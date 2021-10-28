Fernanda Conde Vescovi e José Sales Filho dizem sim-sim na Bahia

Jose Sales Filho e Fernanda Vescovi: sim-sim na Península de Maraú, na Bahia Crédito: Marcondes Be

Ex-secretário de Estado do Turismo do ES e ex-presidente do Convention Bureau ES, José Salles Filho, e a economista Fernanda Conde Vescovi celebraram o amor em um destination wedding em Barra Grande, na Península de Maraú, Bahia. A cerimônia "pé na areia" foi realizada num dos sunsets mais bonitos do Brasil.

A organização do sim-sim foi assinada pelo nosso Glauco Ferrer, que estreou no segmento de casamentos, colocando a Península de Maraú como mais um potencial destino de casamentos na Bahia. A animação da festa ficou a cargo de Marcelo Ribeiro e Banda B.

A festa contou com a presença dos padrinhos capixabas João Gualberto Vasconcellos e Priscyla Pelissari, os "cupidos" do novo casal.

Renee Conde Vescovi, Fernanda Conde Vescovi, José Sales Filho e Renata Conde Vescovi Crédito: Marcondes Be

Casamento de José Salles Filho e Fernanda Conde Vescovi

MERCADOS AUTÔNOMOS NA GRANDE VITÓRIA

Os mercados autônomos em condomínios e empresas, presentes na Grande Vitória desde o último mês de junho, já contam atualmente com mais de dois mil usuários cadastrados, sendo cerca de 70% deles ativos. Os dados são da Market4u, startup que já tem 14 unidades instaladas nos municípios de Vitória, Vila Velha e Serra. De acordo com o sócio Roberto Prado, 54% dos consumidores são homens e o tíquete médio mensal gira em torno de R$ 80,00. “Com a adesão gradual dos usuários ao mercado autônomo, temos tido um crescimento mensal no faturamento em torno de 30%. Acreditamos que, com o 13º salário, as festividades de fim de ano e o verão, esse incremento será ainda melhor”, revela o empreendedor.

CONCERTO

Manoel Pimenta, Lucia Perim, Joana e Rodrigo Barbosa: no espetáculo “A luz da cultura”, no Teatro do Sesi Crédito: Cloves Louzada

CAPIXABA NO ROB 24H

O maior congresso de cirurgias robóticas ao vivo da América Latina, o ROB 24h, contará com Hospital, médico e paciente capixaba. No próximo sábado (30), o cirurgião oncológico Luiz Fernando Mazzini Gomes, da equipe de cirurgia robótica do Hospital Santa Rita, será o único médico capixaba a participar do ROB 24h.

O evento, que acontece nos dias 29 e 30 deste mês, será on-line com transmissões, ao vivo, de mais de 20 cirurgias robóticas em dois canais simultâneos nas áreas de urologia, cirurgia geral, aparelho digestivo, ginecologia, cirurgia oncológica e torácica.

A cirurgia a ser realizada por Mazzini será na tarde do dia 30, para retirada parcial do intestino grosso (colectomia) devido à presença de tumor maligno. O procedimento vai ser realizado no Complexo de Medicina Robótica e Alta Tecnologia do Hospital Santa Rita, com transmissão ao vivo para os participantes do congresso.

LANÇAMENTO DÉCOR

Filipe Troncon e Nony Cardoso: em evento de arquitetos e decoradores em Vitória Crédito: Cloves Louzada

NOVO GASTROBAR EM PERACANGA

Mateus Carvalho e Rafael Butilheiro preparam a inauguração do gastrobar Quintal do Mar, em Peracanga, Guarapari. A casa vai funcionar de 9 de dezembro até 31 de janeiro de 2022, de meio dia às 23h, servindo almoço, lanches e pizzas. Contará com espaço kids e música ao vivo.

INAUGURAÇÃO

João Luiz Mendes, Egle Madeira, o prefeito Lorenzo Pazolini e Diógenes Vieira Pereira: na inauguração da Cozinha do João Enseada, no Hortomercado, em Vitória Crédito: Cacá Lima

RR NEWS

Rita Tristão lança o esperado anuário CasaCor ES 2021, que traz todo o memorial da exposição neste marco de 25 anos, além das ideias e tendências presentes nos 32 ambientes que compõem o evento. Reunindo um super elenco de renomados profissionais da arquitetura, design de interiores e paisagismo da mostra, o evento de lançamento do anuário acontece na Praça Helmut, nesta quinta-feira (28), a partir das 17h. O lançamento conta, ainda, com o artista plástico carioca José Bechara, cujas obras estão no Hall de Entrada de Leticia Finamore. Ele participará de um bate-papo com o professor de Artes Visuais da Ufes Lincoln Dias, no ambiente Terrazzo Verdi.

Claudio Chieppe convida para coquetel de lançamento de novo empreendimento em Domingos Martins, nesta quinta-feira (28), na Oficina de Ideias de Ana Paula Castro, em Bento Ferreira. O menu será assinado pelo chef Hugo Grassi.

Karla Bautz, Gustavo Almeida, Renata Domingues e Aliki Brunetti: em desfile de tendência para casamento, em Vitória Crédito: Fábio Travezani

Quem levou o prêmio de 1º lugar na categoria RX Individual, na 7ª edição do 2º evento licenciado pela marca Crossfit na América Latina, o Extreme Rock Brasil (ERB), foi Lucas Pereira, HeadCoach do Studio Vitória Strong. O evento foi realizado no último fim de semana, no estacionamento externo do Shopping Vitória, e reuniu 600 atletas de todo o Brasil com provas intensas e desafiadoras.

O empresário e produtor Danilo Dornellas recebe o Grupo Clareou, do Rio de Janeiro, no dia 13 de novembro, no Spettus, na Serra.

A advogada Ana Luiza de Castro Magnago, especialista em Direito Trabalhista, participa nesta quinta-feira (28) de palestra promovida pelo Sindicato das Indústrias de Cerâmica do Espírito Santo (Sindicer), às 10 horas, em Cachoeiro de Itapemirim. Em pauta, escalas, compensação e horas extras; formas de pagamento de colaboradores e produtividade na área industrial.

O subprocurador-geral de Justiça Judicial do Ministério Público do Espírito Santo, Josemar Moreira, em recente visita ao presidente da Rede Gazeta Café Lindenberg Crédito: Divulgação

O subprocurador-geral de Justiça Judicial do Ministério Público do Espírito Santo, Josemar Moreira, visitou o presidente da Rede Gazeta Café Lindenberg. Aproveitou a oportunidade para conhecer os estúdios da TV Gazeta e a redação integrada de jornalismo, inaugurada pela empresa no fim de agosto e uma das mais modernas do país.