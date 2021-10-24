Empresários do ES vão prospectar negócios e oportunidades em Dubai

Expo Dubai Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Lideranças empresariais do Espírito Santo estarão, entre 11 e 20 de novembro, nos Emirados Árabes Unidos (EAU) participando da missão prospectiva na Expo Dubai. A viagem será uma oportunidade de realizar negócios, atrair investimentos, fazer network e estreitar as relações entre os países.

O evento, está sendo realizado pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). No Espírito Santo, a coordenação da missão está sendo organizada pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), que tem realizado um esforço para promover os setores com potencial para realizar negócios internacionais.

O intuito da Federação é assegurar uma atuação competitiva e sustentável da indústria capixaba no mercado internacional. Vão participar da delegação capixaba representantes da Findes, do Governo do Estado e de empresas de diferentes segmentos.

Expo Dubai Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A missão tem como objetivos divulgar a imagem do Espírito Santo e do país e sua produção sustentável, prospectar oportunidades de negócios para a indústria e promover os Institutos Senai de Tecnologia e de inovação.

Para a presidente da Findes, Cris Samorini, oportunidades como essa proporcionam que o Espírito Santo possa divulgar suas potencialidades, além de fazer com que os envolvidos tenham um rico intercâmbio cultural e econômico.

"A Expo Dubai é uma feira multissetorial, que abrange diversos tipos de negócios e cadeias produtivas. Vamos conhecer as principais inovações industriais e tecnológicas e ainda buscar investimentos para o nosso Estado." Cris Samorini - Presidente da Findes

Ao todo, a comitiva brasileira vai reunir 300 lideranças institucionais e empresariais de setores como logística, transporte, siderurgia, metalurgia, construção civil, têxtil, alimentos e bebidas, automotivo, celulose, moveleiro, tecnologia da informação, entre outros.

As despesas da viagem estão sendo custeadas pelos próprios participantes, que receberão apoio técnico durante a viagem, consultoria especializada no mercado árabe, circuito guiado aos pavilhões da Expo Dubai, disponibilidade de intérpretes, ingressos para três dias no evento, participação em visitas técnicas e no “Seminário Indústria Sustentável”.

PREMIAÇÃO

Danilo Urbano e Marcelo Akkary: em noite de festa em Vitória Crédito: Cacá Lima

PAELLA PARA O ASILO

O Motor Rockers Pub, em parceria com a Casa 107 Cervejaria Artesanal, promove a 1ª Paella Solidária sob o comando do chef Cassinho Ayres. Toda a renda líquida será revertida para o Asilo dos Idosos de Vitoria. Com R$ 100,00 você garante a sua paella, ganha uma caneca personalizada e tem direito a dois chopes. A Paella Solidária do Motor Rockers está marcada para o dia 06 de novembro, na sede do pub, às 11 horas. Os ingressos podem ser adquiridos previamente na Banca Rockers, Praia do Canto, e as vagas são limitadas.

QUERIDOS DE RR

Simone e José Luis Galvêas: em festa badalada na cidade Crédito: Cacá Lima

PERCUSSÃO CONTEMPORÂNEA

O músico percussionista, professor, produtor e compositor Léo de Paula disponibiliza nas plataformas digitais, no próximo dia 29 de outubro, o conteúdo do seu primeiro álbum autoral, "Grão: Território Percussivo", selecionado pelo Edital Setorial de Música da Secretaria de Estado da Cultura (Secult-ES). O trabalho, que também terá edição em CD, reúne 12 composições divididas entre obras de concerto contemporâneas e peças escritas para trilha sonora de espetáculos de dança afro-brasileira.

O recital de lançamento do álbum "Grão: Território Percussivo" será no dia 23 de novembro, no Museu Capixaba do Negro, em Vitória. Durante o evento, Léo de Paula vai apresentar as composições do álbum com a participação dos alunos de percussão do Projeto Vale Música Serra e os alunos do Projeto de Dança Afro-Brasileira Badu.

FESTA

Valdecir e Geise Torezani: casal querido de RR Crédito: Cacá Lima

RR NEWS

Apaixonado por triatlo, Bernardo Chieppe já está em contagem regressiva para a nova edição do Capixaba de Ferro, marcada para 24 de outubro. A sua Vitória Motors Jeep é patrocinadora do evento.

O arquiteto Pedro Canal é o novo gerente geral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES). Ele vem reforçar a equipe integrando todos setores da Instituição.

O casal de empresários Marcelo Baptista e Carolina Lemos recebem na quarta-feira (27), clientes e formadores de opinião para coquetel de reinauguração da loja de calçados Sonho dos Pés, no Shopping Vitória.

Beatriz Lima, Mariza Neves Guimarães e Anginha Buaiz: no lançamento do livro "Praia do Canto - A Vida das Ruas", no cerimonial Oásis Crédito: Cacá Lima

Entre os destaques do Apartamento Showa, assinado pelo arquiteto baiano David Bastos na CasaCor ES, estão o sofá Kartun, com a grife do designer italiano Maurizio Manzoni e a poltrona Wally giratória, inspirada nas clássicas poltronas de clubes, ambos da brand italiana Natuzzi.

Rubia Tannure, à frente das Botoclinic Shopping Mestre Álvaro e Shopping Vila Velha, anuncia para o Outubro Rosa que as mulheres que apresentarem exames preventivos como mamografia e papanicolau ganharão descontos de até 30% nos tratamentos de harmonização facial.