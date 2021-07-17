Iate Clube do ES reabre a agenda de eventos com jantar beneficente

Corina e Carlos Moschen Crédito: Ítalo José Spagnol

O Iate Clube do Espírito Santo reabriu temporada de eventos sociais nesta quinta-feira (15) em grande estilo. O comodoro Carlos Moschen e sua esposa Corina receberam associados e autoridades para um jantar beneficente em prol do Lar Pouso da Esperança. Toda a renda do jantar preparado pelo chef Dunga e organizado pela diretora social, Consuelo Martins Fidelis Ceolin, será doada ao tradicional asilo de Vitória. O cantor Jocelir embalou a noite com clássicos da MPB em voz e violão.

Entre os presentes, a vice-prefeita de Vitória Capitã Estéfane; a diretora de Turismo de Vitória Luzia Toledo, o superintendente da SPU Mauro Pavão Madureira, e o capitão dos portos Washington Luiz de Paula Santos.

Confira as fotos de Ítalo José Spagnol.

Jantar Beneficente no Iate Clube do ES

PILATES DAS EMOÇÕES

As questões e ansiedades surgidas por causa da pandemia do coronavírus precisam ser reconhecidas e cuidadas. Para amenizar os efeitos desse período na saúde mental dos profissionais da Educação, a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) São Vicente de Paulo fará uma formação online, na próxima segunda-feira (19), com o doutor em Psicanálise Jairo de Paula.

A palestra tem como tema “Educação Emocional e Saúde Mental: desafios em tempos de pandemia” e ocorrerá em dois horários, às 9h e às 14h, possibilitando aos profissionais dos dois turnos participarem do evento.

“As mudanças necessárias para a próxima década requer de nós educadores estarmos físico, emocionalmente saudáveis e fortes para novos desafios”, destacou Jairo de Paula, que é mestre e doutor em Psicanálise, além de especialista em Educação, com 21 livros publicados.

Na palestra, Jairo de Paula deve apresentar algumas ferramentas que ele chama de “Pilates das Emoções”, ou seja, um exercício do que tem que ser exposto pelas pessoas de dentro para fora. Segundo o psicanalista, a Educação quebrou paradigmas imensos nas relações entre os profissionais e as famílias ao longo da pandemia e agora é preciso manter em constante ajuste essas relações para filtrar, criar e ajustar a prática profissional

COQUETEL

Ohanna Sgaria, Juliana Kwak e Carmem Dolores: lançamento da nova coleção da Tidelli, marca referência mundial em móveis para área externa Crédito: Cloves Louzada

MADRINHAS DA LOJA VAZIA

Para incentivar as doações e ajudar a encher A Loja Vazia 2021, a Afecc conta com um time de madrinhas e padrinho comprometidos com a causa. Esta colunista, madrinha master do projeto, abrirá a loja no dia 29 de julho, com a diretoria da Instituição.

Andreia Lopes, Luísa Mendes, Ana Clark e Juliana Magalhães, Janaína Lessa, Renata Pimentel, Mariela Gottardi, Toninha De Nadai e Grupo Mãos do Coração, Andrea Richa, Marcela Raizer e Michelle Mastela também são madrinhas da 8ª edição do projeto, que estará aberta até o dia 29 de agosto, no 2º piso do Shopping Vitória.

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Denise Póvoa e a irmã Renata Póvoa: celebrando 4.0 em beach bar de Camburi. Crédito: All Live

JUNHO LARANJA AGORA É LEI

O “Junho Laranja”, campanha encabeçada pelo cirurgião plástico e presidente da Sociedade Brasileira de Sociedade Brasileira de Queimados no Estado (SBQ/ES) Ariosto Santos, fez tanto sucesso e mobilizou tantas Instituições e empresas na luta contra as queimaduras que virou lei. Trata-se da Lei nº 11.323, de 09 de julho de 2021, de autoria do deputado Doutor Hércules, que passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado como “Junho Laranja - Mês de Prevenção de Queimaduras e de Luta pelos Direitos da Pessoa Sequelada em Queimaduras”.

LANÇAMENTO

Rodrigo Souto, Cyane Zoboli e Max Mello: em noite de novidades de decoração, na Ilha Crédito: Cloves Louzada

DE APP PERSONALIZADO A ÁREA PARA PIQUENIQUE

Vivendo na “ponte aérea” em Vitória e São Paulo, Rachel Menezes, da MZI, acompanha de perto todas as novidades do mercado e continua trazendo para o estado a inovação e novos conceitos em empreendimentos imobiliários. A tecnologia, por exemplo, está presente em vários itens do Uniplace, lançamento em Jardim Camburi, incluindo sistema de portaria virtual e guarda-entrega, serviços que funcionarão via aplicativo com monitoramento e acompanhamento on-line pelos futuros moradores. O novo projeto fica no quadrilátero mais cool de do bairro que ganha cada vez mais destaque na capital e traz, , além das inúmeras novidades tecnológicas, espaços diferenciados como área externa para piquenique.

QUERIDAS DE RR

Márcia Paolielo e Cintia Chieppe: em encontro décor na Ilha Crédito: Cloves Louzada

RR NEWS

Julia Gava, fundadora da Favo Doces Nutritivos foi convidada para ser embaixadora da wine4friends.com.br e oferece, além de seus doces low carb, ótimas opções de vinhos.

A nutricionista capixaba Marselle Dettogni participa de uma imersão clínica nutricional, em São Paulo, que reúne 80 profissionais de todo o país.