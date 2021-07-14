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Renata Rasseli

FOTOS: o sim-sim de Gabriella Nemer e Adyr Nicchio em Pedra Azul

Cecilia Pinheiro Tannure e Emilio Bicalho Nemer e Morgana Menegatti e Claudney Pedro Nicchio receberam para o casamento dos filhos no sábado (10) na Fazenda Pedra Azul, região de montanhas do ES

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 02:00

Públicado em 

14 jul 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Casamento de Gabriella Nemer e Adyr Nicchio
Gabriella Nemer e Adyr Nicchio: casamento na Fazenda Pedra Azul Crédito: Brenda Sangi
Sob as bênçãos do Padre Eduardo Magalhães e dos pais Cecilia Pinheiro Tannure e Emilio Bicalho Nemer e Morgana Menegatti e Claudney Pedro Nicchio, o casal Gabriella Nemer e Ady Nicchio disseram sim-sim no sábado (10), na belíssima Fazenda Pedra Azul, na região de montanhas do ES. O cenário belíssimo foi palco da cerimônia religiosa, com música da Alegretto,  seguida de uma festa que durou 8 horas, sob o comando da Banda Evidance e DJ Alec. 
A noiva vestiu um look de conto de fadas by Atelier Carmelita e o noivo trajou a farda de oficial da Marinha mercante. Após o sim-sim,  centenas de balões de gás brancos foram soltos como forma de agradecimento.
A decoração clássica em tons de branco e verde foi assinada pela Conceito Único, com bolo de Júnior Vieira e doces by Leninha Moreira. A coordenação ficou a cargo da cerimonialista Mariah Arreguy. Confira as fotos de Brenda Sangi e o vídeo da R2 Filmes. 
Os noivos Gabriella Nemer e Adyr Nicchio e os pais da noiva Cecilia Pinheiro Tannure e Emilio Bicalho Nemer
Os noivos Gabriella Nemer e Adyr Nicchio e os pais da noiva Cecilia Pinheiro Tannure e Emilio Bicalho Nemer Crédito: Brenda Sangi
Os noivos Gabriella Nemer e Adyr Nicchio e os pais do noivo Morgana Menegatti e Claudney Pedro Nicchio
Os noivos Gabriella Nemer e Adyr Nicchio e os pais do noivo Morgana Menegatti e Claudney Pedro Nicchio Crédito: Brenda Sangi

Casamento de Gabriella Nemer e Adyr Nicchio na Fazenda Pedra Azul

TARDE LITERÁRIA

O Iate Clube do Espírito Santo será o palco de gravação do web programa “Livro Voa”, apresentado por Regina Menezes Loureiro, mãe da secretária estadual de turismo Lenise Loureiro, a ser exibido no Youtube. Com cenário convidativo ao bate papo literário, a conversa acontece na próxima quarta-feira (14), às 14h e conta com a participação do escritor Anaximandro Amorim, do jornalista e escritor Álvaro Silva e das escritoras Vanessa Cavalcante e Sonia Barreto. O vice-comodoro, Fabiano Alves Pereira, destaca que é uma honra receber iniciativas como esta, que difundem a cultura e a literatura no Estado.

PRIMEIRA EUCARÍSTIA

Maurício e Roberta Camata: celebrando a Primeira Eucarístia de Laura, ao lado da irmã Beatriz
Maurício e Roberta Camata: celebrando a Primeira Eucarístia de Laura, ao lado da irmã Beatriz, na Igreja Santa Rita, Praia do Canto Crédito: Divulgação

ESTUDO SOCIAL

O Código Penal se atualiza, na busca por defesa das mulheres, mas ainda não é o suficiente. O caso de um famoso DJ, que agrediu sua ex-mulher e ganhou as manchetes dos jornais, evidencia mais isso. É nesse contexto que surge o chamado "Estudo Social", como explica a professora de Direito e advogada especialista em Família e Sucessões, Rayane Vaz Rangel: "Tentar se antecipar a um relacionamento violento é prestar atenção aos sinais. O estudo social consiste em buscar registros do parceiro no sistema do Tribunal de Justiça e também verificar curtidas e compartilhamentos antigos, que possam revelar comportamento perigoso. Há o caso de uma mulher que, ao perceber que o novo namorado era muito possessivo, descobriu no sistema do Tribunal que já tinham ações de outras namoradas contra ele, inclusive por Lei Maria da Penha", conta Rayane.

ANIVERSÁRIO

Liv Domingues Rondelli
Liv Domingues Rondelli: celebrando 15 anos entre amigos Crédito: Lucas Aboudib

RR NEWS

O restaurante Quinta dos Manacás celebra o aniversário de 5 anos neste sábado (17), com jantar sob o comando do chef Duaine Clements. Os anfitriões são Cida Gomes e Gustavo Vervloet.
Andreas Schilte e Claudia Simão oficializaram o casamento no último final de semana, na Pedra Azul. 
Idalberto Moro, presidente do Sincades, recebe a administradora, especialista em Gestão de Negócios e embaixadora da Comunidade Ágil, Andréa Bolzan, para curso do Programa Sincades de Produtividade (PSP) de Pensamento Ágil. Os encontros, virtuais, acontecem este mês.
Lorenzo Pazolini, Pedro Erlacher e Lenise Loureiro: na 1ª Taça ES de Remo de Praia
Lorenzo Pazzolini, Pedro Erlacher e Lenise Loureiro: na 1ª Taça ES de Remo de Praia, em Vitória Crédito: Cloves Louzada
Presidente da Comissão da Mulher Advogada, Edilamara Rangel passará a ser comendadora: ela recebe, no dia 14 deste mês, a Comenda Moxuara, na Câmara Municipal de Cariacica.
Atendendo a pedidos, Ludmila Perim resolveu abrir seu Mercado de Arte & Culinária, na Vila Iza, na Praia do Canto,   também às quintas feiras, a partir deste dia 15. 
Nesta quinta-feira (15), os chefs Juarez Campos e Julia Faria servem o melhor da comida de boteco, no Daju Bistrô.
A empresária Ana Paula Villaschi e o chef Hugo Grassi nos bastidores da gravação do Desafio dos Chefs
A empresária Ana Paula Villaschi e o chef Hugo Grassi: nos bastidores da gravação do Desafio dos Chefs, uma ação comemorativa aos 50 anos da Villoni Alimentos Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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