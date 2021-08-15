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Inspiração

Decoração: revestimento cimentício e projetos residenciais

O mercado hoje apresenta inúmeras possibilidades. São tantas opções lindas que muitas vezes é até difícil escolher

Públicado em 

15 ago 2021 às 02:00
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

linha Apparente
Revestimento cimentício que remete a placas de concreto, em diferentes formatos e na opção com e sem botão Crédito: Divulgação
Uma etapa importante da decoração de um ambiente é a escolha dos revestimentos. O mercado hoje apresenta inúmeras possibilidades. São tantas opções lindas que muitas vezes é até difícil escolher. A edição de hoje traz opções de revestimentos para nos inspirar.

Sustentável e contemporâneo

Decortiles apresenta a Coleção Eco
A coleção é dedicada aos que incorporaram a sustentabilidade em seu lifestyle Crédito: Divulgação
A Decortiles apresenta a Coleção Eco, dedicada aos que incorporaram a sustentabilidade em seu lifestyle. Buscando o perfeito equilíbrio entre o essencial, bem-estar e cuidado ambiental, os produtos dessa coleção são desenvolvidos com reaproveitado de matérias-primas e economia no uso de recursos naturais no processo de produção. Seu método de fabricação utiliza técnicas que reduzem o consumo de energia e água. Certificado pela BRTÜV, a coleção não utiliza matéria-prima in natura, oferecendo assim baixo índice de emissão de gases poluentes e menor impacto ambiental com o descarte de resíduos em sua produção.
Aliando a preservação ambiental, à qualidade e sofisticação dos ambientes, o design apresenta o visual cimentício. O cinza é um tom versátil e contemporâneo que harmoniza com uma infinita paleta de cores e texturas, criando ambientes interessantes e modernos.

Leveza e modernidade

Projeto Renata Tristão
O ambiente traz um aparador esculpido na rocha, conjugado a uma champanheira Crédito: Divulgação
O quartzito Mykonos é destaque na Sala de Jantar Glamour. Assinado pela arquiteta Renata Tristão, o ambiente traz um aparador esculpido na rocha, conjugado a uma champanheira. O projeto propõe uma arquitetura jovial para que o espaço funcione como área de convívio e bate-papo. Renata optou por texturas e materiais para deixar o ambiente leve, acolhedor e moderno.

Concreto aparente

linha Apparente
Revestimento cimentício que remete a placas de concreto, em diferentes formatos e na opção com e sem botão Crédito: Divulgação
Moderna e com muita personalidade, a decoração industrial pode fazer parte de qualquer ambiente! A linha Apparente chega para abraçar esse conceito e deixar os espaços ainda mais estilosos. Trata-se de um revestimento cimentício que remete a placas de concreto, em diferentes formatos e na opção com e sem botão.
O material é versátil e pode ser usado em áreas internas ou externas, como fachadas, áreas gourmets, salas de estar, ambientes corporativos. O revestimento é da Castelatto e está à venda na loja Artmento.

Confortável e atemporal

Projeto Patricia Pomerantzeff
A cozinha recebeu o conforto da madeira, mimetizada no revestimento Amazônia Amendoa Crédito: Divulgação Evelyn Müller
Para o projeto de sua nova casa, a influencer Rayza Nicácio desejava uma decoração neutra, com cores sóbrias, móveis atemporais e muito conforto.
Com assinatura da arquiteta Patricia Pomerantzeff, do Doma Arquitetura, e da designer de interiores Daiana Capucci, a cozinha recebeu o conforto da madeira, mimetizada no revestimento Amazônia Amendoa, no piso, e o revestimento Mont Blanc, que reproduz a beleza dos mármores brancos, nas paredes e na bancada. Os dois produtos são da Eliane Revestimentos.

Cor e geometria

Cerâmica Atlas
Os banheiros com revestimentos hexagonais e coloridos estão em alta Crédito: Divulgação Luis Gomes
Que tal incluir mais cores no décor do banheiro? Muitas pessoas ainda têm receio de ousar na composição desse ambiente, mas a boa notícia é que está cada vez mais forte a tendência dos revestimentos coloridos!
Resgatando a memória afetiva da decoração de décadas anteriores, os banheiros com revestimentos hexagonais e coloridos estão em alta. A Cerâmica Atlas explora dois formatos diferentes, as pastilhas de porcelana com 2,65 cm e os revestimentos cerâmicos hexagonais, com 22,6 cm. O revestimento hexagonal Malbec rouba a cena desta sala de banho, com projeto de Beatriz Quinelato.

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Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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