Empresa do ES é top 5 em prêmio considerado o Oscar do RH

Unimed Crédito: Unimed/Divulgação

Saiu a lista com as cinco empresas mais lembradas pelos profissionais de Recursos Humanos no Brasil e a Unimed figura mais uma vez nesse ranking na categoria Convênio Assistência Médica/Seguro Saúde. Essa é a 24ª indicação da cooperativa no Prêmio Top Of Mind RH, que é considerado o “Oscar do RH”. O concurso, realizado desde 1997, reconhece empresas e profissionais por suas boas práticas no setor de RH. A premiação e celebração do Top of Mind de RH acontece em 22 de outubro.

ANIVERSÁRIO

Camilla, Lia, a aniversariante Lucia, Lorena, Lara, Cleo Dalla: celebrando 40 anos em festa country em Colatina Crédito: Divulgação

NOITE CUBANA NA ILHA

A chef Mônica Pimentel recebe convidados nesta quinta para a "Noite Cubana". Na ocasião, o grupo musical Tributo ao Buena Vista Social Club comemora 5 anos de trajetória no Espírito Santo com um show no Bendito Bistrô. O show é aberto ao público.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Luciane e Ancler Serrano: celebrando os 15 anos da filha Ester Vieira Crédito: Mônica Zorzanelli

PRESENTE PARA OS PAIS

Um quadro interativo que desperta uma certa nostalgia e o sentimento de retorno às brincadeiras de infância. Se a ideia é presentear com afeto, o empresário Gian Zucoloto entende do assunto. Para o Dia dos Pais, ele acaba de desenvolver uma nova versão dos tradicionais jogos de botão, aqueles que fizeram a cabeça de muitas gerações. São quadros personalizados com diversos times de futebol, nacionais e internacionais, em tamanhos variados a partir de 30x40 cm e uma tecnologia curiosa: o Spotify Connect, um código da plataforma de música que, ao ser escaneado pela câmera do celular, toca o hino do clube do coração do presenteado.

RR NEWS

Samira Pavesi, artista Crédito: Monica Zorzanelli

Ao som de um trio de jazz e petit comitê de Tereza Aragão, a artista capixaba Samira Pavesi recebe nesta terça (13), para a prévia da sua primeira individual "Explosão de cor e movimento: uma investigação do feminino". Trata-se de uma seleção de cerca de 20 obras da artista, que tem curadoria da paulistana Julia Demeter, que estarão em exposição e o público poderá visitar gratuitamente entre os dias 14 de julho e 13 de agosto, na Stampa. 50% da renda com a venda das obras será revertido para o Instituto Ponte.

A Vice-prefeita de Vitória, Capitã Estéfane, confirmou presença e fará palestra para as empresárias presentes no aniversário de três anos do #CháComElas, encontro de networking feminino, promovido pelo jornalista Gabriel Gomes e a assessora de etiqueta à mesa, Chris Bersot. O evento acontece na próxima quarta-feira, dia 14, no restaurante do Hotel Comfort Suítes, na Praia do Canto.

Armandinho Fontoura, presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da CMV, convida os moradores do Barro Vermelho para debater melhorias nas estruturas viárias do bairro no próximo dia 14, às 19 horas, na Paróquia Santa Luzia.

A farmacêutica Raigna Vasconcelos vai fazer uma pausa nas atividades e aproveitar as férias do filho, Thales, para um breve passeio. Ela, o marido Sérgio e o filho seguem para Chapecó, Santa Catarina, onde vão celebrar o aniversário de sua sobrinha Anna Vitória.

Felipe Bastos Falcão Sperandio e Aline Guaitolini Breciani Sperandio: celebrando 1º mesversário do baby Lucca Crédito: Divulgação

O cirurgião plástico Ariosto Santos faz live nesta terça-feira (13) esclarecendo dúvidas sobre cirurgia de mamas, a partir das 18 horas.

Representando a Natuzzi Vitória, Robson Arruda e Pablo Menezes participam do jantar de entrega da premiação dos profissionais vencedores do mês do prêmio Vix Design, destinado a arquitetos, designers de interiores e decoradores, nesta terça-feira (13), no Restaurante Olegario, Praia do Canto, a partir das 19h.

O casal Zuleika Chaves e João Prata recebem corretores e amigos, nesta quarta-feira (14/07), na nova imobiliária RE/MAX Action Group, em Vila Velha em um coquetel intimista para apresentar a história e conceito da empresa.

Idalberto, Ligia, Karen, Cícero, Julia Moro e Thiago Ramos: final de semana em família Crédito: Divulgação

Márcio Mendes Mello e Roberta Mello recebem em sua farmácia de manipulação Pharmapele, em Itapuã, Vila Velha, doações de agasalhos adulto e infantil, roupa de cama e cobertores, que serão destinados a famílias em vulnerabilidade social.

A coluna lamenta o falecimento do empresário e amigo Fernando Guéron, neste domingo (11), no Hospital Copa Star, no Rio, depois de 4 meses de internação devido a complicações da Covid-19. Um abraço especial aos filhos Liah, Daniel, Uri e Ella.