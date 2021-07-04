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Decoração

Decoração: veja como transformar um ambiente com adesivo

Para as pessoas que estão em busca de grandes transformações com pequenas e rápidas interferências, trazemos hoje alguns ambientes para nos inspirar

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 02:00

Públicado em 

04 jul 2021 às 02:00
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

Transformações de ambientes
Usar adesivo é uma opção para transformar o ambiente Crédito: Divulgação
Apresentamos mais uma nova editoria da Coluna Vão Livre. Nessa edição, vamos apresentar transformações de ambientes com pequenas interferências que proporcionam grandes mudanças.
Muitas vezes, temos vontade de fazer alguma transformação nos ambientes, mas não estamos dispostos a fazer grandes reformas, seja por questões financeiras, por falta de tempo ou por evitar uma obra dentro de casa.
Transformações de ambientes
Usar adesivo é uma opção para transformar o ambiente Crédito: Divulgação
Para as pessoas que estão em busca de grandes transformações com pequenas e rápidas interferências, trazemos hoje alguns ambientes para nos inspirar. Todos foram feitos com aplicação de adesivos. A empresa Cole e Decor, que fez essas transformações, trabalha com adesivos que podem ser instalados em móveis, paredes e vidros. O material é vinílico, lavável, antiumidade e antimofo. São diversas cores e texturas, além da possibilidade de criar artes personalizadas.
A empresa envia o layout para o cliente aprovar, antes da finalização e agendamento da instalação.
Transformações de ambientes
Usar adesivo é uma opção para transformar o ambiente Crédito: Divulgação
Quem tiver interesse em participar dessa seção da coluna, pode enviar as fotos de pequenas metamorfoses realizadas nos espaços, que poderemos selecionar seu ambiente e incluir numa próxima edição.

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Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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