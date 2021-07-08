Turismo de saúde e bem-estar chega ao ES

O chamado Turismo de Saúde e Bem-Estar, já disponível nas grandes redes hospitalares brasileiras e internacionais, chega ao Espírito Santo por meio de parceria entre o Hospital Santa Rita e o Sheraton Vitória Hotel. O objetivo é proporcionar ao paciente e seu acompanhante o conforto necessário para realização de procedimentos hospitalares fora da cidade onde residem.
“Pensando no conforto do paciente e do acompanhante que vêm do interior ou de fora do Estado, decidimos aliar a estrutura de um hospital de alta complexidade com o conforto de uma rede de hotéis de excelência. O paciente e seu acompanhante podem desfrutar de maior conforto durante todo o período de atendimento hospitalar, inclusive na pré e na pós internação, quando é preciso ter uma avaliação e acompanhamento mais próximos da equipe médica”, informa o Diretor Clínico do Santa Rita, Dr. Alexandre Tironi.
Essa opção de acomodação será feita ainda na fase de orçamento para a internação hospitalar e o Santa Rita emitirá um voucher para assegurar desconto especial na hospedagem.
A Presidente da Afecc-Hospital Santa Rita, Marilucia Dalla, informa que esse é mais um diferencial de atenção, acolhimento e conforto que complementam o tratamento médico-hospitalar. “Estamos unindo a qualidade do nosso atendimento com o conforto pré e pós-internação, para que pacientes de fora da Grande Vitória e do Estado se sintam acolhidos e bem acomodados, mesmo fora de seus lares”.
ANIVERSÁRIO
DECORADO NA ENSEADA
Um dos projetos arquitetônicos mais contemporâneos de Vitória, que une moradia, galeria de arte e conveniência, vem ganhando forma na Enseada do Suá. O The Gallery Art Residence está em fase adiantada das obras, com entrega prevista para o 1º semestre de 2022. Neste sábado, por ocasião do início das vendas da segunda torre, o Opportunity Fundo Imobiliário promoverá a abertura do apartamento decorado para visitação. O local seguirá todos os protocolos de prevenção à Covid-19, com acesso controlado.
INAUGURAÇÃO
NOVO SHOW
Depois de temporada no renomado Teatro Renaissance, na capital paulista, o humorista Renato Albani traz para Vitória seu novo show de comédia "Me tornei quem eu mais temia", no dia 9 de outubro, no Centro de Convenções de Vitória. Albani é capixaba, mas está radicado em São Paulo. Seu primeiro especial de comédia, "Em pais", tem mais de 2,4 milhões de visualizações no Youtube e o segundo solo, "Alguém me explica o mundo", mais de 4,3 milhões. No teatro, casas de shows e casas de comédia, já foi visto por mais de 250 mil pessoas.
PARABÉNS PRA VOCÊ!
CHEGADA DA SUMICITY
Como parte das comemorações do aniversário de primeiro ano de chegada na Grande Vitória, a Sumicity, operadora de fibra óptica, inaugurou nesta quarta-feira sua sede na capital capixaba. Além da loja de atendimento ao público, o local tem um escritório que atuará como uma base fixa para trabalho, onde os executivos poderão ficar locados, e um auditório para treinamento.
A diretoria da Sumicity e seu presidente, Alexandre Lovecchio, estiveram presentes na inauguração. A loja ocupa um espaço no bairro de Santa Lúcia, próxima à reta da Penha (Rua Aleixo Netto, 261.) A empresa está presente em 58 cidades do Sudeste (Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo) e conta com 42 espaços dedicados ao atendimento presencial de clientes.
CAPIXABAS EM SAMPA
QUANTO CUSTA PARA PROTESTAR UM TÍTULO?
Nada! O serviço é totalmente gratuito para o credor. E o Diretor de Protesto de Títulos do Sinoreg-ES, Alexandre Cola, complementa: quem arca com os custos é o devedor no momento do pagamento da dívida ou no cancelamento do protesto.
COQUETEL
RR NEWS
Nossa Samira Badaró comemora: sua grife Le Infance assina os looks de Titi, Bless e Zyan, filhosdo casal Gio Ewbanck e Bruno Gagliasso, no 1º aniversário de Zyan, em Portugal.
Maely Coelho celebra o primeiro ano de funcionamento do Hospital MedSênior neste mês de julho. Localizado em Vitória e voltado para o atendimento de pessoas a partir de 49 anos de idade, em seu primeiro ano, realizou quase 29 mil atendimentos médicos de urgência e cerca de 1.500 cirurgias, entre elas, nas especialidades de Ortopedia, Urologia, Oncologia e Cardiologia
O Iate Clube do Espírito Santo fortalece seu papel social e promove dia 15 de julho um jantar beneficente com objetivo de arrecadar fundos para o abrigo Lar Pouso da Esperança, instituição tradicional no cuidado dos idosos em Vitória. O evento é organizado pela diretora social do ICES, Consuelo Martins Fidelis Ceolin, e Corina Abranches Moschen.
Luciana Rasseli e Lorena Pin estão no Sul do país em treinamento para a abertura da franquia infantil Caverna do Dino, em Laranjeiras, no próximo dia 5 de agosto.
André Poubel partiu para o Rio Grande do Sul para dias de enoturismo pelo Vale dos Vinhedos. Vai participar também do aniversário do amigo Rhamires Recla, em Gramado.