Empresários do ES vão prospectar negócios e oportunidades em Dubai

Lideranças empresariais do Espírito Santo estarão, entre 11 e 20 de novembro, nos Emirados Árabes Unidos (EAU) participando da missão prospectiva na Expo Dubai. A viagem será uma oportunidade de realizar negócios, atrair investimentos, fazer network e estreitar as relações entre os países.
O evento, está sendo realizado pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). No Espírito Santo, a coordenação da missão está sendo organizada pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), que tem realizado um esforço para promover os setores com potencial para realizar negócios internacionais.
O intuito da Federação é assegurar uma atuação competitiva e sustentável da indústria capixaba no mercado internacional. Vão participar da delegação capixaba representantes da Findes, do Governo do Estado e de empresas de diferentes segmentos.
A missão tem como objetivos divulgar a imagem do Espírito Santo e do país e sua produção sustentável, prospectar oportunidades de negócios para a indústria e promover os Institutos Senai de Tecnologia e de inovação.
Para a presidente da Findes, Cris Samorini, oportunidades como essa proporcionam que o Espírito Santo possa divulgar suas potencialidades, além de fazer com que os envolvidos tenham um rico intercâmbio cultural e econômico.
"A Expo Dubai é uma feira multissetorial, que abrange diversos tipos de negócios e cadeias produtivas. Vamos conhecer as principais inovações industriais e tecnológicas e ainda buscar investimentos para o nosso Estado."
Ao todo, a comitiva brasileira vai reunir 300 lideranças institucionais e empresariais de setores como logística, transporte, siderurgia, metalurgia, construção civil, têxtil, alimentos e bebidas, automotivo, celulose, moveleiro, tecnologia da informação, entre outros.
As despesas da viagem estão sendo custeadas pelos próprios participantes, que receberão apoio técnico durante a viagem, consultoria especializada no mercado árabe, circuito guiado aos pavilhões da Expo Dubai, disponibilidade de intérpretes, ingressos para três dias no evento, participação em visitas técnicas e no “Seminário Indústria Sustentável”.
PREMIAÇÃO
PAELLA PARA O ASILO
O Motor Rockers Pub, em parceria com a Casa 107 Cervejaria Artesanal, promove a 1ª Paella Solidária sob o comando do chef Cassinho Ayres. Toda a renda líquida será revertida para o Asilo dos Idosos de Vitoria. Com R$ 100,00 você garante a sua paella, ganha uma caneca personalizada e tem direito a dois chopes. A Paella Solidária do Motor Rockers está marcada para o dia 06 de novembro, na sede do pub, às 11 horas. Os ingressos podem ser adquiridos previamente na Banca Rockers, Praia do Canto, e as vagas são limitadas.
QUERIDOS DE RR
PERCUSSÃO CONTEMPORÂNEA
O músico percussionista, professor, produtor e compositor Léo de Paula disponibiliza nas plataformas digitais, no próximo dia 29 de outubro, o conteúdo do seu primeiro álbum autoral, "Grão: Território Percussivo", selecionado pelo Edital Setorial de Música da Secretaria de Estado da Cultura (Secult-ES). O trabalho, que também terá edição em CD, reúne 12 composições divididas entre obras de concerto contemporâneas e peças escritas para trilha sonora de espetáculos de dança afro-brasileira.
O recital de lançamento do álbum "Grão: Território Percussivo" será no dia 23 de novembro, no Museu Capixaba do Negro, em Vitória. Durante o evento, Léo de Paula vai apresentar as composições do álbum com a participação dos alunos de percussão do Projeto Vale Música Serra e os alunos do Projeto de Dança Afro-Brasileira Badu.
FESTA
RR NEWS
Apaixonado por triatlo, Bernardo Chieppe já está em contagem regressiva para a nova edição do Capixaba de Ferro, marcada para 24 de outubro. A sua Vitória Motors Jeep é patrocinadora do evento.
O arquiteto Pedro Canal é o novo gerente geral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES). Ele vem reforçar a equipe integrando todos setores da Instituição.
O casal de empresários Marcelo Baptista e Carolina Lemos recebem na quarta-feira (27), clientes e formadores de opinião para coquetel de reinauguração da loja de calçados Sonho dos Pés, no Shopping Vitória.
Entre os destaques do Apartamento Showa, assinado pelo arquiteto baiano David Bastos na CasaCor ES, estão o sofá Kartun, com a grife do designer italiano Maurizio Manzoni e a poltrona Wally giratória, inspirada nas clássicas poltronas de clubes, ambos da brand italiana Natuzzi.
Rubia Tannure, à frente das Botoclinic Shopping Mestre Álvaro e Shopping Vila Velha, anuncia para o Outubro Rosa que as mulheres que apresentarem exames preventivos como mamografia e papanicolau ganharão descontos de até 30% nos tratamentos de harmonização facial.