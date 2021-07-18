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Renata Rasseli

FOTOS: Flávia Almeida comemora 45 anos em noite "only for women"

A aniversariante recebeu 45 amigas para celebrar seu aniversário na quinta-feira (15), em casa de festas de Bento Ferreira

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 02:06

Públicado em 

18 jul 2021 às 02:06
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Aniversário de Flavia Almeida
Flavia Almeida e o marido Rodrigo Almeida: celebrando 45 primaveras!  Crédito: Calebe Martins
Festeira e de bem com a vida, Flávia Almeida celebrou seus 45 anos em noite "only for women", na quinta-feira (15), no cerimonial Casa Goiaba, em Bento Ferreira, em Vitória. A festa reuniu 45 amigas e familiares da aniversariante. E a  DJ Larissa Tantan animou a pista. Confira as fotos de Calebe Martins. 

Aniversário de 45 anos de Flávia Almeida

EM PROL DO CENTRO DE VITÓRIA

Em solenidade realizada quinta-feira (15), o prefeito Lorenzo Pazolini e o reitor da FAESA, professor Alexandre Nunes Theodoro, assinaram um Termo de Cooperação Técnica e Científica, entre a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Cedec), e o Centro Universitário, para que alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAESA elaborem um mapa de ociosidade com informações sobre os edifícios vazios ou subutilizados do Centro da Cidade. A pesquisa de campo envolverá a identificação dos imóveis nessas situações, com informações e fotografias, além de entrevistas com a comunidade local sobre os possíveis usos da área. Ao final do projeto de extensão, o material será entregue ao Município, como forma de contribuir com a tomada de decisões da gestão municipal.
Reitor da FAESA, Alexandre Nunes Theodoro, e prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini
Reitor da FAESA, Alexandre Nunes Theodoro, e prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini Crédito: Helber Lopes
Para o reitor da FAESA Centro Universitário, o projeto cumpre a principal premissa da extensão universitária. “A produção de conhecimento na educação superior deve estar sempre focada na formação de nossos alunos e também na promoção do desenvolvimento social. A criação de um projeto de extensão para realizar o mapeamento dos imóveis desocupados e subutilizados no Centro de Vitória contribui para a formação de excelência de futuros arquitetos e urbanistas, e para o atendimento de uma demanda muito importante da sociedade capixaba em relação ao Centro de Vitória. Consolidando o eixo pesquisa- ensino- extensão, fundamental para a excelência da nossa IES, o trabalho de nossos alunos e professores fornecerá informações extremamente importantes para a tomada de decisão da municipalidade, oportunizando o avanço do debate sobre sustentabilidade urbana, em benefício de toda a população da nossa capital”.

COQUETEL

Thaise Arpini, Thais Fiorete e Tatiana Coutinho
Thaise Arpini, Thais Fiorete e Tatiana Coutinho: em encontro de novidades do mundo décor, em Vitória Crédito: Cloves Louzada

EXPOSIÇÃO DE ORQUÍDEAS EM VIX

 De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor), o setor é responsável por mais de 200 mil empregos diretos e indiretos, além de movimentar, em média, 17% da economia voltada para as áreas de paisagismo e floricultura. Por isso, a Feira Sabores da Terra, que acontece de 29 de julho a 1º de agosto, na Praça do Papa, em Vitória, terá uma exposição de orquídeas. “O nosso estado possui muitas belezas naturais e os produtores presentes no evento expõem seus produtos com a expectativa de expandir os negócios. A valorização do ramo das flores se dá, também, pelo trabalho que envolve muito cuidado e paciência, desde o cultivo, colheita, até chegar ao consumidor final”, comenta o coordenador da Feira Sabores da Terra, Ademir Dadalto. 

INAUGURAÇÃO

Fernanda Julião e Rodrigo Novaes
Fernanda Julião e Rodrigo Novaes: opening de showroom de esquadrias na Praia do Canto  Crédito: Arthur Louzada

RR NEWS

Taisa e Cicero Nemer, Camila e José Antonio Fiorot e Karine e Fernando Moro curtem dias de descanso no Fasano, em Salvador. 
Eulália Chieppe recebe as amigas da Confraria das Onças na próxima terça-feira (20) para um sunset regado a vinhos, na Ilha do Frade. 
Lorena Torres prepara uma recepção em clima de arraiá na próxima quinta-feira (22), para as clientes da sua clínica de dermatologia e estética, na Praia do Canto. 
Emilia Lopes e Augusto Alvarenga
Emilia Lopes e Augusto Alvarenga: em happening na Praia do Canto Crédito: Arthur Louzada

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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