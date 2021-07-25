Consumo consciente: produtos sustentáveis com menor impacto ambiental

Feito em silicone, é higiênico e permite levar bebidas quentes ou frias, sem liberar toxinas, pegar gosto, cheiro ou deformar Crédito: Divulgação

Nossas escolhas como consumidores podem e devem fazer a diferença em benefício do meio-ambiente. A cada decisão de compra, estamos contribuindo para a sustentabilidade do planeta ou para sua degradação.

Por isso, o termo “consumo consciente”. Ao nos informar sobre o impacto de nossas escolhas de consumo, podemos, de forma consciente, escolher aquelas que trazem menor impacto para o meio-ambiente ou até mesmo que trazem benefícios.

Nós, consumidores, temos um poder enorme para provocar mudanças nas empresas e na sociedade. Quanto soubermos usar esse poder, de forma coletiva, conseguiremos as mudanças de que nosso planeta tanto precisa.

Mas enquanto compramos cegamente, sem perceber o impacto de cada escolha nossa, estaremos participando – mesmo que sem intenção – do colapso do nosso habitat, do nosso planeta.

Destacamos abaixo, alguns produtos sustentáveis, com menor impacto ambiental. Que tal escolher esses produtos em suas próximas decisões de consumo?

Emoldurando com responsabilidade

Uma das molduras oferecidas pela loja é feita de madeira de reflorestamento, com revestimento de plástico reciclado Crédito: Divulgação

A Galeria Moldura Minuto, em Vitória, é adepta da sustentabilidade em suas produções personalizadas. Uma das molduras oferecidas pela loja é feita de madeira de reflorestamento, com revestimento de plástico reciclado. O produto tem o selo de proteção ambiental do FSC - Forest Stewardship Council. A cada metro quadrado produzido, são removidas 13 garrafas pets dos oceanos. A peça tem diversas cores e é mais leve que as molduras tradicionais. Na hora de escolher suas molduras, que tal optar por essa e dar sua contribuição para um mundo melhor?

Menos lixo

Feito em silicone, é higiênico e permite levar bebidas quentes ou frias, sem liberar toxinas, pegar gosto, cheiro ou deformar. Crédito: Divulgação

O Copo Menos 1 lixo é retrátil e não ocupa espaço em sua bolsa ou mochila. Feito em silicone, é higiênico e permite levar bebidas quentes ou frias, sem liberar toxinas, pegar gosto, cheiro ou deformar. É livre de BPA e metais pesados. Multifuncional, você pode usá-lo inclusive para consumir e transportar alimentos, como saladas de frutas, sorvetes, açaí, ou outro alimento ou bebida de sua preferência. Seu principal objetivo é ser uma ferramenta no processo de redução de lixo, evitando o consumo de copos plástico descartáveis e reduzindo o nosso impacto ambiental.

O Brasil produz cerca de 100 mil toneladas de copos plásticos por ano, a partir de um derivado do petróleo, matéria-prima não renovável. Estima-se que são consumidos diariamente cerca de 720 milhões de copos descartáveis, apenas no Brasil. O movimento Menos 1 lixo já contribuiu para a redução de 1 bilhão de copos descartáveis. Que tal fazer parte dessa mudança? Você encontra o copo Menos 1 lixo na Matriz Casa Criativa, loja colaborativa, que vende os produtos ecológicos da empresa Nosso Jardim.

Sono tranquilo

Os plásticos retirados dos oceanos são transformados em fios nobres e resistentes que formam a base do tecido utilizado no tampo dos colchões Crédito: Divulgação

O colchão Blue Wave da Simmons, marca presente em mais de 100 países, tem parceria com a Seaqual, comunidade colaborativa em prol do combate à poluição marinha. Os plásticos retirados dos oceanos são transformados em fios nobres e resistentes que formam a base do tecido utilizado no tampo dos colchões. Toda a linha Blue Wave é construída com um conceito altamente tecnológico que reúne três elementos: alta resistência, ultra conforto e sustentabilidade.

Você encontra os produtos da Simmons na Casa Arrumada. A loja procura, sempre que possível, se envolver em causas sustentáveis, levando para dentro da loja produtos que possuam responsabilidade ambiental. A intenção é ampliar o pensamento de que podemos fazer nossa parte com pequenas ações. Ao comprar esse colchão, você dorme bem e faz o bem.

O que podemos fazer