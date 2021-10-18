Confraria famosa do ES retoma atividades com festa na Ilha do Frade

Ana Claudia Cardozo, Maria Izabel Braga, Marina Monteiro, Tricia Navarro, Nazaré Neves, Renata Rasseli, Beth Dalcolmo, Mariana Perini, Eulalia Chieppe, Andréia Lopes e Marli Leite fazem parte da Confraria das Onças Crédito: Mônica Zorzanelli

Confraria das Onças, formada por jornalistas, empresárias, juíza e professoras, que se reúne mensalmente para degustar bons vinhos e celebrar a amizade, retomou suas atividades neste sábado (16) com festa. Décio Chieppe e Eulália Chieppe, uma das confrades, na Ilha do Frade, em Vitória , formada por jornalistas, empresárias, juíza e professoras, que se reúne mensalmente para degustar bons vinhos e celebrar a amizade, retomou suas atividades neste sábado (16) com festa. Depois de 20 meses sem reuniões presenciais, a confraria celebrou o reencontro, na casa de, uma das confrades, na Ilha do Frade, em Vitória

O encontro, que reuniu ainda amigos das confrades, marcou a comemoração de duas aniversariantes do mês: Nazaré Neves (15 de outubro) e Renata Rasseli (18 de outubro). No menu, o destaque foi o Pato no Tucupi, preparado pela chef Nazaré. A decoração foi assinada por Rose Faé, amiga da confraria, com flores e balões Festar, de Bruna Medeiros. Sylvia Lis assinou o bolo temático da festa e Rodrigo de Paula animou a pista.

Confira a galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Confraria das Onças celebra a retomada das reuniões

TROFÉU MULHER IMPRENSA

A capixaba Isabel Raupp Pimentel, Assessora Chefe de Comunicação da Anvisa, é um das indicadas ao Troféu Mulher Imprensa 2021. "Ao ser indicada para a décima quinta edição do prêmio Mulher Imprensa, na categoria Comunicação Pública, vejo o reconhecimento do trabalho de toda a equipe de comunicação da Anvisa. Desde janeiro de 2020, início da pandemia que mudou a vida de todos, a agência não parou de trabalhar para garantir a segurança, a eficácia e qualidade de equipamentos, medicamentos e vacinas para a população. Este trabalho é feito com foco na transparência . E a comunicação é essencial para que isso aconteça. Conseguimos mostrar o trabalho técnico e científico, por exemplo, para a aprovação das vacinas que hoje estão salvando vidas. Um orgulho liderar a equipe de comunicação e, sobretudo, pertencer a este time incrível!"

FÃS DE VINIL

Durante a reunião da Confraria das Onças, a colecionadora de discos de vinil, Rubia Galvão, ganhou o LP de Woodstock, comprado em 1985, em Nova York, do amigo André Hees Crédito: Mônica Zorzanelli

JUNTOS PELO AUTISMO

A instrutora Amanda Ribeiro é uma das convidadas do Curso de Capacitação Profissional em Atendimento a pessoas com TEA (Transtorno de Espectro Autista), nesta terça-feira (19), na Vila Pindô, no Bairro de Fátima. Ela tem um filho com autismo, é psicóloga e especialista em Intervenção Precoce do Autismo pelo CBI of Miami (Child Behavior Institute) além de ser a primeira brasileira a receber a certificação Certified Autism Travel Professional (CATP) pelo IBCCES (International Board of Credentialing and Continuing Education Standards. O curso é voltado para profissionais e a iniciativa é dos empresários Guilherme Brunoro e Rodrigo Prezença.

NATAL

Tieta Nascimento, a anfitriã Sheila Silva e Ronaldo Nascimento: conferindo a vitrine de Natal no Centro da Praia Shopping Crédito: Renata Rasseli

RR NEWS

Libriano querido de RR, Dr. Ariosto Santos celebrou seu aniversário neste domingo (17), ao lado da sua Shirley e dos filhos.

Os musicistas Sergio Pavese e Glaucia Castilhos vão assinar a trilha sonora do coquetel de inauguração da nova clínica do cirurgião plástico Dr. Adriano Batistuta, na próxima quinta-feira (21), na Enseada do Suá.

O manicuro Luiz Paulo Loyola acaba de se unir ao time Camarim Tex, em Jardim Camburi, e já está fazendo obras de arte nas unhas das clientes com toda a sua experiência de nail designer.

Será inaugurada na próxima segunda-feira (18), às 17h, no 1º piso do Shopping Vitória, a franquia gaúcha Criamigos – Oficina de Ursos. Para marcar o momento, os sócios Aline Queiroz e Rômulo Coelho irão realizar o 1º Encontro da Criamigos do SV, com o coquetel para os pequenos.

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