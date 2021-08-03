Circuito turístico do ES é lançado em feiras nacionais; veja vídeo

Circuito Três Santas compreende os municípios de Santa Teresa, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá Crédito: A Gazeta e Governo do ES

Santa Leopoldina, Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá, será apresentado nas feiras nacionais de turismo. Estes eventos reúnem as operadoras e agências de viagens, equipes responsáveis pela elaboração dos pacotes turísticos comercializados nas agências de viagem. O Espírito Santo quer atrair turistas de todas as partes do Brasil e até do exterior. Para isso, o novo produto turístico capixaba, o Circuito Três Santas que compreende os municípios deserá apresentado nas feiras nacionais de turismo. Estes eventos reúnem as operadoras e agências de viagens, equipes responsáveis pela elaboração dos pacotes turísticos comercializados nas agências de viagem.

A primeira delas foi em Porto Alegre, a 35ª Feira de Negócios Turísticos (UGART), nos últimos dias 30 e 31 de julho. Em outubro, o produto será divulgado na principal feira do mercado de turismo, a ABAV 2021, feira realizada pela Associação Brasileira de Agências de Viagens que este ano acontece em Fortaleza e, em novembro, na Festuris, em Gramado no Rio Grande do Sul.

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O Circuito Turístico das Três Santas foi criado pela Lei nº 11.075/2019 e é uma conquista importante para o desenvolvimento turístico, cultural e econômico da região turística dos Imigrantes. A região tem características ímpares na gastronomia, patrimônio histórico, natural e arquitetônico.

A região reúne títulos importantes, como o maior produtor de ovos e de gengibre do Brasil, a maior produção de hortifrutigranjeiros e de pimenta no Espírito Santo, além de expressiva representatividade da imigração europeia no Espírito Santo, com destaque para pomeranos, alemães, italianos e austríacos.

O circuito conta com um guia virtual disponível no site da Setur e no site www.descubraoespiritosanto.es.gov.br que mostra os atrativos, a listagem de hotéis, restaurantes e agências de viagem, que possibilitam o planejamento da viagem até a região.

PEDRA AZUL

Denise e Guilherme Gazzinelli: em final de semana no friozinho das montanhas do ES Crédito: Mônica Zorzanelli

PRESENTE DO PAPAI

O próximo domingo é dia de homenagear os papais. Uma pesquisa da CNDL e SPC Brasil revelou que as roupas lideram a lista das intenções de presentes (50%). Em seguida, vêm os perfumes e cosméticos (43%) e calçados (36%). De acordo com o levantamento, o Dia dos Pais deste ano deve movimentar no comércio cerca de R$ 22,35 bilhões, um crescimento de 25% em relação a 2020. “É um importante sinal de crescimento e de retomada das vendas após um período tão difícil para o comércio”, afirmou o superintendente da CDL Vitória, Wagner Júnior Corrêa.

INVERNO

Rubia Galvão e Karina Mazzini: em final de semana em Pedra Azul Crédito: Mônica Zorzanelli

AGOSTO DOURADO

A coordenadora da UTIN do Vitória Apart Hospital, a médica pediatra Geisa Barros, aproveita o Agosto Dourado e faz um alerta para a cor, que simboliza o padrão ouro de qualidade do leite humano, alimento essencial para a vida e para o desenvolvimento do bebê. O hospital segue as diretrizes da Aliança Mundial para Ação de Aleitamento Materno, que neste ano definiu como tema da campanha “Proteja a amamentação: uma responsabilidade compartilhada”. O aleitamento materno é foco de várias iniciativas no Vitória Apart Hospital, que conta com uma equipe multidisciplinar que acolhe, orienta e apoia as mamães com seus recém-nascidos, compartilhando técnicas para ordenha e amamentação, realizando avaliações com fonoaudiólogos e estimulando a prática junto as mamães de bebês prematuros que ficam internados na unidade.

CAPARAÓ

Edu Henning, Alcione Lobato, Chloe Lobato Henning, Sérgio Rabelo e Maria Emilia Souza: dias de férias no Alto Caparaó Crédito: Divulgação

RR NEWS

Bia e Caio Perenzin convidam para o aniversário de 1 aninho de Antônio, no dia 28 de agosto, na Casa Goiaba, em Bento Ferreira.

Carol Veiga celebra idade nova com festa nos embalos dos anos 80, no dia 14 de agosto, na Casa da Juranda, em Santa Luzia.

Rachel Pires marca presença no maior congresso online de festas infantis da América Latina, o ‘endências 2021/2022. Nesta segunda (02), a empresária ministrou palestra online sobre o tema “Sublimação Criativa”.

O chef Rodrigo Resende assina o cardápio do novo Maho Gastrobar, recém-inaugurado na Praia de Camburi.

Marral Lage, Daniela Andrade, Josildo Amorim e Andressa Hirle: na inauguração do novo escritório de arquitetura de Daniela Andrade, na Enseada do Suá Crédito: Monica Zorzanelli

Luciana Rasseli, Lorena Pin e Leonardo Pimentel recebem nesta quarta-feira (04) para a inauguração da franquia Caverna do Dino, na Avenida Central, em Laranjeiras.

Hugo Rodrigues recebe os empresários participantes da Mesa de Negócios e empresas interessadas para o 3º Mesa Xperience, dia 16 de agosto, no Vila Parque Boliche, em Vila Velha.

A nutricionista e confeiteira Renata Póvoa está às voltas com a produção das cestas de café de manhã do Dia dos Pais da Cakes & Bakes Family.

Ilma Marino recebe nesta quarta-feira (03), no Espaço Cultural da Master Office Design, um grupo de psicólogos e empresários, para celebrar o Mês do Psicólogo e para o lançamento da Primeira Startup de Psicologia do Espírito Santo, a PsyLink. A startup tem a frente o professor da Ufes e psicólogo Elizeu Borloti.