Laura Giestas comemora aniversário em clima de Halloween em Vitória

Querida de RR, Laura Giestas, filha da festeira Claudia Giestas, celebrou seus 23 anos em clima de Halloween. A mãe, super criativa e habilidosa, criou a decoração, que transformou o salão de festas do seu prédio, na Praia do Canto, em um cenário cheio de bruxas, abóboras, morcegos, aranhas, velas e caveiras.
O bolo foi preparado pela aniversariante e sua mãe e decorado pela cake designer Priscilla Madeira. A drag queen mais famosa do ES, Chica Chiclete. fez uma participação na festa do Dia das Bruxas. Confira as fotos na galeria de Cacá Lima.
Aniversário de Laura Giestas
ARTE, MODA E SOLIDARIEDADE
A empresária Dora Daher vai reunir em sua loja, referência em exclusividade e luxo, um time ligado à moda e às artes para promover uma ação solidária. Junto com Andrea de Pinho, Zezé Monteiro e Tininha Altoé, a empresária convida para um “chá de rosas”, no dia 27, na sua loja Dora Daher, na Praia do Canto. No evento, um dos destaques será a presença da nutricionista oncológica, Olívia Podestà, que dará orientações importantes para todos os convidados.
“Nosso evento celebra as mulheres, suas causas e batalhas. Com este projeto queremos ajudá-las a enfrentarem suas lutas cotidianas para que alcancem seus espaços na vida, seja onde desejarem ir”, afirma Dora Daher. Os participantes destinarão parte das vendas realizadas durante o evento para a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc).
PARABÉNS PRA VOCÊS!
RÉVEILLON 2022
Ilha Sensations. Este será o tema do réveillon do Ilha Buffet, na Capital. Com vista privilegiada para a Praia de Camburi e cardápio assinado pelo chef Emerson Anunciação, a festa promovida por Kaedy Azevedo promete um mix de sensações e emoções para a virada do ano.
RR NEWS
A empresária Claudia Júdice Folador e a arquiteta Tatiana Pradal lançam, nesta quinta-feira (28), o quarto Re.Começo, inspirado na coleção Costa Nova da Entreposto. Um dos principais objetivos do ambiente é transmitir paz através dos móveis, cores, tecidos e texturas utilizados no décor. Para o petit comité, nomes como Caio Devens, Juliana Puppin, João Marcelo Moreira, Maria Claudia Avancini, Aparecida Lamari e Sônia Telles já estão confirmadíssimos.
O maior fórum de ensino superior no Brasil, o 23º Fnesp, acontece entre os dias 27 e 29/10 e terá representante capixaba com um case de sucesso. Carla Letícia Alvarenga Leite, Pró-Reitora Acadêmica da Faesa, foi convidada a palestrar no debate sobre modelos acadêmicos pensados para o sucesso das IES, em que irá compartilhar com gestores de instituições de ensino superior de todo Brasil, como manter a excelência na educação superior.
O diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi, e o diretor de mercado da cooperativa, Gustavo Peixoto, foram juntos prestigiar o lançamento do livro “Praia do Canto: a vida das ruas”, de Mariza Guimarães Neves. A obra reúne 51 cronistas, que revelam histórias das ruas em que moravam nos anos 50, 60 e 70. O livro registra ainda 180 fotos e as biografias daqueles que tiveram seus nomes homenageados nas ruas da Praia do Canto.
Carlos Marianelli embarcou com mais um grupo para visitar a CasaCor SP, em viagem que faz parte do programa Mais Estilo Mais Vantagem, da Compose. Cynthia Fernandes, Thatiana Pachito, Potira Manhães, Ítala Baptisti, Solana Marianelli, Fernanda Liparizi, Ximene Villar e Zilda Helal ficam até quarta-feira (27) na capital paulista e também visitam a Casa Brasil e lojas de mobiliário, programação montada por Juliana Reissinger, que acompanha o grupo.
Virgínia Altoé Sessa, médica oncologista, participa de live especial nos perfis do Instagram da Findes e do Cecon Oncoclínicas, com o tema: “Outubro Rosa e a saúde da mulher em tempos de pandemia”. O bate-papo será nesta terça-feira (26), às 19h.
O Espírito Santo tem mais um medalhista nas Competições Senac de Educação Profissional. O evento reúne competidores de todo o país em disputas acirradas no Hotel Senac Ilha do Boi até o próximo domingo. O capixaba Julio Hermes conquistou a medalha de prata na ocupação Cabeleireiro. Entre os desafios enfrentados, estava um penteado para passarela e outro preso para cabelo longo. As referências eram de cabelos mais comuns na China, onde será realizada a próxima edição da Worldskills, em 2022. A segunda medalha do Estado ocorre uma semana após a conquista da medalha de Ouro pela capixaba Eliza Vitória de Martin, que na ocasião também venceu o “Prêmio de Melhores Práticas Sustentáveis”.