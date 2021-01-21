Professora do ES é finalista em concurso de empreendedorismo nacional

Influenciar pessoas e orientar carreiras é um mercado em ascensão já há algumas décadas no Brasil e no Mundo, e que ganhou ainda mais projeção com a chegada das mídias sociais e o fortalecimento da internet. Mentores e consultores na gestão de tempo e de pessoas estão entre os que acumulam milhares de seguidores. Mas como seria uma disputa entre os que se consideram não apenas eloquentes, mas capazes de articular ideias a ponto de capturar, hipnotizar mesmo uma audiência tão dispersa como a de hoje?
A consultora de Gestão de Pessoas e palestrante Tania Telles topou o desafio e participa do concurso criado pelo Instituto Deandhela, liderado pela especialista em produtividade e autora do livro “Faça o tempo enriquecer você”, pela editora Gente, Tathiane Deândhela. Mais de 150 palestrantes de todo o Brasil participaram da disputa, cuja final acontece no próximo dia 23, pelo Youtube. Entre os 8 finalistas, Tania é a única participante do Espírito Santo.
Ex-professora de Administração da Faesa e ex-gerente de Gestão de Pessoas do Ministério Público Estadual, ela hoje atua no mercado de Desenvolvimento Humano, é Mestra em Ciências Contábeis pela Fucape e professora da Escola de Governo da Prefeitura de Vitória.
FÉRIAS
CAPIXABA NA CASA COR RIO 2021
Nosso joalheiro Ricardo Vieira vai expor sua linha de joias autorais na Casa Cor Rio 2021, que acontecerá nos meses de março e abril, em uma mansão, no Jardim Botânico.
AUDIOLIVROS
A editora Maré cravou dois projetos na lei Aldir Blanc. Os livros "Olhar de aceno para os lados", de Jace Theodoro, e "Guananira", de Bernadette Lyra, já lançados na versão impressa, agora terão a versão digital como audiolivros. O próprio Jace fará a leitura das suas crônicas e terá a participação especial da atriz carioca Betty Erthal. O autor viaja para o sítio da atriz no Rio para a gravação da crônica que ela mesma vai escolher.
O de Bernadette contará com três atrizes lendo suas crônicas, mas a autora também participará no texto de apresentação. Os editais locais da lei Aldir Blanc estão sob a responsabilidade da Secretaria de Cultura do Estado.
DUPLA COMEMORAÇÃO
NOVO INTEGRANTE
Dr. Flávio Fabiano passa a integrar a Comissão de Direitos e Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo.
VERÃO 2021
CASA CRIATIVA
A casa criativa de Gorete, Maísa e Verônica Dadalto promete balançar a temporada de verão. Embalados por um happy hour, o espaço localizado na Praia do Canto irá promover um 'mercadinho tropical' nas quintas de janeiro, a partir desta semana. A estreia é nesta quinta, 21.
DESAPEGUE
O mercado de "resale" está em alta. A cada dia, um número maior de apaixonados por moda se rende às maneiras mais sustentáveis de consumir. Um bom exemplo é o brechó Desapegue, de Julia Bottecchia, que passa agora a contar também com peças de luxo, incluindo acessórios. Depois de Claudia Scarton, a próxima a desapegar é Mariana Rizzi.
ENCONTRO FASHION
Silvana Araújo se prepara para receber Bruna e Bianca Olivo em seu showroom na sexta-feira (22) para uma ação fashion. Será um um evento intimista em parceria com as marcas Lança Perfume e My Favorite Things.
INAUGURAÇÃO
TRANSTORNOS MENTAIS SEM ESTIGMAS
Conversar sobre transtornos mentais para muitas pessoas ainda é desconfortável. O assunto, entretanto, vem ganhando cada vez mais relevância e virou tema de redação na prova do Enem. O psiquiatra Fábio Olmo, diretor clínico da Aube - Cuidados da Mente, reforça a importância de se falar sobre isso. "Os estigmas relacionados aos transtornos mentais muitas vezes levam a população a adiar ou negar o início do tratamento adequado, dificultando a recuperação. É fundamental procurar ajuda profissional qualificada e humanizada ao identificar qualquer sintoma de depressão, de ansiedade ou de outros transtornos. É necessário deixar de lado o preconceito, o medo ou a vergonha. Cuidar da saúde mental é essencial para uma boa qualidade de vida", ressalta.
DIA DE BELEZA
CASA VERDE E AMARELA
A lei 14.118/21, que institui o programa Casa Verde e Amarela, chegou causando debates entre os especialistas em Direito da Família e de Sucessões. A advogada Flavia Brandão, presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família no Espírito Santo (IBDFAM-ES), explica que, pela lei, os contratos efetivados pelo programa serão feitos preferencialmente em nome da mulher e, em casos de divórcio, a propriedade registrada ou regularizada pelo programa ficará com a mulher, independentemente do registro e do regime de bens. "Essa lei traz à tona muitas controvérsias. As regras de regimes de bens como conhecemos não se aplicarão aqui. O cônjuge prejudicado em caso de divórcio terá direito à indenização por perdas e danos, mas ainda não sabemos como isso será feito. Além disso, a lei dá a entender que o direito pela propriedade se alternaria entre homem e mulher conforme a titularidade da guarda de filhos. Isso afetará completamente o nosso trabalho durante os processos", comenta.