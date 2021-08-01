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Decoração e Design

Novidades da decoração: CasaCor SP, novos talentos e prêmio de design

A CasaCor SP começa a dar vida a sua nova morada em 2021, o Parque Mirante. Tem ainda  a exposição Novos Talentos Brasileiros – Design e Arte que acontece em setembro e o 1° Prêmio Adriana Adam de Design

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 02:00

Públicado em 

01 ago 2021 às 02:00
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

Casa Cor SP
O Parque Mirante é o mais novo espaço de eventos multiuso da América Latina Crédito: Divulgação
Realizada desde 2016, a exposição Novos Talentos Brasileiros – Design e Arte acontecerá de 10 a 26 de setembro. O objetivo da exposição é abrir espaço e dar visibilidade às criações de recém-formados, estudantes e profissionais na área de design de produto, além de democratizar o acesso de novos talentos ao mercado formal e possibilitar que seus protótipos e esboços de trabalho se tornem produtos industrializados.
Novos Talentos
Brinquedo Pedritas: o objetivo é dar visibilidade às criações de recém-formados, estudantes e profissionais na área de design de produto Crédito: Divulgação
As peças e protótipos selecionados por uma curadoria são apresentados em um ambiente-galeria. A exposição conta ainda com uma seleção de projetos apresentados no “Mural de Boas Ideias”, um espaço para projetos que ainda não saíram do papel.
Novos Talentos
Poltrona Torii: o objetivo é dar visibilidade às criações de recém-formados, estudantes e profissionais na área de design de produto Crédito: Divulgação
As inscrições para o evento deste ano já estão abertas, com diversas categorias de design de produto como móveis, utensílios domésticos, luminárias e objetos decorativos. Além da categoria inédita deste ano “O Novo Morar”, trazendo produtos pensados para o “novo normal”
Novos Talentos
Banco Marcos: o objetivo é dar visibilidade às criações de recém-formados, estudantes e profissionais na área de design de produto Crédito: Divulgação

CASACOR SÃO PAULO

Casa Cor SP
O Parque Mirante é o mais novo espaço de eventos multiuso da América Latina Crédito: Divulgação
A CasaCor São Paulo já está em fase de montagem e começa a dar vida a sua nova morada em 2021, o Parque Mirante, o mais novo espaço de eventos multiuso da América Latina.
Em sua 34ª edição, conta com um superelenco, com nomes consagrados e jovens talentos da arquitetura e do design. Entre os nomes confirmados estão David Bastos, Leo Shehtman, Leo Romano, José Ricardo Basiches, Guto Requena, Trés Arquitetura. Entre os estreantes, maioria nesta edição que reforça o DNA de CasaCor em revelar ao mercado novos talentos, teremos Arthur Guimarães Arquitetos, Elaine Vilela de Souza, Flávia Cardim, Beatriz Quinelato Arquitetura, Gabriela Mendes Arquitetura, Caio Bandeira e Tiago Martins da Architects+Co, Andrezza Alencar Interiores, Kika Tiengo Arquitetura.
Serão 60 ambientes - espalhados em 9.000m2 de área de visitação - entre casas, lofts e apartamentos. O tema a Casa Original tem como propósito promover uma série de reflexões, sobretudo pelo evidente desejo de retorno às origens, de buscar na ancestralidade e na simplicidade o necessário equilíbrio entre o passado e o futuro.
A estreia do evento está prevista para o segundo semestre deste ano e a mostra deve acontecer de setembro a novembro. O local de exibição estará preparado para obedecer aos protocolos sanitários e garantir a integridade física de todos nesse período de pandemia, seja durante a obra, a montagem, a visitação e a desmontagem do evento.

PRÊMIO DE DESIGN

Premio Adriana Adam
Prêmio nascido sob a inspiração do arquiteto e designer italiano Gaetano Pesce Crédito: Divulgação
Estão abertas as inscrições para o 1º Prêmio Adriana Adam de Design, nascido sob a inspiração do arquiteto e designer italiano Gaetano Pesce, um dos maiores nomes da cena internacional ainda em atuação. A premiação tem como objetivos revelar novos talentos do design brasileiro e contribuir para a inserção dos jovens profissionais nos mercados nacional e internacional. Tal como o fez Adriana Adam, a designer homenageada, durante toda sua trajetória, que teve início ainda nos anos 1970 e se prolongou até os últimos dias de sua vida, em 2014.
Para participar do concurso basta ser universitário ou estudante de curso de extensão reconhecido de design ou de arquitetura, ou, profissional graduado, com até cinco anos de formado. As inscrições são gratuitas e acontecem de 1º de maio a 31 de outubro de 2021.
Cada um dos três finalistas do 1º Prêmio Adriana Adam de Design será contemplado com a execução de um protótipo de seu projeto para exibição promocional em mostras dentro e fora do país; valores em dinheiro, a depender de sua colocação e uma viagem a Milão, Itália, para acompanhar a exposição coletiva das propostas vencedoras.
A avaliação final dos projetos será conduzida por um corpo de jurados formado por especialistas do Brasil e do exterior e terá a originalidade de linguagem, a inovação técnica e o uso de novos materiais como critérios decisivos.  A presidência de honra do júri ficará a critério de Gaetano Pesce.
Mais informações sobre a premiação podem ser obtidos no site do prêmio.

Correção

03/08/2021 - 9:30
A legenda da terceira foto dizia que a poltrona se chamava Toril, quando o correto é Poltrona Torii. A informação foi corrigida

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Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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