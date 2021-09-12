Vamos falar de compostagem?
- A compostagem é o processo biológico de valorização da matéria orgânica - de origem urbana, doméstica, industrial, agrícola ou florestal - e é considerada como um tipo de reciclagem do lixo orgânico.
- Trata-se de um processo natural, em que os micro-organismos ou minhocas são responsáveis pela degradação de matéria orgânica, transformando-a em húmus, um material muito rico em nutrientes e fértil.
- No Brasil, a compostagem é uma indústria emergente. Só na cidade de São Paulo, segundo a Prefeitura, são mais de 20 mil toneladas de resíduos enviados para dois aterros todos os dias.
- Segundo dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o material orgânico corresponde a cerca de 52% do volume total de resíduos produzidos no Brasil e tudo isso vai parar em aterros sanitários e não recebem nenhum tipo de tratamento específico.
- O descarte incorreto do lixo orgânico contamina lençóis freáticos e polui o ar. Sem contar as inúmeras sacolas plásticas utilizadas para descartar esses resíduos.
- Nos aterros sanitários, a decomposição desses resíduos é responsável pela formação de gás metano (CH4), que é altamente nocivo ao meio ambiente e muito agressivo. É um gás de efeito estufa cerca de 25 vezes mais potente que o gás carbônico.
A boa notícia: serviços de compostagem estão disponíveis em várias cidades do Brasil
Muitas famílias e empresas vem adotando a prática da compostagem. Para quem não tem tempo, espaço ou disponibilidade para realizar esse processo, algumas empresas oferecem esse serviço.
A Compostagem da Vila é uma delas. O cliente recebe um balde hermético - não são utilizadas sacolas plásticas - e agenda a periodicidade da coleta, que pode ser semanal, quinzenal ou mensal. Atualmente, a empresa recebe uma média de 2 toneladas de resíduo orgânico por mês. No final do mês, os clientes recebem uma contrapartida, que pode ser adubo, fertilizante líquido ou 1 quilo de alimento. E orienta sobre quais alimentos podem ou não ser compostados. A empresa também comercializa composteiras, minhocários, composto, húmus de minhoca, serragem.
A empresa Planta Feliz realiza serviço semelhante em São Paulo. As coletas de resíduos orgânicos são realizadas nas residências, condomínios, escolas, indústrias e comércio de São Paulo (capital), com logística própria. Após a coleta, os resíduos são levados para compostagem, sendo transformados em adubo orgânico (húmus líquidos, húmus sólidos e terra vegetal) e utilizado nas plantas, hortas, frutíferas, suculentas, orquídeas e flores. Os preços variam de R$ 60 a R$ 120, dependendo do CEP, para coletas semanais.
A empresa realiza também ações de conscientização sobre o impacto do destino dos resíduos orgânicos compostáveis e sobre o ciclo de sustentabilidade em escolas, condomínios, fábricas, empresas e residências.
Em outras cidades, existem outras empresas que atuam nesse segmento, com a Ciclo Orgânico no Rio de Janeiro, Minhocaria em Araraquara, Ciclo Orgânico em Botucatu e Angatu em Florianópolis.
Para consultar as empresas que atuam nesse segmento em todo o Brasil, basta acessar o link.
O QUE FAZER?
- Pesquisar e conhecer melhor sobre os benefícios e a importância da compostagem para o meio-ambiente.
- Comprar os materiais e fazer a compostagem na sua casa ou empresa.
- Pesquisar no link acima as empresas que oferecem esses serviços em diversas cidades do Brasil e contratar esse serviço.
- Consumir cada vez mais alimentos de origem vegetal, in natura, evitando o descarte de embalagens, plásticos, isopor e outros itens não compostáveis.
Adotando hábitos como esses, você dá sua contribuição para a sustentabilidade do planeta Terra.