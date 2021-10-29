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Renata Rasseli

Empresa do ES é top 3 em prêmio nacional de startups

AEVO está entre as três startups que mais se conectam com empresas, pelo segundo ano consecutivo, no Prêmio 100 Open Startups

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 02:09

Públicado em 

29 out 2021 às 02:09
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Luís Felipe Carvalho, CEO da AEVO
Luís Felipe Carvalho, CEO da AEVO Crédito: Bruno Miranda
AEVO – empresa brasileira de tecnologia para a gestão da inovação – está mais uma vez entre as lideranças do ranking 100 Open Startups, sendo reconhecida, nesta edição, com o terceiro lugar das startups mais atraentes para as corporações em todo o Brasil. Divulgada nesta quarta-feira, 27 de outubro, a premiação é uma das mais importantes do ecossistema de empreendedorismo e inovação do país, e considera o relacionamento entre startups e corporações. Além de estar entre as lideranças do ranking geral, a AEVO é apontada, pelo segundo ano consecutivo, como a principal startup na categoria de “HrTechs”.
“Esse reconhecimento representa a potência do que fazemos. O ranking revelou que as atividades de open innovation dobraram no último ano, apesar da pandemia. E, se as grandes corporações estão buscando cada vez mais startups para inovar, a AEVO apresenta caminhos para facilitar essa relação. Foi um período em que tivemos um crescimento constante e notamos a vontade crescente de representantes de diversas empresas em se preparar para estruturar uma nova cultura corporativa, inovando de forma perene, no dia a dia”, afirma Luís Felipe Carvalho, CEO da AEVO.
Consolidando-se como referência no segmento de inovação brasileiro, a AEVO oferece soluções por meio do software AEVO Innovate, um SaaS (software as a service) que organiza ideias de colaboradores e permite que a implantação delas seja acompanhada, bem como viabiliza a Inovação Aberta e a gestão desses projetos. Além disso, a empresa criou novas frentes em 2021, como o AEVO Connect, para divulgar e viabilizar desafios de inovação aberta de seus parceiros, e iniciativas para promover troca de conhecimento e experiências.

CELEBRAÇÃO

Guilherme e Denise Gazzinelli, Lili e Ricardo Vieira
Guilherme e Denise Gazzinelli, Lili e Ricardo Vieira, que comemora seus 30 anos do designer de joias, com o lançamento do livro "Mulheres Notáveis - AC/DC", de Tadeu D'Ávila  na CasaCor ES, na Praia da Costa Crédito: Wagner Bresciane

PRESENTE COBIÇADO

O socol tem se tornado um presente cobiçado por mora fora do Espírito Santo. Leitor da coluna contou que um morador do Ceará fez pedido a um capixaba para que levasse alguns pacotes do embutido, que é um produto que só tem no Estado.

OUTUBRO ROSA

Zezé Monteiro, Andrea de Pinho, Dora Daher, Olivia Podestá e Cristina Altoé
Zezé Monteiro, Andrea de Pinho, Dora Daher, a nutricionista Olivia Podestá e Cristina Altoé: tarde de dicas de nutrição e lançamentos de moda e decoração, na Praia do Canto Crédito: Renata Rasseli

NEGÓCIOS EM ALTA

A pandemia impactou o varejo brasileiro e movimentou as vendas on-line, porém, as lojas físicas já registram crescimento. Mapeamento de Fluxo de Visitas em Shopping Centers e Lojas Físicas do Brasil realizado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) aponta aumento de fluxo significativo de consumidores nas lojas físicas. Bruno Ferrador, superintendente do Shopping Vila Velha acompanha as tendências, e comemora a abertura de novas lojas nos próximos meses. O mall se prepara para receber marcas como Ellus, Luiza Barcelos, Reserva, Zinzane e Jéssica Puzziol.

BATIZADO

Alexandra Herkenhoff e Leonardo Prata, batizaram Estela e Jorge na capelinha da casa do avô Eduardo Prata em Fradinhos.
Alexandra Herkenhoff e Leonardo Prata batizaram Estela e Jorge na capelinha da casa do avô Eduardo Prata, em Fradinhos Crédito: Divulgação

NOVIDADE EM GUARAPARI

Sócio proprietário da Casa do Torresmo da Praia do Morro, o empresário e chef Fernando Miguel aposta em um novo empreendimento gastronômico na região de Guarapari, desta vez na recém descoberta Buenos Aires. Junto com seu gerente executivo, Alex Gadiol, ele traz o clima da famosa rua-museu a céu aberto de La Boca, na Argentina, para a casa gastronômica. Além das referências representadas pelas cores e arquitetura do lugar, Caminito também dá nome ao restaurante, que será inaugurado no próximo dia 04 de novembro. No cardápio, destaque para as empanadas argentinas e cortes nobres de carnes preparados na parrilla, um sistema a brasa que torna o alimento ainda mais suculento.

MODA

Marianne Pernambuco e Rodrigo Almeida
Marianne Pernambuco e o personal stylist da Brookiesfeld Donna, Romeu Almeida: tarde de tendências do verão 2022 Crédito: ELANI PASSOS

RR NEWS

Andrea Andrade celebra 50 primaveras nesta sexta-feira (29), com almoço "only for women", às 14h, no Restaurante Balthazar, Praia do Canto. Estaremos lá!
Será celebrada nesta sexta-feira (29), às 18h30, na Igreja Santa Rita de Cássia, a missa de 7º Dia de falecimento do advogado Fernando de Abreu Júdice. 
Carlos e Corina Moschen convidam para a festa de Halloween do Iate Clube do Espírito Santo, nesta sexta-feira (29). 
João Modenesi e Roberta Drummond
João Modenesi e Roberta Drummond: no espetáculo " “A luz da cultura”, no Teatro do Sesi Crédito: Cloves Louzada
Emerson Cabral e Ueber Moreira recebem  neste sábado (30) para o Halloween do Modéstia às Favas, que será embalado pelo DJ Léo Cruz.
Maely Coelho comanda de 8 a 10 de dezembro o Simpósio Anual MedSênior, reunindo gerentes, coordenadores e supervisores de todas as unidades da operadora de plano de saúde do Brasil. O encontro acontece em Vitória, no Sheraton Hotel, e tem como objetivo integrar e alinhar com os líderes as prioridades de 2022, incluindo plano de expansão nos Estados, o uso de inteligência artificial e a criação de novos serviços e facilidades para a melhoria do atendimento e o cuidado da saúde dos beneficiários.
Marcelo Baptista e Carolina Lemos
Marcelo Baptista e Carolina Lemos: na reinauguração da loja Sonho dos Pés no Shopping Vitória Crédito: Cloves Louzada

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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