinha está a bordo de um Toyota Yaris desfrutando das vantagens do GoDrive, o serviço de carro por assinatura oferecido pelo Grupo Águia Branca.

BATE-PAPO SOBRE ARQUITETURA E DESIGN