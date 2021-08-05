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Renata Rasseli

Vitória vai ganhar galeria de arte urbana

Rachel Medeiros traz para a capital capixaba a primeira galeria física da Urban Arts, que reúne grandes nomes da arte e da fotografia

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 02:06

Públicado em 

05 ago 2021 às 02:06
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Obra da Urban Arts
Obra do artista capixaba Bernardo Bittencourt para a Urban Arts Crédito: Divulgação
Rachel Medeiros traz para a capital capixaba a primeira galeria física da Urban Arts, que será inaugurada em meados de setembro, na esquina da Eugenio Netto com a Madeira de Freitas, na Praia do Canto. O espaço, com projeto assinado pelo escritório do arquiteto paulista Luciano Dalla Marta, será uma amostra do acervo de 170 mil obras da galeria, assinadas por mais de 6 mil artistas. A galeria está há mais de 10 anos no mercado brasileiro, e é sinônimo de novos nomes da arte e da fotografia.

ANIVERSÁRIO

Valdecir, Miguel , Mirela e Geise Torezani: celebrando os 10 anos de Miguel
Valdecir, Miguel , Mirela e Geise Torezani: celebrando os 10 anos de Miguel Crédito: Divulgação

IMERSÃO EM ARTE E NATUREZA

A designer educadora Juliana Colli está a mil por hora, finalizando os últimos preparativos de um projeto que vem realizando há seis meses, em parceria com 15 artistas de várias cidades do Brasil: a “Residência das Plantas”. Ela assina a curadoria do criativo projeto de residência artística, que deriva dos desdobramentos de uma imersão presencial de 15 dias com a participação de 10 residentes em meio à Mata Atlântica, no Alto da Serra do Caparaó.
Por lá, os participantes partilharam entre si as dinâmicas e os desafios de morar juntos, incluindo cozinhar, limpar e manter ativa uma casa no meio da floresta. Ao mesmo tempo, buscou-se estimular e valorizar a troca entre os residentes, a aprendizagem com o bioma e o desenvolvimento de poéticas em arte, individuais ou coletivas. 
Após uma segunda imersão (virtual), muitas pesquisas e debates para amadurecimento e refinamento dos processos criativos, o grupo criou quatro produtos que serão apresentados para o público na próxima semana, na Maes: um site, um vídeo, material educativo e um catálogo.
O evento será nos dias 12 e 13 de agosto, quinta e sexta-feira. A programação contará com projeção de imagens feitas pelo grupo na Mata Atlântica (Caparaó) na fachada do Museu, na sexta, às 18 horas, e que poderão ser assistidas por quem estiver passado pelo local. Nos dois dias, às 19 horas, haverá bate-papos públicos entre os idealizadores da Residência e artistas convidados (Uyra e Charlene Bicalho, uma a cada dia), com transmissão virtual, ao vivo, pelo YouTube da Secult-ES).

MOÇÃO DE APLAUSOS

Fabiano Pereira, Leandro Piquet e Carlos Moschen
Fabiano Pereira, Leandro Piquet e Carlos Moschen Crédito: Luciana Castro/ assessoria Piquet
O comodoro Carlos Moschen e o vice-comodoro Fabiano Pereira receberam, nesta quarta-feira (04), uma Moção de Aplausos na Câmara de Vereadores de Vitória pelos 75 anos de existência do Clube do Espírito Santo, celebrado neste mês de agosto. “ Esse reconhecimento, para nós, é uma grata honraria e é um marco que passa por três pilares fundamentais que implementamos: a mudança no modelo de gestão; transformações estruturais e a valorização do patrimônio do associado. Antes, nós tínhamos 20 títulos para vender, hoje temos 20 pessoas aguardando na fila de espera para fazer parte do clube”, destacou Moschen. A homenagem foi conduzida pelo vereador Leandro Piquet.

HOMENAGEM

Natércia Lopes foi homenageada pelo vereador Armandinho Fontoura
Cantora lírica mais importante da cena capixaba, Natércia Lopes foi homenageada pelo vereador Armandinho Fontoura na Câmara de Vitória. Ela agora integra a Academia de Música do Brasil. Crédito: Divulgação

CONFEITARIA AO VIVO

Eduarda Buaiz continua movimentando o Instagram da Buaiz Alimentos com lives em comemoração aos 80 anos da empresa. Neste mês, duas delícias serão preparadas pelas chefs Andrea Souto e Julia Candeias. Nesta quinta (05), Andrea vai ensinar o passo a passo de um clássico bolo de chocolate com toque de café, uma ótima dica para o Dia dos Pais. No dia 19, Julia comanda a live com receita de cupcake de baunilha. As transmissões das duas lives serão as 17h, no Instagram @buaizalimentos.

PREMIAÇÃO

Joana Barbosa e Rodrigo Barbosa em premiação em SP
Joana Barbosa e Rodrigo Barbosa em premiação em SP Crédito: Divulgação

RR NEWS

Ludmila Perim convida para noite de arte e dança nesta sexta-feira (06), no Iza Mercado D'arte & Culinária, com a perfomance da bailarina Bárbara Veronez.
Ariana Caiado comanda o som da noite do Bar Barraco, no Triângulo, nesta quinta-feira e promete muita música de qualidade. A apresentação faz parte do projeto Barraco Lounge, promovido pelo Dj Luciano Valença para enaltecer nomes do cenário capixaba de musica eletrônica.
Juarez Campos e Ricardo Bonacossa celebram os 28 anos do restaurante Oriundi. "Um agradecimento especial para a nova geração que está assumindo o Oriundi, meu filho Fernando (na gestão) e o filho do Ricardo e meu sobrinho Pedro ( na cozinha), que nos trouxeram modernidade na gestão, inovação e novos festivais na cozinha, implantaram nosso delivery, incrementaram nossas redes sociais e nos motivaram a superar com sucesso esta pandemia", disse Juarez.
O Shopping Jardins recebe, neste sábado (07) o lançamento do primeiro livro infantil da autora capixaba Zalba Dias, “No mundo da Capopeia”. A obra fala da representatividade do mundo dos surdos para as crianças.
Videodança
Videodança "Poema Gestual" Crédito: Divulgação
Karla Ferreira convida para estreia, em formato virtual da série de videodança "Poema Gestual", nos dias 06 e 07 de agosto, na plataforma Zoom. O novo espetáculo do Balé da Ilha Cia de Dança tem a coreografia de Patrícia Miranda de Azevedo e participação da artista residente Liliane de Grammont.
A arquiteta Bia Margon embarca para Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, na próxima quarta-feira, dia 11, a convite da Dalmóbile, para uma visita a empresa brasileira referência em móveis planejados, que está há mais de 40 anos no mercado.
Irani Frascischetto e Larissa Dadalto
Irani Frascischetto e Larissa Dadalto: na inauguração do novo escritório de arquitetura de Daniela Andrade Crédito: Mônica Zorzanelli
Catarina Riva convida para o workshop de Odontopediatria, promovido pelo Instituto Riva, entre os dias 15 e 16 de outubro. A capacitação será ministrada pela odontopediatra Emanuely Guedes e pelo cirurgião buco-maxilo facial Rodrigo Gavina.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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