Cantora do ES toma posse na Academia de Música do Brasil

Natércia Lopes, cantora lírica Crédito: Carlos Alberto Silva

O Espírito Santo ganha uma grande representante na Academia de Música do Brasil (AMB). A cantora Natércia Lopes será empossada como imortal na cadeira da compositora Babi de Oliveira (1914-1993), em cerimônia no dia 30 de julho, no Rio de Janeiro

Cantora lírica mais importante da cena capixaba, Natércia é bacharel em História (Ufes) e Canto (Emes). Aperfeiçoou-se no Conservatório Brasileiro de Música do RJ. Na Itália, estudou no Teatro Alla Scala, em Milão, com os renomados maestros Romano Gandolfi, Carlo Camerini e Otello Borgonovo e em Siena, na Accademia Chigiana, com o prestigiado maestro Giorgio Favaretto. Cantou na Polônia, França e Portugal. Foi diretora da Fames e coordenadora de Cultura da Ufes. Desde 2014, é diretora artística geral do Festival de Música Erudita do Espírito Santo.

JANTAR

Laura Daher, Dora Daher e Cleuza Costa Crédito: Divulgação

Dora Daher e a filha Laura Daher reuniram pequeno grupo de amigos para celebrar a vida. Entre eles estavam Jamile Pena e Antônio Leal, Elenice e Décio Lorenzon, Flávia Abaurre e Heitor Nogueira. O delicioso jantar foi no Bistrô Quintal 84, da chef Cleuza Costa, em Vila Velha.

Flávia Abaurre e Heitor Nogueira Crédito: Divulgação

Elenice e Décio Lorenzon Crédito: Divulgação

Jamile Pena e Antônio Leal Crédito: Divulgação

NOITE DE SÃO JOÃO

Marca registrada dos eventos com assinatura do Centro de Eventos comandado por Ildo Steffen, a gastronomia será um dos destaques do 1° Arraiá Steffen, que acontece no dia 31 de julho, sábado. Comidas típicas e petiscos clássicos de boteco estão no menu. A trilha sonora vai do sertanejo ao forró pé de serra, passando por um mix de ritmos tocados pelo DJ Alexis Cunha. Trio Forrozão e Rodrigo Balla.

FÉRIAS

O casal Ricardo e Carol Lobato estão curtindo as férias no Rio Grande do Sul Crédito: Divulgação

RR NEWS

Maely Coelho comemora: está pronto o livro “Últimos Refúgios: da Pedra Azul ao Forno Grande”, que tem a MedSênior com uma das patrocinadoras por meio da Lei de Incentivo à Cultura. A publicação é uma iniciativa do Instituto Últimos Refúgios e traz fotografias inéditas da biodiversidade que cerca o corredor ecológico que conecta o Parque Estadual da Pedra Azul ao Parque Estadual de Forno Grande, compreendendo os municípios de Domingos Martins, Vargem Alta, Castelo e Venda Nova do Imigrante.

Giuliano Giberni, Silvio Aride, Thomas Giuberti, Franco Carpes, Bernardo Dietze e Junior Martinelle comemoram mais uma conquista da Golden Investimentos. A empresa foi eleita novamente um dos 20 melhores escritórios da XP Investimentos. “Em 2018 entramos para uma lista das 20 maiores promessas da XP Investimentos. No ano seguinte estávamos pela primeira vez no G20 e em 2020 fomos escolhidos como o melhor atendimento do Brasil”, lembra Giuliano Giberni.

A chef Evilazia Navarro assina o bufê de inauguração da filial da multimarca Flerte, que chega a Vitória no próximo dia 22, na Praia do Canto, comandada pela empresária Nivea Degasperi.

O DJ e produtor musical Lúcio Merçon com os empresários de moda Laura Murad e Lailso Bautz, em inauguração de loja no Centro de Vitória Crédito: Divulgação