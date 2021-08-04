Empresária do ES lança linha de móveis com design autoral

Móvel criado por Claudia Júdice FoladorMóvel criado por Claudia Júdice Folador Crédito: Camila SantosCamila Santos

A empresária Claudia Júdice Folador virou designer. Para marcar a celebração dos 8 anos de seu showroom de móveis para quartos, ela acaba de lançar uma linha de mobiliário com designs inéditos, em parceria com uma fábrica moveleira capixaba, a “Linha 8”.

“Para mim um móvel não é, e nunca foi, apenas um móvel. Ele me desperta sensações. O cheiro da madeira, os veios, o toque, por vezes áspero, por vezes macio, o abrir e fechar das gavetas que revelavam segredos e poemas. O envolvimento de várias mãos - novas, velhas, calejadas sem distinção de cor e classe social - imprimindo sua energia, suas esperanças, seus afetos e seu ofício naquela peça, naquele momento.”, conta Claudia.

Um conceito muito forte neste mobiliário é a valorização do artesanal e da mão de obra capixaba. A Linha 8 contempla oito peças, produzidas exclusivamente em madeira maciça. São três escrivaninhas, três mesas de cabeceira, um espelho e um cabide.

ANIVERSÁRIO

Flavia Fardim e a aniversariante Nathalia Burian: em noite de parabéns pra você, na Praia do Canto Crédito: Arthur Louzada

LOJA VAZIA AGRADECE

A primeira semana do projeto A Loja Vazia foi um sucesso. Foram arrecadadas 3.403 peças de roupas, calçados, bolsas e acessórios para a Afecc que, em breve, irá colocar à venda em seu bazar, localizado na entrada do Hospital Santa Rita.

“Essas doações serão transformadas em alimentação proteica, fraldas geriátricas, medicamentos, vale-transporte e demais produtos necessários para que os pacientes do SUS, em tratamento de câncer no Hospital Santa Rita, tenham condições de dar continuidade ao tratamento após a alta hospitalar. Por meio de nossos projetos sociais colaboramos para que o paciente tenha condições de manter os medicamentos, a alimentação adequada e o acompanhamento médico”, informa Marilucia Dalla, presidente da Afecc-Hospital Santa Rita.

A Loja Vazia continua até o dia 29 de agosto arrecadando doações para o Instituto João XXIII, Amaes, Instituto Jutta Batista da Silva, Acacci, Martim Lutero e Secri.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

A aniversariante Cris Rocha e a filha Júlia: festa na Enseada do Suá Crédito: Arthur Louzada

SELO DIGITAL

Os empresários da noite Gustavo Cechinel, Leonardo França e Renato Rossoni comemoram a boa recepção do selo digital TORO REC. A coletânea lançada para a estréia foi destaque no portal Beatport, especializado de música eletrônica, figurando no Top100 Lançamentos do estilo Minimal / Deep Tech mundial na posição de número 38.

CELEBRANDO!

A empresária Carla Moulin entre Elayne Borel e Raigna Vasconcelos: comemorando cinco anos de empresa de beleza. Crédito: Débora Benaim

EFEITOS DA PANDEMIA

Um estudo publicado pelo Journal of Clinical Medicine entrevistou 1,8 mil habitantes de Israel e Polônia, concluindo que pioras no bem-estar mental desencadeadas pela pandemia foram associadas a um agravamento dos sintomas do bruxismo. Mestre e professor em reabilitação oral, Victor Padilha explica que o bruxismo é caracterizado por uma disfunção que causa o ranger ou apertar dos dentes tanto em adulto quanto em criança. "E pode ocasionar lesões dentárias permanentes caso não seja tratado. Os principais motivos que podem ocasionar o bruxismo são estresse, ansiedade, transtorno do sono e ociosidade", explica o especialista.

INAUGURAÇÃO

Renata Có, Davi Wescley, Brendo Bremenkamp, Bárbara Bremenkamp e Marluce Pereira: nova loja em Linhares Crédito: Divulgação

AULA MAGNA

O ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Carlos Augusto Ayres Britto, é presença confirmada na aula magna de lançamento dos cursos de pós-graduação da Escola Superior de Advocacia do Espírito Santo (ESA-ES) que acontece nesta quinta-feira (05), às 18h30. Ele apresentará a palestra “A centralidade da Constituição e a Democracia como princípio dos princípios constitucionais".

QUERIDAS DE RR

Julianna Castro e Ana Bichara Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

A artista capixaba Samira Pavesi convida, para uma live nesta sexta (06), às 9h30, no seu instagram (@samirapavesi), onde ela fará uma visita guiada online por sua exposição "Explosão de cor e movimento: uma investigação do feminino", circulará pelas obras falando do processo criativo, inspirações e muito mais. Quem também marca presença na live é sua curadora Júlia Demeter, direto de São Paulo.

Luiza Amália Sodré convida para a abertura da exposição "A Arte Nossa de Cada Dia", no dia 10 de agosto, a partir das 14 h, no Tiffany, na Reta da Penha. A coletiva reúne trabalhos de Adriana Vello, Alzira Torres, Bianca Romano, Fernando Rosetti, Janete Ribeiro, Mônica Zorzanelli, Wagner Veiga, Wanda Ribeiro, Regina Caus, Teresa Cristina Dalla, Teresinha Mazzei, Zaira Morato e Luiza Amalia Sodré. O vernissage contará com apresentação musical de Danilo Martins e Betty Feliz, às 17h.

Juliana Magalhães, Sandra Kretli, Andreia Lopes, Luísa Mendes e Ana Clark: fazendo o bem na Loja Vazia 2021, no Shopping Vitória Crédito: Divulgação

O empresário Sérgio Magalhães comemora com orgulho os 31 anos da Correta Vitória, corretora de seguros.

Os assessores financeiros Lélio Monteiro e Marcela Marques,da Pedra Azul Investimentos, conduzirão um bate papo sobre Fundos Imobiliários para um grupo de investidores nesta quarta (04), no Base 27, na Enseada do Suá.

Carolina Neves, designer de joias da sua marca homônima, acaba de lançar coleção especial de brincos para bebês e crianças.