TV da Itália desembarca no ES para reportagem sobre imigração italiana

Santa Teresa, considerada da primeira cidade italiana do Brasil, a Festa da Polenta, de Venda Nova do Imigrante, o agroturismo, as belezas naturais e as curiosidades da cultura italiana no Espírito Santo vão parar na telinha da emissora italiana RAI.
Uma equipe da emissora italiana desembarca no Estado em setembro para produzir uma série de reportagens sobre a imigração italiana no Estado. O conteúdo será produzido com a ajuda do diretor do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, Cilmar Franceschetto.