Turismo de saúde e bem-estar chega ao ES

Hospital Santa Rita e o Sheraton Vitória Hotel: parceria para o turismo de saúde e bem-estar Crédito: Divulgação

O chamado Turismo de Saúde e Bem-Estar, já disponível nas grandes redes hospitalares brasileiras e internacionais, chega ao Espírito Santo por meio de parceria entre o Hospital Santa Rita e o Sheraton Vitória Hotel. O objetivo é proporcionar ao paciente e seu acompanhante o conforto necessário para realização de procedimentos hospitalares fora da cidade onde residem.

“Pensando no conforto do paciente e do acompanhante que vêm do interior ou de fora do Estado, decidimos aliar a estrutura de um hospital de alta complexidade com o conforto de uma rede de hotéis de excelência. O paciente e seu acompanhante podem desfrutar de maior conforto durante todo o período de atendimento hospitalar, inclusive na pré e na pós internação, quando é preciso ter uma avaliação e acompanhamento mais próximos da equipe médica”, informa o Diretor Clínico do Santa Rita, Dr. Alexandre Tironi.

Essa opção de acomodação será feita ainda na fase de orçamento para a internação hospitalar e o Santa Rita emitirá um voucher para assegurar desconto especial na hospedagem.

A Presidente da Afecc-Hospital Santa Rita, Marilucia Dalla, informa que esse é mais um diferencial de atenção, acolhimento e conforto que complementam o tratamento médico-hospitalar. “Estamos unindo a qualidade do nosso atendimento com o conforto pré e pós-internação, para que pacientes de fora da Grande Vitória e do Estado se sintam acolhidos e bem acomodados, mesmo fora de seus lares”.

ANIVERSÁRIO

Marielle Vasconcellos, o aniversariante Jose Carlos Monjardim, Glauce Vasconcellos e Irineu Jr.: celebrando 50 anos em família, na Aldeia Crédito: Divulgação

DECORADO NA ENSEADA

Um dos projetos arquitetônicos mais contemporâneos de Vitória, que une moradia, galeria de arte e conveniência, vem ganhando forma na Enseada do Suá. O The Gallery Art Residence está em fase adiantada das obras, com entrega prevista para o 1º semestre de 2022. Neste sábado, por ocasião do início das vendas da segunda torre, o Opportunity Fundo Imobiliário promoverá a abertura do apartamento decorado para visitação. O local seguirá todos os protocolos de prevenção à Covid-19, com acesso controlado.

INAUGURAÇÃO

Os anfitriões Guilherme e Giovana Brunoro e Hubert Krause: na inauguração do novo cerimonial infantil do ES Crédito: Cris Coelho

NOVO SHOW

Depois de temporada no renomado Teatro Renaissance, na capital paulista, o humorista Renato Albani traz para Vitória seu novo show de comédia "Me tornei quem eu mais temia", no dia 9 de outubro, no Centro de Convenções de Vitória. Albani é capixaba, mas está radicado em São Paulo. Seu primeiro especial de comédia, "Em pais", tem mais de 2,4 milhões de visualizações no Youtube e o segundo solo, "Alguém me explica o mundo", mais de 4,3 milhões. No teatro, casas de shows e casas de comédia, já foi visto por mais de 250 mil pessoas.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

O aniversariante Wesley Telles e Cintia Dias: celebrando 37 anos, na Orla de Camburi Crédito: Divulgação

CHEGADA DA SUMICITY

Como parte das comemorações do aniversário de primeiro ano de chegada na Grande Vitória, a Sumicity, operadora de fibra óptica, inaugurou nesta quarta-feira sua sede na capital capixaba. Além da loja de atendimento ao público, o local tem um escritório que atuará como uma base fixa para trabalho, onde os executivos poderão ficar locados, e um auditório para treinamento.

A diretoria da Sumicity e seu presidente, Alexandre Lovecchio, estiveram presentes na inauguração. A loja ocupa um espaço no bairro de Santa Lúcia, próxima à reta da Penha (Rua Aleixo Netto, 261.) A empresa está presente em 58 cidades do Sudeste (Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo) e conta com 42 espaços dedicados ao atendimento presencial de clientes.

CAPIXABAS EM SAMPA

Isabella Fiorentino entre Barbara Ferretti e RafaelaSterquino: almoço especial em São Paulo Crédito: Divulgação

QUANTO CUSTA PARA PROTESTAR UM TÍTULO?

Nada! O serviço é totalmente gratuito para o credor. E o Diretor de Protesto de Títulos do Sinoreg-ES, Alexandre Cola, complementa: quem arca com os custos é o devedor no momento do pagamento da dívida ou no cancelamento do protesto.

COQUETEL

Douglas Rodrigues, Geovana Barbosa, Ana Paula Leite e Dani Frinhani: celebrando o primeiro aniversário de spa, em Vitória Crédito: Divulgação

RR NEWS

Nossa Samira Badaró comemora: sua grife Le Infance assina os looks de Titi, Bless e Zyan, filhosdo casal Gio Ewbanck e Bruno Gagliasso, no 1º aniversário de Zyan, em Portugal.

Maely Coelho celebra o primeiro ano de funcionamento do Hospital MedSênior neste mês de julho. Localizado em Vitória e voltado para o atendimento de pessoas a partir de 49 anos de idade, em seu primeiro ano, realizou quase 29 mil atendimentos médicos de urgência e cerca de 1.500 cirurgias, entre elas, nas especialidades de Ortopedia, Urologia, Oncologia e Cardiologia

O Iate Clube do Espírito Santo fortalece seu papel social e promove dia 15 de julho um jantar beneficente com objetivo de arrecadar fundos para o abrigo Lar Pouso da Esperança, instituição tradicional no cuidado dos idosos em Vitória. O evento é organizado pela diretora social do ICES, Consuelo Martins Fidelis Ceolin, e Corina Abranches Moschen.

Luciana Rasseli e Lorena Pin estão no Sul do país em treinamento para a abertura da franquia infantil Caverna do Dino, em Laranjeiras, no próximo dia 5 de agosto.

André Poubel partiu para o Rio Grande do Sul para dias de enoturismo pelo Vale dos Vinhedos. Vai participar também do aniversário do amigo Rhamires Recla, em Gramado.