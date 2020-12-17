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Renata Rasseli

Empresa do ES é pioneira em venda de passagem por PIX e PicPay

A Viação Águia Branca é a primeira empresa do segmento de transportes a oferecer aos passageiros a possibilidade de pagamento das passagens por meio do sistema PIX e pelo PicPay

Públicado em 

17 dez 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Viação Águia Branca contratação temporária
Viação Águia Branca  Crédito: Divulgação
Viação Águia Branca é a primeira empresa do segmento de transportes a oferecer aos passageiros a possibilidade de pagamento das passagens por meio do sistema PIX e pelo Pic Pay. As novas opções já estão nas mais de 350 agências da empresa de ônibus credenciadas no Brasil. Lançado há um mês, o sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central, o PIX, já é um dos favoritos do brasileiro, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope): já na primeira semana de uso, mais de 50% dos entrevistados declararam dar preferência ao PIX para o pagamento de produtos e serviços em vez do uso de cartões de débito e crédito.
“Tomamos a dianteira na disponibilização de pagamentos digitais com o PIX pensando em proporcionar a melhor experiência de compra para o cliente, oferendo praticidade e segurança aos nossos passageiros. Com o PIX, o pagamento é feito sem a necessidade de exposição dos dados bancários e cartões dos clientes, sendo todas as transações realizadas de forma instantânea e criptografada. É uma tendência que veio para ficar”, destaca o diretor Comercial da empresa, Thiago Chieppe Juffo.

LANÇAMENTO

Andrea de Pinho e Ernesto Mozaner
A anfitriã Andrea de Pinho e Michel Lopes: noite de lançamento de coleção de acessórios, no Barro Vermelho  Crédito: Mônica Zorzanelli

BRINDE AO VERÃO

Pedro Paulo Moyses e Thiago Garcia, em parceria com Kaiky Plaster, realizam o ‘Barla Green Sunset’, neste sábado, dia 19, no Barlavento Beach Bar & Lounge, na Praia de Camburi. A tarde vai brindar a chegada do verão com música dos DJs Josh Simon, Jess Benevides e Phill Fernandes, além de Tex Produções realizando performances ao vivo.

BELEZA CAPIXABA

Georgia Mendonça
Georgia Mendonça: no lançamento de Andrea de Pinho Crédito: Mônica Zorzanelli

INAUGURAÇÃO

Merci Petri convida para a inauguração da Merci Boutique neste sábado (19), às 10h, na Praia do Canto, em Vitória.

QUERIDA DE RR

Isabella Castro
Isabella Castro: em noite de moda na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

PRÁTICA DE EXERCÍCIOS NA PANDEMIA

Preocupada com uma pandemia de sedentarismo, a OMS acaba de publicar um guia com diretrizes para a prática de exercícios durante a pandemia de Covid-19. A coordenadora técnica da Bodytech Vitória, Lorena Bello, explica que a Organização visa incentivar a atividade físicas para diferentes perfis de pessoas. “Os benefícios do exercício para a saúde já é mais do que comprovado e este novo guia da OMS traz recomendações para atividade física até para terceira idade. Neste momento, esse grupo deve presar pela segurança para não contrair Covid-19, mas também deve inserir a atividade física na rotina, mesmo que em isolamento, e pelas restrições da idade a orientação de um profissional é fundamental”, destaca.

MERCADO DA BELEZA

Fernando Zucolotto_Ana Paula Leite e Ricardo Silveira
Fernando Zucolotto, Ana Paula Leite e Ricardo Silveira:  lançamento do projeto Ricardo For All,  na Praia do Canto. Crédito: Divulgação RF Assessoria de Comunicação

MODA NOIVA 2021

As festas intimistas são o must have para casamento em 2021. Impulsionada pela pandemia e dos cuidados básicos com a Covid-19, os eventos pequenos vão permanecer, mas a atenção com a beleza ainda permanece. Penha Arraz, empresária do ramo da beleza revela que os estilos natural e romântico serão destaques em festas ano que vem. “A busca por naturalidade leva para maquiagens com cores leves e iluminadas, tons neutros – rosados, nudes e marrons, por exemplo. Além das cores neutras, a aposta é escolher penteados que levem a atenção para o rosto da noiva: cabelos com ondas leves e presos ou, até mesmo, com ar despojado. O foco deve estar nos traços marcantes do rosto da noiva”, orienta.

HOMENAGEM

PLENA!

Janaína Gurgel
Janaína Gurgel: em encontro fashion no Barro Vermelho Crédito: Mônica Zorzanelli

PRÊMIO WILLIAM COUTO

A coordenadora do Grupo de Trabalho de Metas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no TJES, e vice-presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), desembargadora Janete Vargas Simões, entregará o prêmio “Mérito Jurisdicional William Couto Gonçalves”, para magistrados e servidores de 98 unidades judiciárias do Poder Judiciário Estadual, nesta quinta-feira, 17, a partir das 13h, em cerimônia online, realizado na plataforma zoom e transmitido ao vivo no canal do TJES no Youtube. A premiação incentiva e reconhece o trabalho dos integrantes do Poder Judiciário do Espírito Santo.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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