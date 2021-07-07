Empresários do ES ganham chá de bebê luxuoso em Brasília

Samira Badaró e Conrado Clemente, pais dos gêmeos Benjamin e Antonella, celebraram o chá de bebê de Céline, no Villa Giardini, em Brasília Crédito: Pri Vallone

Samira Badaró e Conrado Clemente ganhou um chá de bebê luxuoso do padrinho, o empresário e RP Thiago Miranda, no último sábado (03), em Brasília. Pais dos gêmeos Benjamin e Antonella, de 1 ano, os empresários capixabas comandam a Beyoncé, Sabrina Sato, Alok, Gio Webank, Ana Paulo Justus e Débora Secco. À espera do Céline, o casal de empresários capixabasganhou um chá de bebê luxuoso do padrinho, o empresário e RP, no último sábado (03), em Brasília. Pais dos gêmeosde 1 ano, os empresários capixabas comandam a Le Infance, marca infantil queridinha dos famosos como

O lugar escolhido pelo padrinho para a recepção foi o exuberante jardim do Villa Giardini, que conta com com um campo de lavandas e um belíssimo pôr do sol da capital federal.

Samira Badaró estava exuberante em um vestido assinado pela Mandié Couture, da designer Amanda Guerra, e joias repletas de brilhantes e turmalinas paraíbas. Seus primogênitos vestiram, é claro, looks da marca de seus pais.

O encontro reuniu o jet set de Brasília e familiares dos pais de Céline. Nas redes sociais, Samira fez um emocionante agradecimento ao padrinho Thiago Miranda.

Thiago Miranda, padrinho de Céline, preparou a festa para a afilhada Céline e os amigos Samira Badaró e Conrado Clemente. Crédito: Pri Vallone

Chá de bebê de Céline, terceira filha do casal Samira Badaró e Conrado Clemente

ANIVERSÁRIO

Maria Antônia Frizzera Cypriano e os pais Mariah Frizzera e Fernando Cypriano: celebrando 1 aninho! Crédito: Cloves Louzada

E TOME FORRO!

O hit “Fica Amor”, do Alemão do Forró , ultrapassou a casa dos 80 milhões de visualizações no YouTube. O cantor possui 540 mil inscritos no seu canal oficial, que só perde em número de inscritos em seu canal para o Rei Roberto Carlos. Enquanto não volta aos shows, o Rei do Forró Capixaba prepara a segunda temporada de entrevistas no seu podcast.

MODA

Pedro Mafra, Thaiana Paste, Maria Rita Rebouças, a anfitriã Claudia Scarton, Mariana Rizzi e Kaiky Plaster: apresentação da coleção de alto verão da Fendi, na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

CAMPANHA DO AGASALHO

A vereadora Karla Coser (PT) e o vereador Davi Esmael (PSD) estão à frente da campanha do agasalho da Câmara Municipal de Vitória pra arrecadar itens que podem garantir mais dignidade e amor ao próximo. As doações podem ser feitas na Câmara Municipal de Vitoria, em Bento Ferreira, de 7 a 14 de julho.

FAMÍLIA

Rita Geaquinto, Vinicius Herkenhoff e Neil Geaquinto: tarde de inverno, na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Ticy e Julia Chieppe convidam para conhecer, em primeira mão, a pop up Nk Caminhos, nos dias 08,09 e 10 de julho, na Duett, Praia do Canto. Ticy espera o primeiro herdeirinho que deve chegar até o dia 24 de dezembro e vai se chamar Arthur ou Felipe.

Paula Boulanger, Rachel e Flavia Pacheco convidam para desfile e lançamento de coleção, dia 13, em almoço no Wine Garden, Praia do Canto.

Viviane Fernandes recebe nesta quarta-feira (07) para lançamento do preview verão 2022, na Carmen Steffens do Shopping Vitória.

Aniversaria nesta quarta-feira (07), a empresária Cris Guedes e a comemoração será na confraria BTZ Luxo, no mezanino do Balthazar. Na quinta, ela parte para Campos do Jordão acompanhada do noivo Rafael e dos amigos Marciano Cruz, Gabriela Bodart, Murilo Andrade, Eliza Salomão , Minzer Tuma, Natália Guimarães ,Douglas Cerezini e Olilia Gava.

Quatro capixabas competentes na esfera jurídica e social - Maria Aparecida Rasseli Sfalsini, Marta Silva Vieira da Costa, Arcangela Pivetta dos Santos e Ariane Rasseli Sfalsini - estão finalizando os preparativos para um impactante livro-documento. A publicação traz histórias sensíveis e relevantes que chamam a atenção para um tema urgente: a agressão a crianças e adolescentes. A previsão de lançamento é setembro.

Leandro Vicentini, Head de Inovação da CBL; Marcos Batista, sócio e diretor da CBL; e Renato Nolasco, Gerente Geral de Vendas da CBL: novo endereço na Enseada do Suá Crédito: Cloves Louzada

A loteadora CBL se mudou para para um dos endereços mais inovadores e digitais do país, o hub Base27. Diretores e colaboradores se confraternizaram com um café da manhã e, em seguida, foram conhecer e ocupar seus espaços na moderna sede. Localizado na Enseada do Suá, o espaço reúne empresas e startups da cadeia da engenharia e da construção capixaba com o objetivo de impulsionar a inovação, impactando positivamente os negócios e a economia.

Muitas pessoas passam toda a sua existência sem conseguir lograr sucesso financeiro, em razão de questões emocionais que os aprisionam em uma vida de escassez. Especialistas asseguram que as emoções relacionadas a dinheiro podem gerar convicções que impactam suas conquistas de ordem financeira. O treinador, mentor e consultor em inteligência em finanças, Paulo Costa, discute essa perspectiva, na live “Como identificar crenças de merecimento”, ao lado da mentora e master em PNL, Luisa Lopes, nesta sexta (09), às 20 horas, no Instagram @ paulocostafinanças.