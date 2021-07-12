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Renata Rasseli

Vitória está na lista dos melhores destinos de turismo náutico do Brasil

Os dados são do  Ministério do Turismo, que produziu o Boletim de Inteligência de Mercado no Turismo com dados sobre a modalidade

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 02:06

Públicado em 

12 jul 2021 às 02:06
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Remadores participaram da Volta à Ilha de Vitória 30k neste sábado (10)
Volta à Ilha de Vitória movimentou o turismo náutico neste final de semana Crédito: André Sobral/PMV/Divulgação
Vitória, a capital do Espírito Santo, está na lista dos melhores destinos de turismo náutico do Brasil. Os dados são do Ministério do Turismo, que  produziu o Boletim de Inteligência de Mercado no Turismo com foco no turismo náutico. O boletim  reúne dados e informações sobre produtos e experiências e as principais tendências e inovações no segmento, que é apontado como um dos principais para a retomada do turismo no país.
O Brasil possui cerca de 8.500 quilômetros de litoral, 35 mil quilômetros de rios e canais navegáveis e mais 9.260 quilômetros de margens de reservatórios de água doce, lagos e lagoas; Sendo assim, o país é um dos maiores potenciais de desenvolvimento do turismo náutico do mundo.

CHÁ REVELAÇÃO

Vitor Cipriano e Sabrina Nicoli: à espera de Alice
Vitor Cipriano e Sabrina Nicoli: à espera de Alice Crédito: Jansen Lube

FAZENDO O BEM

Que tal doar um agasalho que está encostado no armário e ajudar quem sente frio nas ruas nessa temporada de temperaturas baixas? A OX3 Vitória está reunindo doações no Masterplace Mall, em Vitória. E quem doar, sai de lá com um pacote de brownie ou trufa da Cacau Show.

PEDRA AZUL

Fernanda Serrão, Karla Leal e Renata Gouvea
Fernanda Serrão, Karla Leal e Renata Gouvea: em final de semana nas montanhas capixabas Crédito: Divulgação

MATERNIDADE DE CARA NOVA

Rodrigão Lugão, diretor do Vitória Apart Hospital, e a coordenadora da maternidade, Eloísa Leite Melo Gonçalves, informam que o Pronto-Socorro Obstétrico da unidade está com estrutura renovada. Com atendimento 24 horas, o espaço também passa a ter acesso exclusivo e independente para as gestantes, que seguem contando com uma maternidade que é referência tanto no Programa Parto Adequado, desenvolvido em parceria pelo Einstein e pela ANS, quanto no atendimento a recém-nascidos por meio da Utin e do trabalho humanizado e individualizado.

HAPPY HOUR

Simone de Lima Ene Massariol Valéria Simões Patrícia Lascosque Sandra Moreira Brenda Riva
Simone de Lima, Ene Massariol, Valéria Simões,   Patrícia Lascosque, Sandra Moreira Brenda Riva: tarde badalada na Aleixo Netto Crédito: Nagila Santana

MERCADO IMOBILIÁRIO

A Kemp Engenharia, que possui mais de 23 anos de atuação no mercado imobiliário capixaba, além de ser responsável pela idealização de 19 empreendimentos, entre eles residenciais entregues, em obras e lançamentos cumpriu com sua programação e entregou mais dois empreendimentos na última semana. A diretora Rúbia Zanelato realizou a entrega aos futuros moradores do Ilhas de Veneza e do Ilha de Santorini, na Praia de Itaparica, em Vila Velha.

CELEBRANDO

Tânia Gaigher Andrezza Alencar Ana Flávia Miranda Juliana Faria Margareth Destefani Taiza Ammar Elissa Ammar
Tânia Gaigher,  Andrezza Alencar,  Ana Flávia Miranda, Juliana Faria, Margareth Destefani,   Taiza Ammar e Elissa Ammar: um brinde à amizade Crédito: Divulgação

GESTÃO CAMPEÃ

A gestão da Unimed Sul Capixaba, por meio do diretor-presidente, Leandro Baptista, conquistou o prêmio “100 Mais Influentes da Saúde da Década”, resultado do trabalho de qualidade realizado nos últimos anos, inclusive diante dos desafios impostos pela pandemia da Covid-19. Para Leandro Baptista, o comprometimento e alinhamento da diretoria e dos Conselhos foram alguns dos motivos do sucesso da cooperativa de saúde do Sul do Estado.

PRAIA DO CANTO

Lu Carreiro India e Marise Palombo Júdice
Lu Carreiro e Marise Palombo Júdice: tarde de brindes e bate-papo Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Hoje é dia de Manu Murad, que celebrou idade nova ao lado do pai Marcos Murad e do namorado Renan Emmerich, no Palácio Tangará, em São Paulo, no final de semana. 
José Carlos Monjardim Filho e Marielle Vasconcellos curtiram o final de semana no Fasano Belo Horizonte. Aproveitaram a estada para visitar o Inhotim, 
Giovanna Rosa celebrou aniversário na Pousada Vale dos Pássaros, em Santa Teresa, ao lado do seu André Rosa. 
Heglay Fonseca deixou Caraíva, na Bahia, onde está morando,  para conferir as novidades gastronômicas de São Paulo. Visitou o Restaurante Président, do chef Erick Jacquin. 

POSSE

Maria Helena Vargas (Diretora das Regionais Norte/Noroeste da Rede Gazeta), . Luiz Mário Freitas Neto (Presidente Adel) e Michelle Calmon Manzoli (Vice- Presidente)
Maria Helena Vargas (Rede Gazeta), Luiz Mário Freitas Neto (Presidente da Adel) e Michelle Calmon Manzoli (vice-presidente da Adel): na posse da nova diretoria da Associação para o Desenvolvimento de Linhares (Adel) Crédito: Divulgação

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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