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Renata Rasseli

Brasileiro prefere viajar do que achar um grande amor, diz pesquisa

Booking, plataforma de reservas de hotéis, aponta que de cada quatro brasileiros ouvidos no levantamento, três (74%) responderam que preferem viajar em 2021 a encontrar o verdadeiro amor

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 02:06

Públicado em 

11 jul 2021 às 02:06
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Avião da Latam decola do Aeroporto de Vitória
Viagem de avião  Crédito: Fernando Madeira
Pesquisa encomendada pela Booking, plataforma de reservas de hotéis, aponta o desejo dos entrevistados do Brasil para 2021 é viajar. Depois da longa quarentena e da interação limitada com os parentes, encontrar o amor verdadeiro ou ser promovido no  trabalho pode esperar.
De cada quatro brasileiros ouvidos no levantamento, três (74%) responderam que preferem viajar em 2021 a encontrar o verdadeiro amor. E, mesmo depois de meses de pouco contato com parentes, 59% dos brasileiros ouvidos na pesquisa também escolhem viajar quando a alternativa proposta é a oportunidade de finalmente jantar com a família toda.
Metade dos brasileiros (51%) disse que prefere uma viagem a uma promoção no trabalho, enquanto 62% dos entrevistados do Brasil afirmaram que desejam viajar no lugar de comprar um carro.

PEDRA AZUL

Jorge e Bianca Nicchio
Jorge e Bianca Nicchio:  final de semana nas montanhas capixabas Crédito: Divulgação

ENTRE LIKES E COMENTÁRIOS

Quem produz conteúdos nas redes sociais, principalmente no Instagram, já questionou os índices de engajamento. Com as novas mudanças anunciadas pela plataforma, a preocupação é ainda maior. E, quando o assunto é rede social, a especialista em marketing digital Aline Oliveira destaca que é preciso estar alerta na produção de conteúdo e entretenimento. “Com a chegada dos novos recursos na rede, o Instagram irá direcionar cada vez mais o engajamento para a criação de conteúdo, a partir de 4 eixos que vão competir com outras plataformas, como o Tik Tok: ferramenta de vendas, reels, troca de mensagens e foco nos criadores de conteúdo. Logo, quanto mais entretenimento, mais engajamento e mais entrega”, completa.

INVERNO

Rhamires Recla, André Poubel e Josemar Moreira
Rhamires Recla, André Poubel e Josemar Moreira: celebrando a vida em almoço na vinícola Casa Valduga, em Bento Gonçalves (RS) Crédito: Divulgação

CONGRESSO DE BARES E RESTAURANTES

Acontece entre os dias 11 e 13 de agosto a 33ª Edição do Congresso da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, um dos maiores encontros de conhecimento do setor de alimentação fora do lar no país com o tema “Impactos socioeconômicos, o imenso alcance positivo do setor na vida dos brasileiros”. O evento será totalmente online e gratuito. Empresários capixabas podem garantir sua inscrição pelo site www.congressoabrasel.com.br.

EXPOSIÇÃO

Marcelo Lages e Virginia Casagrande
Marcelo Lages e Virginia Casagrande: no vernissage de "Cama de Gato", de Alê Gabeira, no Centro Cultural Sesi Crédito: Alê Mendonça
Alê Gabeira e Fabricio Noronha
Alê Gabeira e Fabricio Noronha: na noite de abertura da exposição "Cama de Gato" Crédito: Alê Mendonça

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

A MedSênior deu um grande passo em seu compromisso com a questão socioambiental, com a transparência dos processos e com o aperfeiçoamento das suas operações ao lançar o Relatório de Sustentabilidade 2020. A publicação possui pouco mais que 100 páginas e reúne indicadores e informações sobre as ações e iniciativas da operadora de saúde ao longo do ano.
Os colaboradores tiveram a oportunidade de conferir o material pronto em primeira mão. “O Relatório de Sustentabilidade é um grande marco para nós e queríamos dividir essa conquista com os nossos colaboradores, sempre incansáveis na busca pela qualidade da assistência. Ao mesmo tempo, ele foi compartilhado em um momento importante, comemorando os nossos 11 anos de história”, afirma o presidente da MedSênior, Maely Coelho.

QUERIDAS DE RR

Flavia Brotto e filha
Flavia Brotto e filha Rowena Duccini: happy hour na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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