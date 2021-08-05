Vitória vai ganhar galeria de arte urbana

Obra do artista capixaba Bernardo Bittencourt para a Urban Arts Crédito: Divulgação

Rachel Medeiros traz para a capital capixaba a primeira galeria física da Urban Arts, que será inaugurada em meados de setembro, na esquina da Eugenio Netto com a Madeira de Freitas, na Praia do Canto. O espaço, com projeto assinado pelo escritório do arquiteto paulista Luciano Dalla Marta, será uma amostra do acervo de 170 mil obras da galeria, assinadas por mais de 6 mil artistas. A galeria está há mais de 10 anos no mercado brasileiro, e é sinônimo de novos nomes da arte e da fotografia.

ANIVERSÁRIO

Valdecir, Miguel , Mirela e Geise Torezani: celebrando os 10 anos de Miguel Crédito: Divulgação

IMERSÃO EM ARTE E NATUREZA

A designer educadora Juliana Colli está a mil por hora, finalizando os últimos preparativos de um projeto que vem realizando há seis meses, em parceria com 15 artistas de várias cidades do Brasil: a “Residência das Plantas”. Ela assina a curadoria do criativo projeto de residência artística, que deriva dos desdobramentos de uma imersão presencial de 15 dias com a participação de 10 residentes em meio à Mata Atlântica, no Alto da Serra do Caparaó.

Por lá, os participantes partilharam entre si as dinâmicas e os desafios de morar juntos, incluindo cozinhar, limpar e manter ativa uma casa no meio da floresta. Ao mesmo tempo, buscou-se estimular e valorizar a troca entre os residentes, a aprendizagem com o bioma e o desenvolvimento de poéticas em arte, individuais ou coletivas.

Após uma segunda imersão (virtual), muitas pesquisas e debates para amadurecimento e refinamento dos processos criativos, o grupo criou quatro produtos que serão apresentados para o público na próxima semana, na Maes: um site, um vídeo, material educativo e um catálogo.

O evento será nos dias 12 e 13 de agosto, quinta e sexta-feira. A programação contará com projeção de imagens feitas pelo grupo na Mata Atlântica (Caparaó) na fachada do Museu, na sexta, às 18 horas, e que poderão ser assistidas por quem estiver passado pelo local. Nos dois dias, às 19 horas, haverá bate-papos públicos entre os idealizadores da Residência e artistas convidados (Uyra e Charlene Bicalho, uma a cada dia), com transmissão virtual, ao vivo, pelo YouTube da Secult-ES).

MOÇÃO DE APLAUSOS

Fabiano Pereira, Leandro Piquet e Carlos Moschen Crédito: Luciana Castro/ assessoria Piquet

O comodoro Carlos Moschen e o vice-comodoro Fabiano Pereira receberam, nesta quarta-feira (04), uma Moção de Aplausos na Câmara de Vereadores de Vitória pelos 75 anos de existência do Clube do Espírito Santo, celebrado neste mês de agosto. “ Esse reconhecimento, para nós, é uma grata honraria e é um marco que passa por três pilares fundamentais que implementamos: a mudança no modelo de gestão; transformações estruturais e a valorização do patrimônio do associado. Antes, nós tínhamos 20 títulos para vender, hoje temos 20 pessoas aguardando na fila de espera para fazer parte do clube”, destacou Moschen. A homenagem foi conduzida pelo vereador Leandro Piquet.

HOMENAGEM

Cantora lírica mais importante da cena capixaba, Natércia Lopes foi homenageada pelo vereador Armandinho Fontoura na Câmara de Vitória. Ela agora integra a Academia de Música do Brasil. Crédito: Divulgação

CONFEITARIA AO VIVO

Eduarda Buaiz continua movimentando o Instagram da Buaiz Alimentos com lives em comemoração aos 80 anos da empresa. Neste mês, duas delícias serão preparadas pelas chefs Andrea Souto e Julia Candeias. Nesta quinta (05), Andrea vai ensinar o passo a passo de um clássico bolo de chocolate com toque de café, uma ótima dica para o Dia dos Pais. No dia 19, Julia comanda a live com receita de cupcake de baunilha. As transmissões das duas lives serão as 17h, no Instagram @buaizalimentos.

PREMIAÇÃO

Joana Barbosa e Rodrigo Barbosa em premiação em SP Crédito: Divulgação

RR NEWS

Ludmila Perim convida para noite de arte e dança nesta sexta-feira (06), no Iza Mercado D'arte & Culinária, com a perfomance da bailarina Bárbara Veronez.

Ariana Caiado comanda o som da noite do Bar Barraco, no Triângulo, nesta quinta-feira e promete muita música de qualidade. A apresentação faz parte do projeto Barraco Lounge, promovido pelo Dj Luciano Valença para enaltecer nomes do cenário capixaba de musica eletrônica.

Juarez Campos e Ricardo Bonacossa celebram os 28 anos do restaurante Oriundi. "Um agradecimento especial para a nova geração que está assumindo o Oriundi, meu filho Fernando (na gestão) e o filho do Ricardo e meu sobrinho Pedro ( na cozinha), que nos trouxeram modernidade na gestão, inovação e novos festivais na cozinha, implantaram nosso delivery, incrementaram nossas redes sociais e nos motivaram a superar com sucesso esta pandemia", disse Juarez.

O Shopping Jardins recebe, neste sábado (07) o lançamento do primeiro livro infantil da autora capixaba Zalba Dias, “No mundo da Capopeia”. A obra fala da representatividade do mundo dos surdos para as crianças.

Videodança "Poema Gestual" Crédito: Divulgação

Karla Ferreira convida para estreia, em formato virtual da série de videodança "Poema Gestual", nos dias 06 e 07 de agosto, na plataforma Zoom. O novo espetáculo do Balé da Ilha Cia de Dança tem a coreografia de Patrícia Miranda de Azevedo e participação da artista residente Liliane de Grammont.

A arquiteta Bia Margon embarca para Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, na próxima quarta-feira, dia 11, a convite da Dalmóbile, para uma visita a empresa brasileira referência em móveis planejados, que está há mais de 40 anos no mercado.

Irani Frascischetto e Larissa Dadalto: na inauguração do novo escritório de arquitetura de Daniela Andrade Crédito: Mônica Zorzanelli