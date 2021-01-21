Professora do ES é finalista em concurso de empreendedorismo nacional

Tânia Telles, professora, consultora de Gestão de Pessoas e palestrante Crédito: Divulgação

Influenciar pessoas e orientar carreiras é um mercado em ascensão já há algumas décadas no Brasil e no Mundo, e que ganhou ainda mais projeção com a chegada das mídias sociais e o fortalecimento da internet. Mentores e consultores na gestão de tempo e de pessoas estão entre os que acumulam milhares de seguidores. Mas como seria uma disputa entre os que se consideram não apenas eloquentes, mas capazes de articular ideias a ponto de capturar, hipnotizar mesmo uma audiência tão dispersa como a de hoje?

A consultora de Gestão de Pessoas e palestrante Tania Telles topou o desafio e participa do concurso criado pelo Instituto Deandhela, liderado pela especialista em produtividade e autora do livro “Faça o tempo enriquecer você”, pela editora Gente, Tathiane Deândhela. Mais de 150 palestrantes de todo o Brasil participaram da disputa, cuja final acontece no próximo dia 23, pelo Youtube. Entre os 8 finalistas, Tania é a única participante do Espírito Santo.

Ex-professora de Administração da Faesa e ex-gerente de Gestão de Pessoas do Ministério Público Estadual, ela hoje atua no mercado de Desenvolvimento Humano, é Mestra em Ciências Contábeis pela Fucape e professora da Escola de Governo da Prefeitura de Vitória.

FÉRIAS

Dorion Soares curte dias de descanso em Jericoacoara com sua Tatiana e a filha Yohana. Além de passear pelos pontos turísticos do local, o designer de joias aproveita as águas salgadas do Ceará para praticar kitsurf Crédito: Divulgação

CAPIXABA NA CASA COR RIO 2021

Nosso joalheiro Ricardo Vieira vai expor sua linha de joias autorais na Casa Cor Rio 2021, que acontecerá nos meses de março e abril, em uma mansão, no Jardim Botânico.

AUDIOLIVROS

A editora Maré cravou dois projetos na lei Aldir Blanc. Os livros "Olhar de aceno para os lados", de Jace Theodoro, e "Guananira", de Bernadette Lyra, já lançados na versão impressa, agora terão a versão digital como audiolivros. O próprio Jace fará a leitura das suas crônicas e terá a participação especial da atriz carioca Betty Erthal. O autor viaja para o sítio da atriz no Rio para a gravação da crônica que ela mesma vai escolher.

O de Bernadette contará com três atrizes lendo suas crônicas, mas a autora também participará no texto de apresentação. Os editais locais da lei Aldir Blanc estão sob a responsabilidade da Secretaria de Cultura do Estado.

DUPLA COMEMORAÇÃO

Luana Patriota e Leandro Piquet comemoraram duas datas especiais: o batismo e também um ano do filho Eros, no restaurante Aleixo Crédito: Leo Gurgel

NOVO INTEGRANTE

Dr. Flávio Fabiano passa a integrar a Comissão de Direitos e Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo.

VERÃO 2021

Maritza Bojovski estampa as fotos da primeira coleção de acessórios Verão 2021 da Nuvem Sublimação. Crédito: Divulgação

CASA CRIATIVA

A casa criativa de Gorete, Maísa e Verônica Dadalto promete balançar a temporada de verão. Embalados por um happy hour, o espaço localizado na Praia do Canto irá promover um 'mercadinho tropical' nas quintas de janeiro, a partir desta semana. A estreia é nesta quinta, 21.

DESAPEGUE

O mercado de "resale" está em alta. A cada dia, um número maior de apaixonados por moda se rende às maneiras mais sustentáveis de consumir. Um bom exemplo é o brechó Desapegue, de Julia Bottecchia, que passa agora a contar também com peças de luxo, incluindo acessórios. Depois de Claudia Scarton, a próxima a desapegar é Mariana Rizzi.

ENCONTRO FASHION

Silvana Araújo se prepara para receber Bruna e Bianca Olivo em seu showroom na sexta-feira (22) para uma ação fashion. Será um um evento intimista em parceria com as marcas Lança Perfume e My Favorite Things.

INAUGURAÇÃO

O chef nacional Wagner Ribeiro, Eloiza e Gustavo Roncetti da Costa: tarde de lançamento dos pratos executivos do Johnny Rockets, no Shopping Vitória Crédito: Cloves Louzada

TRANSTORNOS MENTAIS SEM ESTIGMAS

Conversar sobre transtornos mentais para muitas pessoas ainda é desconfortável. O assunto, entretanto, vem ganhando cada vez mais relevância e virou tema de redação na prova do Enem. O psiquiatra Fábio Olmo, diretor clínico da Aube - Cuidados da Mente, reforça a importância de se falar sobre isso. "Os estigmas relacionados aos transtornos mentais muitas vezes levam a população a adiar ou negar o início do tratamento adequado, dificultando a recuperação. É fundamental procurar ajuda profissional qualificada e humanizada ao identificar qualquer sintoma de depressão, de ansiedade ou de outros transtornos. É necessário deixar de lado o preconceito, o medo ou a vergonha. Cuidar da saúde mental é essencial para uma boa qualidade de vida", ressalta.

DIA DE BELEZA

Marlei Bonela, Cris Campinho, Kamila Abreu e Aparecida Borges: em dia de beleza na clínica de Glaucia Duarte, na Praia do Canto. Crédito: Divulgação

CASA VERDE E AMARELA