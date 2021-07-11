A estimativa inicial é recolher 200 toneladas por mês na região metropolitana da Grande Vitória. Crédito: Divulgação GreenVix

Você sabia que...

Um dos grandes problemas ambientais que temos é a destinação indevida dos resíduos.

O descarte inadequado do vidro tem alto impacto ambiental. Seu tempo de decomposição na natureza é superior a 4000 anos.

O vidro é 100% e infinitamente reciclável.

A cada tonelada de vidro, é possível fazer outra tonelada de vidro, sem necessidade de adicionar mais nada, economizando água, gás e energia elétrica.

Para cada tonelada reciclada, deixa-se de retirar da natureza 1,2 toneladas de material virgem e 300 kg de CO² deixam de ir para atmosfera.

Hoje já existem países que estão importando areia, um material finito na natureza e que é necessário para a produção de vidros.

A boa notícia: Indústria vai reciclar mais de mil toneladas de vidro por mês

Instalada no parque de Ecoindústrias da Marca Ambiental, em Cariacica, a GreenVix vai trabalhar em parceria com cooperativas e criar mais de 300 empregos diretos e indiretos.

A empresa vai trabalhar em parceria com cooperativas e criar mais de 300 empregos diretos e indiretos. Crédito: Divulgação GreenVix

Desde 2020, o município de Vila Velha implantou um serviço para reciclar 100% do vidro coletado na cidade, em parceria com a Green Vix. A destinação dos resíduos para aterros sanitários tem um custo para os cofres públicos – que pagam por cada tonelada destinada aos aterros - e para o meio-ambiente.

Outra grande vantagem do projeto é e que vai gerar renda para os catadores e coletores que dependem do lixo seco, produzido diariamente pela população.

Uma área localizada no Polo Empresarial de Novo México, de 2,3 mil m², pertencente ao município, foi cedida para a Associação Vila Velhense de Coletores e Coletoras de Materiais Recicláveis (Revive), que irá receber todo vidro coletado no município. O serviço de coleta seletiva será inicialmente em sete bairros e nos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) espalhados pela cidade.

Todo vidro recolhido será encaminhado para área, onde será triturado e transportado pela Green Ambiental, empresa especializada na reciclagem de vidro, até o Rio de Janeiro – (RJ). Lá, o material será reciclado e transformado novamente em garrafas e vasilhames. A verba arrecadada com a venda dos vidros para reciclagem será dividida entre os catadores e coletores da Revive.

A estimativa inicial é recolher 200 toneladas por mês na região metropolitana da Grande Vitória. Outros municípios — como Cariacica, Viana e Vitória — se interessaram em levar o material (vidros) para a área de Vila Velha.

A estimativa inicial é recolher 200 toneladas por mês na região metropolitana da Grande Vitória. Crédito: Divulgação GreenVix

Além dos pontos de coleta, o projeto contempla parcerias com a o Sindicato de Bares, Restaurantes e Similares do Estado do Espírito Santo (Sindibares), o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Espírito Santo (Sindipães), a Associação Brasileira de Bebidas, a fim de recolher garrafas de vidro em estabelecimentos com restaurantes e padarias, a fim de ampliar a cobertura do serviço de coleta e reciclagem.

O que podemos fazer