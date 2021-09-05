Novidades da decoração: mostra de ambientes e vasos de pedra

A sala de TV e Refúgio Urbano busca proporcionar conforto, estilo, arte e design, para fazer esquecer do tempo Crédito: Divulgação

As experiências vividas mundialmente nos últimos tempos não passaram despercebidas pelo setor de arquitetura e decoração. Com o desafio do isolamento social, as pessoas voltaram seus olhares para dentro de suas casas. Atentos a isso, os empresários Anderson Andrade e Renan Carneiro, da Conceito Móveis Vitória, realizam a 2ª Mostra Casa Aconchego, apresentando nove ambientes assinados por 11 profissionais convidados, que buscaram refletir o aconchego, a segurança, a integração social e a afetividade que as pessoas têm buscado imprimir em suas residências.

De acordo com a curadora da Mostra, Flávia Dadalto, os projetos lançaram mão de mobiliário que alia conforto e design, materiais naturais, tons neutros e terrosos, itens feitos a mão e a presença da arte e da natureza

Um dos ambientes é a sala de TV e Refúgio Urbano, que busca proporcionar conforto, estilo, arte e design, para fazer esquecer do tempo. Assinada pelo designer de interiores Ivan Lopes Júnior, o

ambiente foi concebido para um casal tranquilo, que gosta de ficar em casa e receber família e amigos. A base neutra e as paredes cinzas definem o espaço e destacam o mobiliário, as obras dos artistas Maria Helena Nemer e Caio Marcolini, e a cortina que remete a rolos de filmes. Além disso, os tons escuros evitam reflexos e favorecem a imagem projetada da televisão, lembrando salas de cinema.

Vasos na decoração

Vasos Pedra Lascada, design de Claudia Issa para Konsepta Crédito: Divulgação

A conexão entre o ser humano e a natureza, principalmente durante o isolamento social, tem o poder de revigorar, acolher e clarear a mente.

Muito além de possibilitar novas experiências em meio ao ar puro, o contato com áreas verdes é considerado uma atividade terapêutica, assim como cozinhar ou ler um livro, visto que promove o autocuidado.

Você já parou para analisar a quantidade de pessoas que passaram a cultivar plantas em suas casas no último ano a fim de esquecer os problemas do mundo exterior e relaxar?

Disponível em diversos formatos, cores, tamanhos e acabamentos, os vasos são uma ótima opção para incorporar um pedacinho da natureza em áreas externas e internas. Na Novo Ambiente, você encontra modelos que harmonizam com diferentes estilos de decoração: modernos, minimalistas ou rústicos. Na foto, os vasos Pedra Lascada, design de Claudia Issa para Konsepta.

Design e funcionalidade

A nova combinação do corpo em polipropileno - o plástico - e a ampola de vidro torna os novos itens mais acessíveis ao consumidor Crédito: Divulgação

A linha Exata de garrafas e bules térmicos da Tramontina ganha novos modelos, agora em plástico. Fabricados no Brasil, os modelos até então eram produzidos em aço inox, com ampolas de inox ou vidro. A nova combinação do corpo em polipropileno - o plástico - e a ampola de vidro torna os novos itens mais acessíveis ao consumidor com a mesma qualidade dos térmicos da marca, mantendo a temperatura de bebidas quentes e geladas por muito mais tempo.

São duas novas versões, um modelo de bule e um modelo de garrafa, com design moderno e funcional nas cores verde, preto, vermelho e bege. Os produtos possuem um sistema de fechamento de rolha, corta pingos e capacidade de 1 litro. A garrafa possui bico ergonômico duo 360º e tampa que serve como copo. O bule possui um canal embutido para direcionar o fluxo do líquido ao servir.