FOTOS: Confira quem prestigiou o vernissage da artista Samira Pavesi

Bartira Almeida, Samira Pavesi e Carmen Dolores Souto Crédito: Mônica Zorzanelli

A artista plástica capixaba Samira Pavesi abriu sua primeira exposição "Explosão de cor e movimento: uma investigação do feminino" nesta terça-feira (13), na Stampa, em Vitória. A mostra reúne 20 obras com a curadoria da paulista Julia Demeter e fica aberta ao público até o dia 13 de agosto

Segundo a curadora, as obras selecionadas, que se utilizam em sua maioria da técnica acrílica sobre tela, "trazem representações do mundo interno da artista, investigando principalmente o espaço visceral feminino não organizado, muitas vezes disforme, e sobretudo cíclico".

50% de toda renda com a venda das obras será revertido para o Instituto Ponte, que realiza um trabalho de levar educação de qualidade a jovens talentosos em vulnerabilidade social.

Confira quem prestigiou o vernissage nas fotos de Mônica Zorzanelli.

Vernissage de Samira Pavesi

A VOLTA DOS EVENTOS

O vereador de Vitória Armandinho Fontoura protocolou na CMV um projeto de lei que autoriza a realização de eventos culturais – inclusive shows – e esportivos para plateias formadas por pessoas que já tomaram as duas doses da vacina contra Covid-19. O texto deixa claro que, após as duas doses, tenham se passado 14 dias da janela imunológica. O texto do PL reitera ainda o “indispensável o uso de máscaras no interior dos ambientes”, “higienização das mãos” e estímulos às “boas práticas” sanitárias.

PINTURAS E FOTOGRAFIAS

Arlindo Porto, Léo Bahia e Aurea Lígia Miranda Bernardi: na abertura da exposição coletiva "Transversal 1", no Centro de Vitória Crédito: Renata Rasseli

Stella Miranda e Zeller Bernardino: prestigiando a exposição da Léo Bahia Arte Contemporânea, no Centro de Vitória Crédito: Renata Rasseli

FOTOS EM ISOLAMENTO

"Séries sobre o Isolamento" é o nome da mostra coletiva on-line que reúne ao todo 25 trabalhos em fotografia de cinco jovens artistas capixabas disponível no site do Museu Vale.

Com trabalhos de Ana Clara de Castro, Bárbara Bragato, Bárbara Carnielli, Rafael Segatto e Syã Fonseca, a exposição tem como objetivo retratar, sob o olhar individual dos artistas, o isolamento, revelando questões sobre a solidão, o cotidiano, a ancestralidade, entre outros.

Seja com imagens que documentam a história atual ou com outras que permeiam a subjetividade, as obras permitem interpretações distintas. O conteúdo imagético em sua pluralidade retrata um presente incerto, porém voltado para dias melhores. "A escolha dos artistas, além dessa variedade de olhares na produção dos trabalhos apresentados, busca valorizar a nova geração que produz arte no Espírito Santo.

O público poderá conferir trabalhos que permitem múltiplas interpretações sobre o tema proposto para a exposição", destaca o diretor do Museu Vale, Ronaldo Barbosa.

DESFILE

Paula Boulanger, Poly Lobato, Flávia e Rachel Pacheco: na apresentação de tendências para noivos e noivas Crédito: Márcio Guimarães/All Live

RR NEWS

Hoje é dia de Ricardo Vieira, que comemora 70 anos, ao lado da família. Parabéns pra você!

Quem também aniversaria nesta quinta-feira (15) é a querida Denise Póvoa, que está comemorando a chegada dos 40 em mini grupos desde a semana passada. Saúde!

Carlos Moschen recebe nesta quinta-feira (15), às 20h, no Iate Clube do Espírito Santo, para o jantar beneficente em prol do Lar Pouso da Esperança.

Termina neste domingo (18), a exposição “Descolonizar o imaginário”, do artista Fernando Nicolau, no restaurante A OCA, no Centro de Vitória.

Queridas de RR, Margareth e Beth Dalcolmo em almoço em familia no Gavea Golf, no Rio Crédito: Divulgação

Criadora de um tratamento exclusivo para melasma, o protocolo OFF, Vanessa Cabral inova mais uma vez e acaba de lançar, em parceria com a farmácia O2 Manipulação, a Linha Clinical, desenvolvida especialmente para prevenção e tratamento de alterações na pigmentação, manchas e marcas pontuais na pele. A linha é composta por sabonete de limpeza, máscara hidratante e calmante, sérum anti-aging, peeling noturno, filtro solar e suplementação oral. C