Decoração: revestimento cimentício e projetos residenciais

Revestimento cimentício que remete a placas de concreto, em diferentes formatos e na opção com e sem botão Crédito: Divulgação

Uma etapa importante da decoração de um ambiente é a escolha dos revestimentos. O mercado hoje apresenta inúmeras possibilidades. São tantas opções lindas que muitas vezes é até difícil escolher. A edição de hoje traz opções de revestimentos para nos inspirar.

Sustentável e contemporâneo

A coleção é dedicada aos que incorporaram a sustentabilidade em seu lifestyle Crédito: Divulgação

A Decortiles apresenta a Coleção Eco, dedicada aos que incorporaram a sustentabilidade em seu lifestyle. Buscando o perfeito equilíbrio entre o essencial, bem-estar e cuidado ambiental, os produtos dessa coleção são desenvolvidos com reaproveitado de matérias-primas e economia no uso de recursos naturais no processo de produção. Seu método de fabricação utiliza técnicas que reduzem o consumo de energia e água. Certificado pela BRTÜV, a coleção não utiliza matéria-prima in natura, oferecendo assim baixo índice de emissão de gases poluentes e menor impacto ambiental com o descarte de resíduos em sua produção.

Aliando a preservação ambiental, à qualidade e sofisticação dos ambientes, o design apresenta o visual cimentício. O cinza é um tom versátil e contemporâneo que harmoniza com uma infinita paleta de cores e texturas, criando ambientes interessantes e modernos.

Leveza e modernidade

O ambiente traz um aparador esculpido na rocha, conjugado a uma champanheira Crédito: Divulgação

O quartzito Mykonos é destaque na Sala de Jantar Glamour. Assinado pela arquiteta Renata Tristão, o ambiente traz um aparador esculpido na rocha, conjugado a uma champanheira. O projeto propõe uma arquitetura jovial para que o espaço funcione como área de convívio e bate-papo. Renata optou por texturas e materiais para deixar o ambiente leve, acolhedor e moderno.

Concreto aparente

Revestimento cimentício que remete a placas de concreto, em diferentes formatos e na opção com e sem botão Crédito: Divulgação

Moderna e com muita personalidade, a decoração industrial pode fazer parte de qualquer ambiente! A linha Apparente chega para abraçar esse conceito e deixar os espaços ainda mais estilosos. Trata-se de um revestimento cimentício que remete a placas de concreto, em diferentes formatos e na opção com e sem botão.

O material é versátil e pode ser usado em áreas internas ou externas, como fachadas, áreas gourmets, salas de estar, ambientes corporativos. O revestimento é da Castelatto e está à venda na loja Artmento.

Confortável e atemporal

A cozinha recebeu o conforto da madeira, mimetizada no revestimento Amazônia Amendoa Crédito: Divulgação Evelyn Müller

Para o projeto de sua nova casa, a influencer Rayza Nicácio desejava uma decoração neutra, com cores sóbrias, móveis atemporais e muito conforto.

Com assinatura da arquiteta Patricia Pomerantzeff, do Doma Arquitetura, e da designer de interiores Daiana Capucci, a cozinha recebeu o conforto da madeira, mimetizada no revestimento Amazônia Amendoa, no piso, e o revestimento Mont Blanc, que reproduz a beleza dos mármores brancos, nas paredes e na bancada. Os dois produtos são da Eliane Revestimentos.

Cor e geometria

Os banheiros com revestimentos hexagonais e coloridos estão em alta Crédito: Divulgação Luis Gomes

Que tal incluir mais cores no décor do banheiro? Muitas pessoas ainda têm receio de ousar na composição desse ambiente, mas a boa notícia é que está cada vez mais forte a tendência dos revestimentos coloridos!