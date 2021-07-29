“A Loja Vazia” abre as portas nesta quinta (29) para receber doações

Design da Loja Vazia de 2021 é assinado pela Salt Arquitetura Crédito: Divulgação

A Loja Vazia” abriu as portas nesta quinta-feira (29). A partir das 10h, o projeto começou a receber, no Shopping Vitória, as doações de roupas, acessórios, calçados e outros itens que serão enviados a instituições filantrópicas. A 8ª edição vai até o dia 29 de agosto, no 2° piso, em frente a Havaianas. Assim como em todos os outros anos, a iniciativa conta com o apoio da A solidariedade nunca sai de moda e, por isso, mais uma edição de “” abriu as portas nesta quinta-feira (29). A partir das 10h, o projeto começou a receber, no Shopping Vitória, as doações de roupas, acessórios, calçados e outros itens que serão enviados a instituições filantrópicas. A 8ª edição vai até o dia 29 de agosto, no 2° piso, em frente a Havaianas. Assim como em todos os outros anos, a iniciativa conta com o apoio da Rede Gazeta

A jornalista Renata Rasseli, colunista de A Gazeta , é também madrinha master do projeto. Ela explica que, neste ano, a ideia é dobrar o número de doações, já que em 2020 a loja não funcionou devido a pandemia. “As entidades sentiram muita falta das nossas doações e meu papel é mobilizar a doação, sensibilizar as pessoas a doarem e criar essa corrente de solidariedade no ES. As peças viram ‘dinheiro’ nos bazares das entidades e essa renda ajuda muita gente em tratamento de saúde e a manutenção destes grupos filantrópicos”, destaca.

Ela ainda ressalta que se orgulha de ser madrinha desde o início. “Uma honra para mim estar engajada neste projeto que ajuda tantas entidades do bem e que são notícia na minha coluna o ano inteiro. Agora, meu pedido é: tire uma peça do seu armário e leve lá na ‘Loja Vazia’. Isso faz a diferença na vida de muita gente”, pontua.

Outra novidade deste ano na Loja Vazia é a participação da consultora de imagem Gabriela Varejão, que vai movimentar as redes sociais com as “Dicas da Gaby”. A ideia é incentivar o desapego, divulgar os bazares e as datas de doações para cada instituição, além de compartilhar dicas de customização.

As doações serão divididas conforme data de entrega na loja. Confira abaixo a lista das instituições beneficiadas e as datas referentes a cada uma: