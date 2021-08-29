"Ambientes e móveis multifuncionais são prioridades na casa", diz Andrea Bisker

Certamente a pandemia nos obrigou a ter um outro olhar para a forma como produzimos, compramos, nos relacionamos e até como moramos. Por exemplo, um dos movimentos que vimos ser acelerado de maneira muito forte durante o último ano foi o localismo. Nunca tivemos uma apreciação tão grande pelo local, tanto pelo desejo dos consumidores de apoiarem negócios locais como em função da escassez da cadeia de suprimentos que forçou essa valorização da produção local. Neste sentido, um senso de comunidade foi aflorado. E este é só um dos muitos exemplos de mudança de valores que vimos durante os últimos meses. Durante o isolamento social, muitas prioridades foram revistas. Não à toa que estamos observando um movimento chamado The Great Resignation mundo afora, onde muitos trabalhadores estão se demitindo de seus empregos após entenderem o que importavam para eles. Só nos Estados Unidos, 4 milhões de pessoas pediram demissão em abril. Um número recorde. De acordo com o estudo Work Trend Index de 2021 da Microsoft, 41% das pessoas globalmente considerarão deixar seus empregos no próximo ano. Os consumidores estão muito mais conscientes em relação à saúde, tanto pessoal quanto ambiental. Isso porque, de acordo com a Ipsos, 71% dos adultos em todo o mundo concordam que, a longo prazo, a mudança climática é uma crise tão séria quanto o Covid-19.