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Renata Rasseli

Professora do ES é finalista em concurso de empreendedorismo nacional

A consultora de Gestão de Pessoas e palestrante Tania Telles participa do concurso criado pelo Instituto Deandhela, liderado pela especialista em produtividade e autora do livro “Faça o tempo enriquecer você”, pela editora Gente, Tathiane Deândhela

Públicado em 

21 jan 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Tânia Telles
Tânia Telles, professora,  consultora de Gestão de Pessoas e palestrante Crédito: Divulgação
Influenciar pessoas e orientar carreiras é um mercado em ascensão já há algumas décadas no Brasil e no Mundo, e que ganhou ainda mais projeção com a chegada das mídias sociais e o fortalecimento da internet. Mentores e consultores na gestão de tempo e de pessoas estão entre os que acumulam milhares de seguidores. Mas como seria uma disputa entre os que se consideram não apenas eloquentes, mas capazes de articular ideias a ponto de capturar, hipnotizar mesmo uma audiência tão dispersa como a de hoje?
A consultora de Gestão de Pessoas e palestrante Tania Telles topou o desafio e participa do concurso criado pelo Instituto Deandhela, liderado pela especialista em produtividade e autora do livro “Faça o tempo enriquecer você”, pela editora Gente, Tathiane Deândhela. Mais de 150 palestrantes de todo o Brasil participaram da disputa, cuja final acontece no próximo dia 23, pelo Youtube. Entre os 8 finalistas, Tania é a única participante do Espírito Santo.
Ex-professora de Administração da Faesa e ex-gerente de Gestão de Pessoas do Ministério Público Estadual, ela hoje atua no mercado de Desenvolvimento Humano, é Mestra em Ciências Contábeis pela Fucape e professora da Escola de Governo da Prefeitura de Vitória.

FÉRIAS

Dorion Soares, Tatiana e Yohana: dias de descanso em Jericoacoara, no Ceará
Dorion Soares curte dias de descanso em Jericoacoara com sua Tatiana e a filha Yohana. Além de passear pelos pontos turísticos do local, o designer de joias aproveita as águas salgadas do Ceará para praticar kitsurf Crédito: Divulgação

CAPIXABA NA CASA COR RIO 2021

Nosso joalheiro Ricardo Vieira vai expor sua linha de joias autorais na Casa Cor Rio 2021,  que acontecerá nos meses de março e abril, em uma mansão, no Jardim Botânico. 

AUDIOLIVROS

A editora Maré cravou dois projetos na lei Aldir Blanc. Os livros "Olhar de aceno para os lados", de Jace Theodoro, e "Guananira", de Bernadette Lyra, já lançados na versão impressa, agora terão a versão digital como audiolivros. O próprio Jace fará a leitura das suas crônicas e terá a participação especial da atriz carioca Betty Erthal. O autor viaja para o sítio da atriz no Rio para a gravação da crônica que ela mesma vai escolher.
O de Bernadette contará com três atrizes lendo suas crônicas, mas a autora também participará no texto de apresentação. Os editais locais da lei Aldir Blanc estão sob a responsabilidade da Secretaria de Cultura do Estado.

DUPLA COMEMORAÇÃO

Luana Patriota e Leandro Piquet comemoraram duas datas especiais: o batismo e também um ano do filho Eros, no restaurante Aleixo. Estiveram presentes também os avós paternos e maternos do pequeno
Luana Patriota e Leandro Piquet comemoraram duas datas especiais: o batismo e também um ano do filho Eros, no restaurante Aleixo Crédito: Leo Gurgel

NOVO INTEGRANTE 

Dr. Flávio Fabiano passa a integrar a Comissão de Direitos e Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo.

VERÃO 2021

Maritza Bojovski estampa as fotos da primeira coleção de acessórios Verão 2021 da Nuvem Sublimação.
Maritza Bojovski estampa as fotos da primeira coleção de acessórios Verão 2021 da Nuvem Sublimação. Crédito: Divulgação

CASA CRIATIVA

A casa criativa de Gorete, Maísa e Verônica Dadalto promete balançar a temporada de verão. Embalados por um happy hour, o espaço localizado na Praia do Canto irá promover um 'mercadinho tropical' nas quintas de janeiro, a partir desta semana. A estreia é nesta quinta, 21.

DESAPEGUE

O mercado de "resale" está em alta. A cada dia, um número maior de apaixonados por moda se rende às maneiras mais sustentáveis de consumir. Um bom exemplo é o brechó Desapegue, de Julia Bottecchia, que passa agora a contar também com peças de luxo, incluindo acessórios. Depois de Claudia Scarton, a próxima a desapegar é Mariana Rizzi.

ENCONTRO FASHION

Silvana Araújo se prepara para receber Bruna e Bianca Olivo em seu showroom na sexta-feira (22) para uma ação fashion. Será um um evento intimista em parceria com as marcas Lança Perfume e My Favorite Things.

INAUGURAÇÃO

O chef nacional Wagner Ribeiro, Eloiza e Gustavo Roncetti da Costa em tarde de lançamento dos pratos executivos do Johnny Rockets, no Shopping Vitória
O chef nacional Wagner Ribeiro, Eloiza e Gustavo Roncetti da Costa:  tarde de lançamento dos pratos executivos do Johnny Rockets, no Shopping Vitória Crédito: Cloves Louzada

TRANSTORNOS MENTAIS SEM ESTIGMAS

Conversar sobre transtornos mentais para muitas pessoas ainda é desconfortável. O assunto, entretanto, vem ganhando cada vez mais relevância e virou tema de redação na prova do Enem. O psiquiatra Fábio Olmo, diretor clínico da Aube - Cuidados da Mente, reforça a importância de se falar sobre isso. "Os estigmas relacionados aos transtornos mentais muitas vezes levam a população a adiar ou negar o início do tratamento adequado, dificultando a recuperação. É fundamental procurar ajuda profissional qualificada e humanizada ao identificar qualquer sintoma de depressão, de ansiedade ou de outros transtornos. É necessário deixar de lado o preconceito, o medo ou a vergonha. Cuidar da saúde mental é essencial para uma boa qualidade de vida", ressalta.

DIA DE BELEZA

Marlei Bonela, Cris Campinho, Kamila Abreu e Aparecida Borges em dia de beleza na clínica de Glaucia Duarte, na Praia do Canto.
Marlei Bonela, Cris Campinho, Kamila Abreu e Aparecida Borges: em dia de beleza na clínica de Glaucia Duarte, na Praia do Canto. Crédito: Divulgação

CASA VERDE E AMARELA

A lei 14.118/21, que institui o programa Casa Verde e Amarela, chegou causando debates entre os especialistas em Direito da Família e de Sucessões. A advogada Flavia Brandão, presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família no Espírito Santo (IBDFAM-ES), explica que, pela lei, os contratos efetivados pelo programa serão feitos preferencialmente em nome da mulher e, em casos de divórcio, a propriedade registrada ou regularizada pelo programa ficará com a mulher, independentemente do registro e do regime de bens. "Essa lei traz à tona muitas controvérsias. As regras de regimes de bens como conhecemos não se aplicarão aqui. O cônjuge prejudicado em caso de divórcio terá direito à indenização por perdas e danos, mas ainda não sabemos como isso será feito. Além disso, a lei dá a entender que o direito pela propriedade se alternaria entre homem e mulher conforme a titularidade da guarda de filhos. Isso afetará completamente o nosso trabalho durante os processos", comenta.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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