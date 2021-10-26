Laura Giestas comemora aniversário em clima de Halloween em Vitória

Claudia Giestas, João Luiz Bianchi e a aniversariante Laura Giestas: celebrando 23 anos em clima de Dia das Bruxas Crédito: Cacá Lima

Querida de RR, Laura Giestas, filha da festeira Claudia Giestas, celebrou seus 23 anos em clima de Halloween. A mãe, super criativa e habilidosa, criou a decoração, que transformou o salão de festas do seu prédio, na Praia do Canto, em um cenário cheio de bruxas, abóboras, morcegos, aranhas, velas e caveiras.

O bolo foi preparado pela aniversariante e sua mãe e decorado pela cake designer Priscilla Madeira. A drag queen mais famosa do ES, Chica Chiclete. fez uma participação na festa do Dia das Bruxas. Confira as fotos na galeria de Cacá Lima.

Max Morgado Horta, Tatiana Gava e Pedro Morgado Horta Crédito: Cacá Lima

Laura e Marcia Giestas Crédito: Cacá Lima

Aniversário de Laura Giestas

ARTE, MODA E SOLIDARIEDADE

A empresária Dora Daher vai reunir em sua loja, referência em exclusividade e luxo, um time ligado à moda e às artes para promover uma ação solidária. Junto com Andrea de Pinho, Zezé Monteiro e Tininha Altoé, a empresária convida para um “chá de rosas”, no dia 27, na sua loja Dora Daher, na Praia do Canto. No evento, um dos destaques será a presença da nutricionista oncológica, Olívia Podestà, que dará orientações importantes para todos os convidados.

“Nosso evento celebra as mulheres, suas causas e batalhas. Com este projeto queremos ajudá-las a enfrentarem suas lutas cotidianas para que alcancem seus espaços na vida, seja onde desejarem ir”, afirma Dora Daher. Os participantes destinarão parte das vendas realizadas durante o evento para a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc).

PARABÉNS PRA VOCÊS!

Márcia Gama, André Poubel e Renata Rosa: celebrando aniversário no restaurante Tragaluz, em Tiradentes (MG) Crédito: Divulgação

RÉVEILLON 2022

Ilha Sensations. Este será o tema do réveillon do Ilha Buffet, na Capital. Com vista privilegiada para a Praia de Camburi e cardápio assinado pelo chef Emerson Anunciação, a festa promovida por Kaedy Azevedo promete um mix de sensações e emoções para a virada do ano.

RR NEWS

A empresária Claudia Júdice Folador e a arquiteta Tatiana Pradal lançam, nesta quinta-feira (28), o quarto Re.Começo, inspirado na coleção Costa Nova da Entreposto. Um dos principais objetivos do ambiente é transmitir paz através dos móveis, cores, tecidos e texturas utilizados no décor. Para o petit comité, nomes como Caio Devens, Juliana Puppin, João Marcelo Moreira, Maria Claudia Avancini, Aparecida Lamari e Sônia Telles já estão confirmadíssimos.

O cineasta Juliano Salgado, a diretora da CasaCor ES Rita Rocio Tristão, Aline Vanick e o diretor da Città Engenharia, Roberto Puppin: no Ciclo de Debates em parceria com o Movimento Vida Nova Vila Velha (Movive), na CasaCor ES Crédito: Divulgação

O maior fórum de ensino superior no Brasil, o 23º Fnesp, acontece entre os dias 27 e 29/10 e terá representante capixaba com um case de sucesso. Carla Letícia Alvarenga Leite, Pró-Reitora Acadêmica da Faesa, foi convidada a palestrar no debate sobre modelos acadêmicos pensados para o sucesso das IES, em que irá compartilhar com gestores de instituições de ensino superior de todo Brasil, como manter a excelência na educação superior.

Fernando Ronchi e Gustavo Peixoto marcaram presença no lançamento do livro “Praia do Canto: a vida das ruas”, em Vitória Crédito: Cacá Lima

O diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi, e o diretor de mercado da cooperativa, Gustavo Peixoto, foram juntos prestigiar o lançamento do livro “Praia do Canto: a vida das ruas”, de Mariza Guimarães Neves. A obra reúne 51 cronistas, que revelam histórias das ruas em que moravam nos anos 50, 60 e 70. O livro registra ainda 180 fotos e as biografias daqueles que tiveram seus nomes homenageados nas ruas da Praia do Canto.

Carlos Marianelli embarcou com mais um grupo para visitar a CasaCor SP, em viagem que faz parte do programa Mais Estilo Mais Vantagem, da Compose. Cynthia Fernandes, Thatiana Pachito, Potira Manhães, Ítala Baptisti, Solana Marianelli, Fernanda Liparizi, Ximene Villar e Zilda Helal ficam até quarta-feira (27) na capital paulista e também visitam a Casa Brasil e lojas de mobiliário, programação montada por Juliana Reissinger, que acompanha o grupo.

Virgínia Casagrande, Beth Salles, Magda Salles e Lea Regina Penedo: prestigiando o lançamento do livro “Praia do Canto: a vida das ruas” Crédito: Cacá Lima

Virgínia Altoé Sessa, médica oncologista, participa de live especial nos perfis do Instagram da Findes e do Cecon Oncoclínicas, com o tema: “Outubro Rosa e a saúde da mulher em tempos de pandemia”. O bate-papo será nesta terça-feira (26), às 19h.