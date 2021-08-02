FOTOS: Veja quem prestigiou a abertura da "Loja Vazia" 2021 em Vitória

A Loja Vazia 2021 está de portas abertas para receber sua doação. Desde o dia 29, a campanha de arrecadação de roupas, sapatos e acessórios está de volta ao Shopping Vitória. Toda a arrecadação será direcionada às instituições filantrópicas com trabalhos sociais no estado. São elas: a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), Instituto João XXIII, Amaes, Instituto Jutta Batista da Silva (IJBS), Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci), Martim Lutero e Secri.
O projeto tem parceria da Rede Gazeta e desta colunista como madrinha master. Neste ano, a Lov.Her criou as estampas exclusivas das bolsas e lenços, e da Salt Arquitetura, que criou o designer da loja, com arquitetura moderna e totalmente instagramável.
A loja fica aberta de 10 às 22h, no 2º piso do Shopping Vitória, em frente à Havaianas, até o dia 29 de agosto.
Confira quem prestigiou a aberta do projeto nas fotos de Mônica Zorzanelli.