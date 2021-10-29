Empresa do ES é top 3 em prêmio nacional de startups

Luís Felipe Carvalho, CEO da AEVO Crédito: Bruno Miranda

AEVO – empresa brasileira de tecnologia para a gestão da inovação – está mais uma vez entre as lideranças do ranking 100 Open Startups, sendo reconhecida, nesta edição, com o terceiro lugar das startups mais atraentes para as corporações em todo o Brasil. Divulgada nesta quarta-feira, 27 de outubro, a premiação é uma das mais importantes do ecossistema de empreendedorismo e inovação do país, e considera o relacionamento entre startups e corporações. Além de estar entre as lideranças do ranking geral, a AEVO é apontada, pelo segundo ano consecutivo, como a principal startup na categoria de “HrTechs”.

“Esse reconhecimento representa a potência do que fazemos. O ranking revelou que as atividades de open innovation dobraram no último ano, apesar da pandemia. E, se as grandes corporações estão buscando cada vez mais startups para inovar, a AEVO apresenta caminhos para facilitar essa relação. Foi um período em que tivemos um crescimento constante e notamos a vontade crescente de representantes de diversas empresas em se preparar para estruturar uma nova cultura corporativa, inovando de forma perene, no dia a dia”, afirma Luís Felipe Carvalho, CEO da AEVO.

Consolidando-se como referência no segmento de inovação brasileiro, a AEVO oferece soluções por meio do software AEVO Innovate, um SaaS (software as a service) que organiza ideias de colaboradores e permite que a implantação delas seja acompanhada, bem como viabiliza a Inovação Aberta e a gestão desses projetos. Além disso, a empresa criou novas frentes em 2021, como o AEVO Connect, para divulgar e viabilizar desafios de inovação aberta de seus parceiros, e iniciativas para promover troca de conhecimento e experiências.

CELEBRAÇÃO

Guilherme e Denise Gazzinelli, Lili e Ricardo Vieira, que comemora seus 30 anos do designer de joias, com o lançamento do livro "Mulheres Notáveis - AC/DC", de Tadeu D'Ávila na CasaCor ES, na Praia da Costa Crédito: Wagner Bresciane

PRESENTE COBIÇADO

O socol tem se tornado um presente cobiçado por mora fora do Espírito Santo. Leitor da coluna contou que um morador do Ceará fez pedido a um capixaba para que levasse alguns pacotes do embutido, que é um produto que só tem no Estado.

OUTUBRO ROSA

Zezé Monteiro, Andrea de Pinho, Dora Daher, a nutricionista Olivia Podestá e Cristina Altoé: tarde de dicas de nutrição e lançamentos de moda e decoração, na Praia do Canto Crédito: Renata Rasseli

NEGÓCIOS EM ALTA

A pandemia impactou o varejo brasileiro e movimentou as vendas on-line, porém, as lojas físicas já registram crescimento. Mapeamento de Fluxo de Visitas em Shopping Centers e Lojas Físicas do Brasil realizado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) aponta aumento de fluxo significativo de consumidores nas lojas físicas. Bruno Ferrador, superintendente do Shopping Vila Velha acompanha as tendências, e comemora a abertura de novas lojas nos próximos meses. O mall se prepara para receber marcas como Ellus, Luiza Barcelos, Reserva, Zinzane e Jéssica Puzziol.

BATIZADO

Alexandra Herkenhoff e Leonardo Prata batizaram Estela e Jorge na capelinha da casa do avô Eduardo Prata, em Fradinhos Crédito: Divulgação

NOVIDADE EM GUARAPARI

Sócio proprietário da Casa do Torresmo da Praia do Morro, o empresário e chef Fernando Miguel aposta em um novo empreendimento gastronômico na região de Guarapari, desta vez na recém descoberta Buenos Aires. Junto com seu gerente executivo, Alex Gadiol, ele traz o clima da famosa rua-museu a céu aberto de La Boca, na Argentina, para a casa gastronômica. Além das referências representadas pelas cores e arquitetura do lugar, Caminito também dá nome ao restaurante, que será inaugurado no próximo dia 04 de novembro. No cardápio, destaque para as empanadas argentinas e cortes nobres de carnes preparados na parrilla, um sistema a brasa que torna o alimento ainda mais suculento.

MODA

Marianne Pernambuco e o personal stylist da Brookiesfeld Donna, Romeu Almeida: tarde de tendências do verão 2022 Crédito: ELANI PASSOS

RR NEWS

Andrea Andrade celebra 50 primaveras nesta sexta-feira (29), com almoço "only for women", às 14h, no Restaurante Balthazar, Praia do Canto. Estaremos lá!

Será celebrada nesta sexta-feira (29), às 18h30, na Igreja Santa Rita de Cássia, a missa de 7º Dia de falecimento do advogado Fernando de Abreu Júdice.

Carlos e Corina Moschen convidam para a festa de Halloween do Iate Clube do Espírito Santo, nesta sexta-feira (29).

João Modenesi e Roberta Drummond: no espetáculo " “A luz da cultura”, no Teatro do Sesi Crédito: Cloves Louzada

Emerson Cabral e Ueber Moreira recebem neste sábado (30) para o Halloween do Modéstia às Favas, que será embalado pelo DJ Léo Cruz.

Maely Coelho comanda de 8 a 10 de dezembro o Simpósio Anual MedSênior, reunindo gerentes, coordenadores e supervisores de todas as unidades da operadora de plano de saúde do Brasil. O encontro acontece em Vitória, no Sheraton Hotel, e tem como objetivo integrar e alinhar com os líderes as prioridades de 2022, incluindo plano de expansão nos Estados, o uso de inteligência artificial e a criação de novos serviços e facilidades para a melhoria do atendimento e o cuidado da saúde dos beneficiários.