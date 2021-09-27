O que está em alta na CasaCor SP em 5 highlights do Loft Sopro Orgânico

Quem não gosta de saber o que está em alta antes de reformar ou decorar a casa, não é mesmo? A Casacor SP, que acontece até 15 novembro, no Parque do Mirante (anexo ao Allianz Parque), sempre é um celeiro dessas novidades. No Loft Sopro Orgânico, ambiente assinado por Caio Bandeira e Tiago Martins, do Architects + Co na Casacor SP 2021, há pelo menos 5 pontos em alta que andam arrancando suspiros e se tornaram highlights da mostra. Confira:
1 – BOISERIE NEGATIVA
A boiserie, elemento super em alta nos últimos tempos, ganha uma releitura. Vinda do estilo clássico, ganha uma pegada contemporânea. O painel da capixaba Demuner Marcenaria se divide entre o ripado e o liso, onde ela entra com frisos.
2 - FORMAS ORGÂNICAS E MÁRMORE CANELADO
Tudo ganha as formas da natureza, no loft Sopro Orgânico. A banheira em formato ameboide é esculpida e se transforma em uma escultura aos olhos, saindo do comum. O mármore surge canelado, ou seja, com frisos, trabalhado pela Galleria Della Pietra.
3 - ESQUADRIAS DE AÇO
Como nos lofts de Nova York, as esquadrias de aço fininhas ganham a cena: permitem entrada de luz e dão uma estética refinada ao loft. Um ponto alto certo para inspirar.
4 - MÁRMORE COM VEIOS APARENTES NO BACKSPLASH
Para quem está reformando a cozinha, vale pensar em mármore com um belo desenho no backsplash, também chamado de frontão. Aqui foi usado o mármore calacatta pink produzido pela Galleria Della Pietra, que traz suavidade.
5 - CABECEIRA ACOLHEDORA
A mensagem maior da Casacor SP 2021 é que a casa nos abraça mais que nunca. Assim, a cabeceira do loft Sopro Orgânico tem bordas que acolhem os moradores na cama. Um abraço mais que bem-vindo nessas épocas em que a casa se tornou refúgio.