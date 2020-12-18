Fotos: Mônica Zorzanelli e Alexandre Vasconcellos se casam "al mare"

Mônica Zorzanelli e Alexandre Vasconcellos Crédito: Wanderson Lopes

Ela passa o ano inteiro fotografando casamentos, festas, aniversários... Mas em 2020, o ano da pandemia, foi a vez dela, Mônica Zorzanelli, dizer sim a Alexandre Vasconcellos e fazer pose para a coluna RR. O elopement wedding foi realizado nesta quarta-feira (16), com uma cerimônia civil, em cartório de Vitória, seguido de uma celebração a dois num passeio de barco pela baía de Vitória, finalizada com um jantar romântico à beira do Canal de Camburi.

O barco foi decorado pela própria noiva, que vestiu um look bem verão com um buquê assinado pela designer Bruna Medeiros. "Eu queria fazer uma surpresa para o Alê, aí aluguei um barquinho e eu resolvi enfeitar o cenário", conta a talentosa MZ. No embarque, no final da Rua Aleixo Netto, em Vitória, três amigos do casal - Maurício Frota, Elissa Ammar e Maita Mota - assistiram à surpresa preparada pela filha de Mônica, Thaissa Duarte, que mora no Canadá, com o marido Renato Rebouças e as filhas Liz, Luna e Maya. Ela encomendou um show de Diego Lyra, que tocou as músicas preferidas do casal, com direito a "máscaras" de toda a família. Foi o jeito que a filha encontro de estar "presente" com as netas da noiva.

Mônica Zorzanelli e Alexandre Vasconcellos: amigos e músicos fazendo a surpresa pro casal Crédito: Wanderson Lopes

Depois do embarque, o casal contemplou o pôr do sol e brindou a união no Píer Aleixo, na Praia do Canto, com direito a champanhe e bem-casados. Confira a galeria de fotos de Wanderson Lopes.

Casamento de Mônica Zorzanelli e Alexandre Vasconcellos: famíia co Crédito: Wanderson Lopes

VIVA OS NOIVOS!

Mônica Zorzanelli e Alexandre Vasconcellos Crédito: Wanderson Lopes

Casamento de Mônica Zorzanelli e Alexandre Vasconcellos

CARAVANA DE NATAL NO ES E NO RJ

Caravana Coca Cola Crédito: Studio Base 40

Pelo quarto ano consecutivo, a Premium Marketing Promocional é a responsável pela concepção e organização das Caravanas Iluminadas de Natal Coca-Cola no ES e no RJ. Em um ano tão desafiador, as tradicionais Caravanas de Natal Coca-Cola promovem um evento diferente desta vez. Com a pandemia e a recomendação de ficar em casa, os caminhões iluminados tem um diferencial de promover uma experiência não nas ruas, mas dentro das casas. O novo formato incentiva a união, mas aposta na segurança do seu público, respeitando o distanciamento social e os cuidados necessários em meio à pandemia. Os trajetos priorizam bairros residenciais, de onde o público pode contemplar as caravanas das janelas de suas casas.

A GAROTA DO TIME

O advogado Luciano Olimpio Rhem está pra lá de contente. Não é pra menos. Sua filha, Liz Valverde, de 10 anos de idade, está em Recife, para participar da PE CUP Brasil, a maior competição de futebol 7 do país que, neste ano, tem como sede o Centro de Treinamento do Retrô Futebol Clube. Viagens para participação em campeonatos de futebol com meninos tornaram-se recorrentes, desde que Liz passou a integrar o grupo de alto rendimento do Grêmio Factory Players, do PFC – Projeto Futuro Certo e do Clube Formador Porto Vitória FC. Liz foi convidada pelo dirigente do The Kings Academy, professor Nick Bradelley, e é a única menina do time.

DOAÇÃO

Idalberto Moro, presidente do Sincades, comemora o início das obras de perfuração do poço artesiano da Paróquia São Paulo Apóstolo, em Porto Canoa, Serra. A obra, avaliada em R$ 11 mil reais, foi uma contribuição do setor atacadista distribuidor, por meio do Sincades, para a paróquia, que utilizará o poço para irrigação de sua horta comunitária, responsável por distribuir alimentos orgânicos às famílias carentes da região. Quem também quiser contribuir com a causa, pode entrar em contato pelo número (27) 3341-0757 ou pelo site da Paróquia no endereço www.pspaserra.com.br/.

ACACCI DE PORTAS ABERTAS

A Loja da Acacci em Jardim Camburi está de volta. Seguindo todas as normas exigidas pelos órgãos sanitários para uma abertura segura, a loja funcionará de segunda a sexta-feira - 10 às 15h e, aos sábados - 10 às 17h. A entrada será permitida apenas com uso obrigatório de máscara e com limite de pessoas. Além de captar recursos para a instituições, o objetivo é oferecer à sociedade a oportunidade de, através das doações, praticar a economia circular, sustentável e solidária. Todo valor arrecadado na venda de brinquedos, roupas, acessórios, calçados, entre outros itens vendidos na loja, será revertido para a manutenção dos serviços prestados pela Acacci.

FERTILIDADE