“A Loja Vazia” abre as portas nesta quinta (29) para receber doações

A solidariedade nunca sai de moda e, por isso, mais uma edição de “A Loja Vazia” abriu as portas nesta quinta-feira (29). A partir das 10h, o projeto começou a receber, no Shopping Vitória, as doações de roupas, acessórios, calçados e outros itens que serão enviados a instituições filantrópicas. A 8ª edição vai até o dia 29 de agosto, no 2° piso, em frente a Havaianas. Assim como em todos os outros anos, a iniciativa conta com o apoio da Rede Gazeta.
A jornalista Renata Rasseli, colunista de A Gazeta, é também madrinha master do projeto. Ela explica que, neste ano, a ideia é dobrar o número de doações, já que em 2020 a loja não funcionou devido a pandemia. “As entidades sentiram muita falta das nossas doações e meu papel é mobilizar a doação, sensibilizar as pessoas a doarem e criar essa corrente de solidariedade no ES. As peças viram ‘dinheiro’ nos bazares das entidades e essa renda ajuda muita gente em tratamento de saúde e a manutenção destes grupos filantrópicos”, destaca.
Ela ainda ressalta que se orgulha de ser madrinha desde o início. “Uma honra para mim estar engajada neste projeto que ajuda tantas entidades do bem e que são notícia na minha coluna o ano inteiro. Agora, meu pedido é: tire uma peça do seu armário e leve lá na ‘Loja Vazia’. Isso faz a diferença na vida de muita gente”, pontua.
Outra novidade deste ano na Loja Vazia é a participação da consultora de imagem Gabriela Varejão, que vai movimentar as redes sociais com as “Dicas da Gaby”. A ideia é incentivar o desapego, divulgar os bazares e as datas de doações para cada instituição, além de compartilhar dicas de customização.
As doações serão divididas conforme data de entrega na loja. Confira abaixo a lista das instituições beneficiadas e as datas referentes a cada uma:
- Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (AFECC) – de 29 de julho a 02 de agosto
- Instituto João XXIII – do dia 03 ao dia 07 de agosto
- Associação dos Amigos dos Autistas do ES (Amaes) – do dia 08 ao dia 12 de agosto
- Instituto Jutta Batista da Silva (IJBS) – do dia 13 ao dia 17 de agosto
- Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (ACACCI) – do dia 18 ao dia 21 de agosto
- Associação Albergue Martin Lutero (AAML) – do dia 22 ao dia 25 de agosto
- Serviço de Engajamento Comunitário (Secri) – do dia 26 ao dia 29 de agosto