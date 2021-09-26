Você sabia? Empresa fabrica móveis com sal de cozinha

Empresa fabrica móveis com sal de cozinha Crédito: Divulgação/Noca Móveis

Você sabia que...

Os recursos naturais do planeta, apesar de parecerem abundantes e infinitos, são escassos. E, se usados de forma excessiva e desmedida, irão se esgotar

Pesquisadores alertam que o esgotamento destas fontes pode levar a uma extinção em massa, na qual 75% das espécies do planeta simplesmente deixarão de existir



A ONG Global Footprint Network, a cada ano, calcula a cota de recursos naturais que a Terra é capaz de repor para manter o equilíbrio ambiental do planeta. Esse dia é denominado o Dia da Sobrecarga da Terra no Brasil



Nesse ano, gastamos os recursos que a Terra é capaz de renovar três semanas mais cedo do que em 2020



Em 2019, era necessário 1,75 planeta para sustentar nosso padrão de consumo



Em 2020, com a pandemia, esse número caiu para 1,6



Em 2021, esse número voltou a subir: precisamos de 1,7 planeta



A data brasileira (27 de julho) aconteceu dois dias antes do dia global



O aumento do desmatamento em 2021 foi 43% maior que em 2020, quando 1,1 milhão de hectares foram destruídos



Fontes: WWF e GFN - Global Footprint Network



A boa notícia: Marca de móveis recicláveis utiliza 60% de cloreto de sódio nos produtos

A busca por inovação e novas tecnologias para reduzir a pressão pelos dos recursos naturais é um imperativo para as empresas e marcas de todos os segmentos.

A Noca Móveis, marca de produtos 100% recicláveis do Grupo Sierra, fabrica móveis com sal de cozinha. E registrou em 2021 um aumento de 25% de volume nas vendas no comparativo com o primeiro semestre do ano passado.

Empresa fabrica móveis com sal de cozinha Crédito: Divulgação/Noca Móveis

O Grupo criou e patenteou em 37 países a tecnologia polyvinyl, cuja base contém 60% de cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha. O material é impermeável e não permite que os móveis mofem e propaguem fogo. Pode ser molhados e, além disso, possui propriedades antibacterianas que evitam a proliferação de fungos, bactérias e a infestação de insetos.

Empresa fabrica móveis com sal de cozinha Crédito: Divulgação/Noca Móveis

Todo o mobiliário é fabricado com baixo consumo de energia e com matéria-prima que não agride o meio ambiente. O cloreto de sódio é abundante na natureza. “Se quiser trocar de móvel daqui cinco anos, por exemplo, o produto pode voltar para a fábrica, ser triturado e transformado em componentes para a produção de um novo”, explica Carlos Eduardo Dal Vesco, gerente nacional de Noca.

Empresa fabrica móveis com sal de cozinha Crédito: Divulgação/Noca Móveis

A primeira loja foi aberta em 2018 e hoje a marca soma 18 unidades. “Até o fim deste ano, prevemos a abertura de mais 30 lojas pelo país. Por mais que o sistema virtual esteja se consolidando, entendemos que a experiência sensorial dentro de uma loja física é importante. As pessoas estão mais conscientes sobre as questões ambientais, questionam e preferem escolher de perto os produtos”, comenta.

ALTERNATIVO E INOVADOR

O processo inicial para o desenvolvimento do mobiliário ecológico ocorreu por meio de imersões em feiras de diversos países, principalmente asiáticos, para entender o conceito e processo. Foram feitos prototipagens, laboratórios e testes.

Os produtos que não são utilizados para fabricação de mobiliário, entre eles aparas, refugos e sobras são enviados para reciclagem onde são produzidos componentes que fazem parte da confecção dos móveis. A marca conta com opções para cozinha, dormitório, lavanderia, banheiro, closet, quarto e sala, além de linhas para ambientes corporativos.

Empresa fabrica móveis com sal de cozinha Crédito: Divulgação/Noca Móveis

O QUE PODEMOS FAZER...