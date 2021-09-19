Peças de design marcam presença na mostra Campinas Decor 2021

O Estudiobola Campinas marca presença no Campinas Decor 2021 Crédito: Alê Rodrigues

O Estudiobola Campinas marca presença no Campinas Decor 2021, maior evento de decoração e arquitetura do interior de São Paulo. A 25ª edição já está aberta para visitação e ocorre até o dia 2 de novembro, no prédio do Cotuca, patrimônio histórico da cidade, construído em 1918.

Com peças de traços limpos e que estimulam a sensação de acolhimento nos projetos onde são inseridas, o Estudiobola Campinas está presente em quatro ambientes da mostra.

Na foto, o ambiente ARAR, um espaço que propõe uma harmonia entre o contraditório – o simples e o sofisticado, o antigo e o novo. Assinado pela arquiteta Ana Helena Ferrari, combina elementos naturais e peças do design nacional. Com uma estética que valoriza o rústico, o monocromático e o aspecto natural. O projeto é baseado no conceito zen budista ‘wabi-sabi’, e se divide em dois ambientes: o hall de entrada e a sala de convívio.

VAN GOGH INSPIRA DESIGN DE LUMINÁRIA INFANTIL

Cada vez mais o design de mobiliário infantil se inspira no universo da arte para apresentar novidades. É o caso da luminária Gogh, inspirada nas curvas pós-impressionistas do pintor holandês Vincent Van Gogh, escolhida para um projeto de quarto de bebê pela arquiteta Mariana

Marinho. Produzida em madeira certificada de Jequitibá, a peça remete a uma árvore estilizada. O detalhe da palha natural sextavada imprime charme extra a qualquer ambiente. E o móvel ainda é funcional: possui ganchos para pendurar objetos e uma pequena prateleira. Disponível sob encomenda na Deu Bossa Design, na Praia do Canto.

Van Gogh inspira design de luminária infantil Crédito: CAMILA SANTOS

CENÁRIO URBANO DE LISBOA

A Mosaico Fotogaleria recebeu com exclusividade uma série de trabalhos desenvolvida pelo artista visual Felipe Raizer, capixaba que residiu em Lisboa. As imagens apresentam abstrações do cenário urbano da capital portuguesa.

Para o artista, seu trabalho permite ao espectador a reconstrução dos espaços. Para conhecer a série completa, basta acessar o site da Mosaico Fotogaleria (mosaicofotogaleria.com.br) que representa o fotógrafo em Vitória.

Obras do artista visual Felipe Raizer, capixaba que residiu em Lisboa

EVENTO APRESENTA NOVOS TALENTOS DO DESIGN NACIONAL

Visando estimular a recuperação do setor e de olho nas soluções de mobiliário para o “novo normal”, o projeto Novos Talentos Brasileiros – Design & Arte realiza sua 6ª edição até dia 26 de setembro, com exposição no CasaShopping, no Rio de Janeiro, em uma área aberta de 300 metros quadrados.

Voltado para designers de produtos, arquitetos e designers de interiores de todo o Brasil, o projeto busca dar visibilidade aos profissionais que estão despontando neste mercado, abrindo espaço para que possam apresentar suas criações em fase de prototipagem ou em recente linha de produção, tanto ao público como ao mercado e à indústria de movelaria e decoração.

Estão expostas 74 peças físicas, entre móveis e objetos para a casa, e mais 36 projetos no Mural de Boas Ideias, um grande painel onde são apresentados sketches de produtos que ainda não saíram do papel, ilustrados com 3Ds renderizados no formato A3. Os projetos passaram por um critério de seleção que considerou a qualidade e originalidade dos trabalhos.

O evento ainda conta com as participações especiais do Sergio Rodrigues Atelier, honrando a memória do maior nome do design de mobiliário nacional no mês em que ele completaria 94 anos. e do Atelier Fernando Mendes.