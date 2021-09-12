As coletas de resíduos orgânicos da Planta Feliz são realizadas nas residências, condomínios, escolas, indústrias e comércio de São Paulo (capital), com logística própria Crédito: Divulgação

Vamos falar de compostagem?

A compostagem é o processo biológico de valorização da matéria orgânica - de origem urbana, doméstica, industrial, agrícola ou florestal - e é considerada como um tipo de reciclagem do lixo orgânico.

Trata-se de um processo natural, em que os micro-organismos ou minhocas são responsáveis pela degradação de matéria orgânica, transformando-a em húmus, um material muito rico em nutrientes e fértil.

No Brasil, a compostagem é uma indústria emergente. Só na cidade de São Paulo, segundo a Prefeitura, são mais de 20 mil toneladas de resíduos enviados para dois aterros todos os dias.

Segundo dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o material orgânico corresponde a cerca de 52% do volume total de resíduos produzidos no Brasil e tudo isso vai parar em aterros sanitários e não recebem nenhum tipo de tratamento específico.

O descarte incorreto do lixo orgânico contamina lençóis freáticos e polui o ar. Sem contar as inúmeras sacolas plásticas utilizadas para descartar esses resíduos.

Nos aterros sanitários, a decomposição desses resíduos é responsável pela formação de gás metano (CH4), que é altamente nocivo ao meio ambiente e muito agressivo. É um gás de efeito estufa cerca de 25 vezes mais potente que o gás carbônico.

A boa notícia: serviços de compostagem estão disponíveis em várias cidades do Brasil

Muitas famílias e empresas vem adotando a prática da compostagem. Para quem não tem tempo, espaço ou disponibilidade para realizar esse processo, algumas empresas oferecem esse serviço.

As coletas de resíduos orgânicos da Planta Feliz são realizadas nas residências, condomínios, escolas, indústrias e comércio de São Paulo (capital), com logística própria Crédito: Divulgação

Compostagem da Vila é uma delas. O cliente recebe um balde hermético - não são utilizadas sacolas plásticas - e agenda a periodicidade da coleta, que pode ser semanal, quinzenal ou mensal. Atualmente, a empresa recebe uma média de 2 toneladas de resíduo orgânico por mês. No final do mês, os clientes recebem uma contrapartida, que pode ser adubo, fertilizante líquido ou 1 quilo de alimento. E orienta sobre quais alimentos podem ou não ser compostados. A empresa também comercializa composteiras, minhocários, composto, húmus de minhoca, serragem.

empresa Planta Feliz realiza serviço semelhante em São Paulo. As coletas de resíduos orgânicos são realizadas nas residências, condomínios, escolas, indústrias e comércio de São Paulo (capital), com logística própria. Após a coleta, os resíduos são levados para compostagem, sendo transformados em adubo orgânico (húmus líquidos, húmus sólidos e terra vegetal) e utilizado nas plantas, hortas, frutíferas, suculentas, orquídeas e flores. Os preços variam de R$ 60 a R$ 120, dependendo do CEP, para coletas semanais.

O cliente da Compostagem da Vila recebe um balde hermético - não são utilizadas sacolas plásticas - e agenda a periodicidade da coleta, que pode ser semanal, quinzenal ou mensal. Crédito: Divulgação

A empresa realiza também ações de conscientização sobre o impacto do destino dos resíduos orgânicos compostáveis e sobre o ciclo de sustentabilidade em escolas, condomínios, fábricas, empresas e residências.

Em outras cidades, existem outras empresas que atuam nesse segmento, com a Ciclo Orgânico no Rio de Janeiro, Minhocaria em Araraquara, Ciclo Orgânico em Botucatu e Angatu em Florianópolis.

Para consultar as empresas que atuam nesse segmento em todo o Brasil, basta acessar o link

O QUE FAZER?



Pesquisar e conhecer melhor sobre os benefícios e a importância da compostagem para o meio-ambiente.

Comprar os materiais e fazer a compostagem na sua casa ou empresa.

Pesquisar no link acima as empresas que oferecem esses serviços em diversas cidades do Brasil e contratar esse serviço.

Consumir cada vez mais alimentos de origem vegetal, in natura, evitando o descarte de embalagens, plásticos, isopor e outros itens não compostáveis.