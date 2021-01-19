Móveis planejados ganham mais personalidade e valorizam imóveis

Sala de estar tem como destaque a estante planejada sob medida, cuja TV é o ponto central. Crédito: Todeschini/Divulgação

Na hora de construir, reformar e decorar a casa, uma dúvida sempre paira no ar: planejar ou não planejar? Eis a questão! A escolha dos móveis é uma decisão muito pessoal, pois reflete diretamente a personalidade do dono do imóvel. Para atender a essa necessidade, os móveis planejados tiveram que se adaptar, pois cada pessoa é única, com desejos e gostos diferentes.

Foi-se o tempo em que todos os projetos de móveis planejados eram padronizados, sempre do mesmo tamanho, com poucas opções de escolha. Hoje em dia é possível misturar cores, texturas e medidas diferenciadas, de forma a criar um projeto único que reúna qualidade, elegância e custo-benefício para projetos voltados aos públicos mais exigentes.

Diretora comercial da franquia Todeschini em Vitória, Gabriela Iamonde explica que a principal vantagem de um móvel planejado é que ele se adapta a qualquer espaço. Ela destaca ainda que a variedade de cores e materiais são um diferencial na hora de definir o melhor projeto em móveis planejados.

Suíte de casal mistura materiais e acabamentos que conferem elegância ao projeto. Crédito: Todeschini/Divulgação

“Hoje em dia é possível planejar todos os tipos de ambientes em um imóvel, como sala de estar, cozinha, banheiro, closet, roupeiro, varanda gourmet, escritório, quarto de criança, quarto de casal, inclusive imóveis corporativos. O que diferencia muito o custo de um projeto para o outro é o tipo de acabamento escolhido, que vai desde pintura em alto brilho, puxadores gravados até as dobradiças e corrediças de amortecimento”, detalha Gabriela Iamonde.

Outra característica importante dos móveis planejados é que além de valorizarem o imóvel, eles são adaptáveis ao gosto de cada cliente, como explica a arquiteta Claudia Melo.

“São duas questões importantes que devem ser levadas em conta. Móveis planejados hoje são mais adaptáveis ao gosto do cliente. Atualmente é possível misturar acabamentos e ferragens num mesmo projeto, em busca do melhor custo-benefício. Já a outra questão é a segurança da fabricação, com entrega no prazo e facilidade de pagamento”, pontua Claudia Melo.

MDF ou MDP?

A qualidade do material usado na fabricação dos móveis planejados é um dos principais diferenciais da Todeschini no mercado, que trabalha tanto com MDF quanto MDP. Mas será que dá para dizer que um deles é melhor do que o outro?

O MDP é um material leve fabricado em três camadas, sendo uma grossa no miolo e duas finas nas superfícies. Isso confere ao produto uma resistência maior ao empenamento e à colocação e remoção de parafusos. Muito superior ao antigo aglomerado, é ideal para a estruturação de armários, prateleiras e portas.

Já o MDF é resultado da mistura de fibras de madeira com resinas sintéticas. É muito usado na construção civil, artesanato, decoração e também na fabricação de móveis. Por sua homogeneidade, facilita a aplicação de cortes, usinagem em baixo relevo e entalhamento nas partes aparentes dos móveis, onde serão feitos os acabamentos finais.

“Não é possível dizer que um é melhor do que o outro. Usamos os dois, aproveitando o que cada um tem de melhor. O MDF, por ser mais maleável, fica mais na superfície, e é mais usado para pintura. Já o MDP é mais resistente e sustentável, é usado na estruturação das caixarias (caixas que formam o armário) seguindo um padrão mais europeu. Os dois materiais são de ótima qualidade”, explica Gabriela Iamonde.

Projeto de quarto de solteiro feito para agradar a um fã de esportes. Crédito: Todeschini/Divulgação

A diretora comercial da Todeschini aponta ainda a escolha da caixaria como fundamental no sucesso de um projeto. “Nossas estruturas internas dos armários são de 18mm. Usamos o MDP, que causa maior resistência ao empenamento da peça e na hora da fixação do parafuso. Isso se reflete na durabilidade do produto, pois o material faz muita diferença, assim como a montagem, que é grande diferencial da nossa empresa, que está há mais de 80 anos no mercado”, afirma Gabriela Iamonde.

Segundo ela, as cores azul e verde em MDP são os mais vendidos entre os lançamentos da marca. Os amadeirados, queridinhos dos arquitetos e designers, ficam logo atrás.

A Todeschini atende todo o Espírito Santo e possui um showroom no bairro Santa Lúcia, em Vitória. Trabalha com arquitetos e designers parceiros, e também conta com profissionais para criar o projeto de acordo com a necessidade do cliente. A empresa possui financeira própria, a Todescredi, com parcelamento dos móveis planejados em até 24 vezes.