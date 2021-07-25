Consumo consciente: produtos sustentáveis com menor impacto ambiental

Nossas escolhas como consumidores podem e devem fazer a diferença em benefício do meio-ambiente. A cada decisão de compra, estamos contribuindo para a sustentabilidade do planeta ou para sua degradação.
Por isso, o termo “consumo consciente”. Ao nos informar sobre o impacto de nossas escolhas de consumo, podemos, de forma consciente, escolher aquelas que trazem menor impacto para o meio-ambiente ou até mesmo que trazem benefícios.
Nós, consumidores, temos um poder enorme para provocar mudanças nas empresas e na sociedade. Quanto soubermos usar esse poder, de forma coletiva, conseguiremos as mudanças de que nosso planeta tanto precisa.
Mas enquanto compramos cegamente, sem perceber o impacto de cada escolha nossa, estaremos participando – mesmo que sem intenção – do colapso do nosso habitat, do nosso planeta.
Destacamos abaixo, alguns produtos sustentáveis, com menor impacto ambiental. Que tal escolher esses produtos em suas próximas decisões de consumo?
Emoldurando com responsabilidade
A Galeria Moldura Minuto, em Vitória, é adepta da sustentabilidade em suas produções personalizadas. Uma das molduras oferecidas pela loja é feita de madeira de reflorestamento, com revestimento de plástico reciclado. O produto tem o selo de proteção ambiental do FSC - Forest Stewardship Council. A cada metro quadrado produzido, são removidas 13 garrafas pets dos oceanos. A peça tem diversas cores e é mais leve que as molduras tradicionais. Na hora de escolher suas molduras, que tal optar por essa e dar sua contribuição para um mundo melhor?
Menos lixo
O Copo Menos 1 lixo é retrátil e não ocupa espaço em sua bolsa ou mochila. Feito em silicone, é higiênico e permite levar bebidas quentes ou frias, sem liberar toxinas, pegar gosto, cheiro ou deformar. É livre de BPA e metais pesados. Multifuncional, você pode usá-lo inclusive para consumir e transportar alimentos, como saladas de frutas, sorvetes, açaí, ou outro alimento ou bebida de sua preferência. Seu principal objetivo é ser uma ferramenta no processo de redução de lixo, evitando o consumo de copos plástico descartáveis e reduzindo o nosso impacto ambiental.
O Brasil produz cerca de 100 mil toneladas de copos plásticos por ano, a partir de um derivado do petróleo, matéria-prima não renovável. Estima-se que são consumidos diariamente cerca de 720 milhões de copos descartáveis, apenas no Brasil. O movimento Menos 1 lixo já contribuiu para a redução de 1 bilhão de copos descartáveis. Que tal fazer parte dessa mudança? Você encontra o copo Menos 1 lixo na Matriz Casa Criativa, loja colaborativa, que vende os produtos ecológicos da empresa Nosso Jardim.
Sono tranquilo
O colchão Blue Wave da Simmons, marca presente em mais de 100 países, tem parceria com a Seaqual, comunidade colaborativa em prol do combate à poluição marinha. Os plásticos retirados dos oceanos são transformados em fios nobres e resistentes que formam a base do tecido utilizado no tampo dos colchões. Toda a linha Blue Wave é construída com um conceito altamente tecnológico que reúne três elementos: alta resistência, ultra conforto e sustentabilidade.
Você encontra os produtos da Simmons na Casa Arrumada. A loja procura, sempre que possível, se envolver em causas sustentáveis, levando para dentro da loja produtos que possuam responsabilidade ambiental. A intenção é ampliar o pensamento de que podemos fazer nossa parte com pequenas ações. Ao comprar esse colchão, você dorme bem e faz o bem.
O que podemos fazer
- Antes de fazer suas compras, avalie se precisa mesmo daquele produto. Reflita sobre sua real necessidade e não compre por impulso ou movido por uma propaganda.
- Conheça e pesquise sobre as empresas e o impacto ambiental dos produtos que pretende adquirir e dos processos produtivos.
- Recuse os copos descartáveis e use o seu copo reutilizável.
- Em restaurantes e bares, opte por copos não descartáveis ou use o seu copo reutilizável.
- Em resumo: faça escolhas conscientes e mais sustentáveis. A Coluna Terra agradece. O planeta Terra também.