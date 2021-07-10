Startup do ES cria soluções para gestão de micro e pequenos empresas

Equipe Yooga: Cassiano Guerra, Victor Sortica e Vinicius Melo Crédito: Divulgação

A Yooga, startup capixaba de gestão voltada a atender negócios de micro e pequeno portes, acaba de anunciar o aporte de R$1.5 milhões realizado pela Apex Partners. Este é o segundo investimento realizado na startup que iniciou suas operações em dezembro de 2017 em Vitória, Espírito Santo.

A empresa, que foi fundada por Vinícius Melo e tem como sócios Victor Sordica e Cassiano Guerra, surgiu de experiências pessoais e profissionais de Vinícius. Ele conviveu próximo a um negócio familiar sendo mal gerido e trabalhou por um tempo como garçom de um restaurante. Ambos os casos pecavam da mesma forma, pela falta de tecnologia para proporcionar às operações maior fluidez e organização.

“Presenciei o desafio que são operações sendo tocadas no dia a dia com papel, caneta e planilhas de Excel. Chega um momento em que manter a organização toma tanto ou mais tempo do que atender ao cliente e crescer se torna quase uma utopia. Por esse motivo a Yooga nasceu, para quebrar qualquer paradigma e mostrar que é possível e necessário até para a mercearia da Dona Maria fazer uso de um sistema de gestão”, afirma o CEO da Yooga, Vinicius Melo.

Tendo como missão facilitar a gestão de bares de restaurantes enquadrados como MPEs, a startup já atua no dia a dia das operações de negócios por todo o país. “Muitos empreendedores têm problemas na parte administrativa e se veem em ainda mais apuros pela falta de conhecimento de ferramentas que tornem a operação mais simples e integrada ao PDV. Por isso, além de oferecermos um sistema constantemente atualizado, ajudamos a desmistificar a ideia de que a tecnologia na gestão é apenas para negócios maiores”, conta Vinícius.

MODA

Ticy Chieppe, Katia Bittencourt, Lucia Medina e Julia Chieppe: tarde fashion na Aleixo Netto Crédito: Mônica Zorzanelli

INAUGURAÇÃO

A cidade mais pomerana do Estado acaba de ganhar um novo empreendimento. Com investimento de cerca de 1 milhão na implantação e 259m², o gerente geral da Moto Vix Honda, Maurício Devitte Heitzmann, inaugura neste sábado (10) uma unidade da concessionária em Santa Maria de Jetibá, na rua do Imigrante. Entre as atrações que marcam a chegada da novidade, destaque para a carreata de moto, seguida de café da manhã e test drive.

COQUETEL

Mariah Cardoso, Victor Sarcinelli e Suelen Mauro: prestigiando o novo showroom de Roberta Drummond Crédito: Mônica Zorzanelli

INSTITUTO PONTE CELEBRA 7 ANOS

Única entidade do Estado no ranking das 100 melhores ONGs do Brasil (premiação do Instituto Doar, Ambev VOA e Instituto O Mundo Que Queremos), por três anos consecutivos, o Instituto Ponte (IP) está prestes a celebrar seu sétimo aniversário.

Fundado e presidido por Bartira Almeida, a instituição comemora excelentes resultados e segue buscando contribuir para que os jovens que atende possam ascender socialmente e, com isso, mudarem a sua vida, da sua família e do seu entorno, em poucas gerações.

QUERIDAS DE RR

Mariana Perini, Marli Leite e Maria Izabel Braga Ferlin: em noite de vinhos Crédito: Mônica Zorzanelli

SUSTENTABILIDADE URBANA

Em diversas cidades, imóveis abandonados trazem preocupação ao poder público e levantam o debate sobre questões de habitação e sustentabilidade urbana. Na capital capixaba, o Centro histórico de Vitória, principal ponto de concentração de imóveis desocupados, será o local de pesquisa para estudantes de Arquitetura da Faesa Centro Universitário, que irão elaborar um mapa de ociosidade com informações sobre os edifícios vazios ou subutilizados. Ao final do projeto de extensão Imóveis em Abandono, o material será entregue ao município, como forma de contribuir com a tomada de decisões da gestão municipal.

FESTA

Shirley Santos, Luciana Gimenez, Mariah Frizzera e Rose Frizzera: celebrando o 1º aniversário de Maria Antônia Frizzera Cypriano! Crédito: Cloves Louzada

PREPARATIVOS PARA A CASACOR 2021

Rita Tristão terá um convidado especial em sua reunião Operacional da 25ª edição da CasaCor ES, que acontece no dia 23 de julho. Ela terá a presença do Diretor Geral da CasaCor ES, André Secchin, que por sinal é capixaba, radicado em São Paulo, e faz parte da nova geração de executivos que responde por eventos de projeções grandiosas. A mostra capixaba este ano será entre os dias 06 de outubro e 28 de novembro, no mesmo endereço da primeira edição, na antiga residência da família Meyerfreund, os fundadores da Chocolates Garoto.

CONFRARIA

Cris Rocha e Fernanda Prates no 3º encontro da Confraria Luxo BTZ! Crédito: Cloves Louzada

RR NEWS

Gabriella Nemer e Adyr Nicchio dizem sim-sim neste sábado (10), na Fazenda Pedra Azul. Os anfitriões são Cecília e Emilio Nemer e Morgana e Claudney Pedro Nicchio.

Talmon Júnior, o querido Juninho, comunica que o Cine Jardins reabre as portas no próximo dia 15, depois de longo período fechado devido à pandemia. O cinema está fechado desde o dia 18 de março. "O Cine Jardins retorna respeitando as regras dos protocolos sanitária e sabe que a grande maioria do nosso público já recebeu uma ou duas doses da vacina".

César Colnago participa da articulação junto ao Poder Executivo de São Paulo para ofertar, a partir do segundo semestre deste ano, cursos exclusivos do Hospital Sírio-Libanês às equipes assistenciais dos 12 municípios membros do ProdNorte (Consórcio Sustentável do Extremo Norte Capixaba). A ação capacitará até 500 profissionais da saúde que atuam na região, refletindo no atendimento dos quase 400 mil moradores.