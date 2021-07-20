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Renata Rasseli

Cantora do ES toma posse na Academia de Música do Brasil

Natércia  Lopes será empossada como imortal na cadeira de Babi de Oliveira, em cerimônia no dia 30 de julho, no Rio de Janeiro

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 02:06

Públicado em 

20 jul 2021 às 02:06
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Natércia Lopes, cantora lírica
Natércia Lopes, cantora lírica Crédito: Carlos Alberto Silva
O  Espírito Santo ganha uma grande representante na Academia de Música do Brasil (AMB). A cantora Natércia Lopes será empossada como imortal na cadeira da compositora Babi de Oliveira (1914-1993), em cerimônia no dia 30 de julho, no Rio de Janeiro
Cantora lírica mais importante da cena capixaba, Natércia é bacharel em História (Ufes) e Canto (Emes). Aperfeiçoou-se no Conservatório Brasileiro de Música do RJ. Na Itália, estudou no Teatro Alla Scala, em Milão, com os renomados maestros Romano Gandolfi, Carlo Camerini e Otello Borgonovo e em Siena, na Accademia Chigiana, com o prestigiado maestro Giorgio Favaretto. Cantou na Polônia, França e Portugal. Foi diretora da Fames e coordenadora de Cultura da Ufes. Desde 2014, é diretora artística geral do Festival de Música Erudita do Espírito Santo.

JANTAR

Laura Daher, Dora Daher e Cleuza Costa
Laura Daher, Dora Daher e Cleuza Costa Crédito: Divulgação
Dora Daher e a filha Laura Daher  reuniram pequeno grupo de amigos para  celebrar a vida. Entre eles estavam Jamile Pena e Antônio Leal, Elenice e Décio Lorenzon, Flávia Abaurre e Heitor Nogueira. O delicioso jantar foi no Bistrô Quintal 84, da chef Cleuza Costa, em Vila Velha.
Flávia Abaurre e Heitor Nogueira
Flávia Abaurre e Heitor Nogueira Crédito: Divulgação
Elenice e Décio Lorenzon
Elenice e Décio Lorenzon Crédito: Divulgação
Jamile Pena e Antônio Leal
Jamile Pena e Antônio Leal Crédito: Divulgação

NOITE DE SÃO JOÃO

Marca registrada dos eventos com assinatura do Centro de Eventos comandado por Ildo Steffen, a gastronomia será um dos destaques do 1° Arraiá Steffen, que acontece no dia 31 de julho, sábado. Comidas típicas e petiscos clássicos de boteco estão no menu. A trilha sonora vai do sertanejo ao forró pé de serra, passando por um mix de ritmos tocados pelo DJ Alexis Cunha. Trio Forrozão e Rodrigo Balla.

FÉRIAS

O casal Ricardo e Carol Lobato estão curtindo as férias no Rio Grande do Sul. Nessa foto estão no belíssimo Parador Hampel
O casal Ricardo e Carol Lobato estão curtindo as férias no Rio Grande do Sul Crédito: Divulgação

RR NEWS

Maely Coelho comemora: está pronto o livro “Últimos Refúgios: da Pedra Azul ao Forno Grande”, que tem a MedSênior com uma das patrocinadoras por meio da Lei de Incentivo à Cultura. A publicação é uma iniciativa do Instituto Últimos Refúgios e traz fotografias inéditas da biodiversidade que cerca o corredor ecológico que conecta o Parque Estadual da Pedra Azul ao Parque Estadual de Forno Grande, compreendendo os municípios de Domingos Martins, Vargem Alta, Castelo e Venda Nova do Imigrante.
Giuliano Giberni, Silvio Aride, Thomas Giuberti, Franco Carpes, Bernardo Dietze e Junior Martinelle comemoram mais uma conquista da Golden Investimentos. A empresa foi eleita novamente um dos 20 melhores escritórios da XP Investimentos. “Em 2018 entramos para uma lista das 20 maiores promessas da XP Investimentos. No ano seguinte estávamos pela primeira vez no G20 e em 2020 fomos escolhidos como o melhor atendimento do Brasil”, lembra Giuliano Giberni.
A chef Evilazia Navarro assina o bufê de inauguração da filial da multimarca Flerte, que chega a Vitória no próximo dia 22, na Praia do Canto, comandada pela empresária Nivea Degasperi.
O DJ e produtor musical Lúcio Merçon com os empresários de moda Laura Murad e Lailso Bautz, em inauguração de loja no Centro de Vitória
O DJ e produtor musical Lúcio Merçon com os empresários de moda Laura Murad e Lailso Bautz, em inauguração de loja no Centro de Vitória Crédito: Divulgação
Rodrigo De Bernardi convida para a primeira edição do Rota de Oportunidades do Sul do Estado, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta terça-feira (20), às 19h. O evento de Networking Empresarial visa fazer o congraçamento de empresários para prepará-los para esse momento de retomada do pós-pandemia. Na ocasião, os empresários da região serão presenteados com duas palestras: “Como acelerar os resultados financeiros agora”, com a especialista comportamental financeira, Sara Maiza, e “Como empreender sendo mulher”, com a empreendedora de moda íntima, Valéria Aquino.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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