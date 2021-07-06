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Renata Rasseli

TV da Itália desembarca no ES para reportagem sobre imigração italiana

O canal RAI fará uma série de reportagens sobre a história e a cultura dos imigrantes de Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante, em setembro

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 10:36

Públicado em 

06 jul 2021 às 10:36
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Grupo Folk Circolo Trentino de Santa Teresa (ES)
O Grupo Folk Circolo Trentino preserva as tradições da cultura italiana em Santa Teresa (ES), reconhecida como a  primeira cidade italiana do Brasil Crédito: Roni Peçanha
Santa Teresa, considerada da primeira cidade italiana do Brasil, a Festa da Polenta, de Venda Nova do Imigrante, o agroturismo, as belezas naturais e as curiosidades da cultura italiana no Espírito Santo vão parar na telinha da emissora italiana RAI. 
Uma equipe da emissora italiana desembarca no Estado em setembro para produzir uma série de reportagens sobre a imigração italiana no Estado. O conteúdo será produzido com a ajuda do diretor do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, Cilmar Franceschetto.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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