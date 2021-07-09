FOTOS: Roberta Drummond inaugura novo showroom em Vitória

Roberta Drummond e Sheila Basílio: em noite de inauguração na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

Foi super prestigiado o evento de inauguração do showroom de esquadrias exclusivas da empresária Roberta Drummond, nesta quarta-feira (07), no shopping Day by Day, na Praia do Canto. O evento, que marcou também a retomada dos encontros presenciais, reuniu arquitetos, decoradores e designers de interiores badalados da Ilha.

O projeto do showroom tem a assinatura da arquiteta Sheila Basílio, possui design inovador e contemporâneo, e está localizado em uma área de 140 metros quadrados. A nova logomarca é de autoria da designer Flavia Carvalhinho.

A empresária Roberta Drummond comemora a expansão e almeja novos mercados para a marca. “Em 10 anos, passamos de uma área de 35 metros quadrados para uma de 140 metros quadrados, ampliando a variedade de produtos e o nosso know-how. Buscamos nos atualizar a todo momento e trazer o que há de mais moderno e prático para o segmento da arquitetura e design. Já vimos nossos produtos estamparem construções em diversas regiões do Brasil, além de refúgios famosos como a casa do cantor Silva nas montanhas capixabas. A consolidação vem junto com o desejo de que crescer ainda mais”, explica.

Inauguração do novo espaço de Roberta Drummond

GASTRONOMIA

Leticia Salgado e Lorena Cota: em lançamento de novo menu, na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

PROJETO OCUPA CIDADE

Bruno Lima, à frente do projeto Ocupa Cidade, irá promover uma oficina técnica de Podcast para jovens residentes na região da Grande São Pedro, neste sábado, 10. O facilitador será Estevão de Paula, com articulação de Stel Miranda.

O Ocupa Cidade é um projeto criado para promover debates sobre a ocupação cultural dos espaços públicos das cidades a partir dos desdobramentos da inovação, empreendedorismo e da economia criativa, de forma interdisciplinar.

ARTE

O secretário de Cultura de Vitória Luciano Gagno e o galerista Léo Bahia: bate-papo sobre arte e cultura, no Centro da Capital Crédito: Divulgação

MEDALHAS NA ALFÂNDEGA

A Copa América, que está sendo realizada no Brasil, ainda está dando o que falar. As medalhas para premiar os vencedores da final, com jogo marcado para este sábado (10), ficaram retidas durante quatro dias na alfândega do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. De acordo com o advogado tributarista Samir Nemer, a retenção da mercadoria acontece devido a questões burocráticas de exigência de declaração de importação. “A justificativa para a retenção dos objetos é que medalhas chegaram ao Brasil pelo Chile, sem nenhuma declaração do fornecedor da Conmebol, além de estarem em uma bagagem comum”, explicou.

ALMOÇO

Luiz Fernando Carletti e Priscila Rozindo: tarde de samba e feijoada, em Vix Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Jônice Siqueira Tristão, neste sábado (10), às 13h, que transmitida pelo A família Giestas Tristão convida para a missa de seis meses de falecimento de, neste sábado (10), às 13h, que transmitida pelo Instagram da Fundação Jônice Tristão

Brenda Riva convida para a comemoração de 1 ano da sua Vith Shoes, nesta sexta-feira (09), a partir das 16h, na Aleixo Netto.

Moyra Nogarol e Henrique Alves Martins Neto dizem sim-sim neste sábado (10) e receberão seus convidados no Terraço Eventos, em Guarapari. Dudu Corona, Hélio Godoy e Juliana Baldo já confirmaram presença.

Vitória Augusta, Elaine de Paula, Mery Zeferino e Paula Martins já confirmaram presença na edição de três ano do #CháComElas, encontro de networking feminino, promovido pelo jornalista Gabriel Gomes. O evento acontece no próximo dia 14, no Hotel Comfort Suítes, na Praia do Canto.

REESTREIA DO STONE SUMMIT

Tales Machado, Fabio Cruz, e Flávia Milaneze Crédito: Divulgação

A reestreia do Stone Summit inaugurou uma nova fase para o setor de rochas brasileiro com o lançamento do projeto setorial It’s Natural – Brazilian Natural Stone, fruto de uma parceria entre o Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). Tales Machado, Fabio Cruz, e Flávia Milaneze mediaram o evento de um estúdio montado no TVV - Terminal Portuário de Vila Velha.