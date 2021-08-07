Vitória ganha novo espaço de festas e eventos em setembro

Maison Rosee Loft: novo espaço de festas de Vitória Crédito: Divulgação

Com 30 anos no mercado de decoração de festas, os empresários e irmãos Mônica e Cássio Domingues inauguram em setembro, um novo espaço para eventos, em Vitória. Com capacidade para até 250 pessoas, o Maison Rosee Loft poderá ser palco de aniversários, casamentos, coquetéis, lançamentos de livros e exposição de arte, em Santa Lúcia.

O espaço não oferecerá bufê. O anfitrião pode escolher os demais fornecedores, incluindo até decoração. Mas o mobiliário da Maison Rosee estará à disposição para locação.

DIA DOS PAIS

Maria Clara, Augusto, Lili, Ricardo Vieira e Mariana: o final de semana é dos papais! Crédito: Divulgação

VOLTA NO ES EM 100 DIAS

O plano ousado de um maratonista capixaba sai do papel na próxima segunda (9). O corredor amador e professor aposentado de educação física da Ufes Anselmo Perez dará a volta ao Estado com o projeto CorreES, que tem o apoio do Instituto Unimed Vitória. Ele visitará cada um dos 78 municípios do Espírito Santo. Serão cerca de 2.500 km percorridos em aproximadamente 100 dias.

“Quero incentivar crianças e adultos de todas as idades a serem mais ativos e terem um estilo de vida saudável, com atividades físicas”, diz o professor. A esposa, Kamilla Gomes, que também é professora de educação física, vai junto para oferecer todo o suporte logístico durante essa jornada. O retorno acontece dia 13 de novembro. Um diário de bordo pode ser conferido no Instagram @corre.es.

QUERIDOS DE RR

Marcelo Netto e Letícia Rody: dias de descanso em Tiradentes (MG) Crédito: Divulgação

15 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA

O mês de agosto recebe a cor Lilás em alusão à Lei Maria da Penha, um importante marco na luta para inibir os casos de violência doméstica no Brasil que completa 15 anos e que recentemente também ganhou mais uma aliada: a nova Lei 14.188, de 2021, que cria o programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica e Familiar e enquadra como crime a violência psicológica. De olho na importância dessa questão, as Óticas Paris vão promover, nos dias 10, 11 e 12 de agosto, palestras ministradas pela delegada Cláudia Dematté, Chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil. O objetivo é conscientizar colaboradores da rede de ópticas sobre o tema. “Queremos exercer nosso papel social e disseminar informações sobre os tipos de violência contra a mulher e canais de denúncia, emergência e socorro para interromper esses ciclos de violência”, destacou a diretora executiva da Paris, Ana Luiza Azevedo.

COQUETEL

Sid Mathielo e Thais Miranda: na inauguração do novo escritório de arquitetura de Daniela Andrade Crédito: Mônica Zorzanelli

CENTENÁRIO DA ACADEMIA ESPIRITO-SANTENSE DE LETRAS

Dentro da série de ações comemorativas ao seu centenário de fundação, a Academia Espírito-santense de Letras realiza, no dia 14 de agosto, às 16h, a live “As Narrativas Produzidas na AEL”, com a participação dos acadêmicos Jô Drumond, Getúlio Neves, José Carlos Mattedi e Marcos Tavares. A mediação será de Fernando Achiamé. Nesta data, em 1921, os fundadores da Academia Espírito-santense de Letras definiram a diretoria incumbida de coordenar os trabalhos preparatórios para a criação da instituição, composta por Dom Benedito Paulo Alves de Souza (presidente), Elpídio Pimentel (secretário) e Sezefredo Garcia de Rezende. A transmissão online tem o apoio institucional do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, que fará a transmissão do evento por meio do seu canal no YouTube.

QUERIDAS DE RR

Lara Brotas, Samira Pavesi e Carol Veiga: em visita guiada à exposição de Samira, na Stampa Crédito: Divulgação

RR NEWS

Gil Costa e Vanessa Lacerda recebem nesta segunda-feira (09) um grupo de empresários para um café da tarde em sua Lacerda Planejados,l em Jardim Camburi. Marcela Raizer, Lucy Mizael e Dra. Camila Zanoni confirmaram presença.

Pedro Moyes, Thiago Garcia e Tito Kalinka vão abrir as portas do Barlavento para convidados exclusivos, que irão participar do coquetel em comemoração ao aniversário da casa, na próxima quarta-feira (11).