Decoração: veja como transformar um ambiente com adesivo

Usar adesivo é uma opção para transformar o ambiente Crédito: Divulgação

Apresentamos mais uma nova editoria da Coluna Vão Livre. Nessa edição, vamos apresentar transformações de ambientes com pequenas interferências que proporcionam grandes mudanças.

Muitas vezes, temos vontade de fazer alguma transformação nos ambientes, mas não estamos dispostos a fazer grandes reformas, seja por questões financeiras, por falta de tempo ou por evitar uma obra dentro de casa.

Usar adesivo é uma opção para transformar o ambiente Crédito: Divulgação

Para as pessoas que estão em busca de grandes transformações com pequenas e rápidas interferências, trazemos hoje alguns ambientes para nos inspirar. Todos foram feitos com aplicação de adesivos. A empresa Cole e Decor, que fez essas transformações, trabalha com adesivos que podem ser instalados em móveis, paredes e vidros. O material é vinílico, lavável, antiumidade e antimofo. São diversas cores e texturas, além da possibilidade de criar artes personalizadas.

A empresa envia o layout para o cliente aprovar, antes da finalização e agendamento da instalação.

Usar adesivo é uma opção para transformar o ambiente Crédito: Divulgação