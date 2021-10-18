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Renata Rasseli

Confraria famosa do ES retoma atividades com festa na Ilha do Frade

Depois de 20 meses sem reuniões devido à pandemia, a Confraria das Onças celebrou o retorno neste sábado (16), em Vitória

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 02:09

Públicado em 

18 out 2021 às 02:09
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Ana Claudia Cardozo, Maria Izabel Braga, Marina Monteiro, Tricia Navarro, Nazaré Neves, Renata Rasseli, Beth Dalcolmo, Mariana Perini, Eulalia Chieppe, Andréia Lopes e Marli Leite
Ana Claudia Cardozo, Maria Izabel Braga, Marina Monteiro, Tricia Navarro, Nazaré Neves, Renata Rasseli, Beth Dalcolmo, Mariana Perini, Eulalia Chieppe, Andréia Lopes e Marli Leite fazem parte da Confraria das Onças Crédito: Mônica Zorzanelli
A Confraria das Onças, formada por jornalistas, empresárias, juíza e professoras,  que se reúne mensalmente para degustar bons vinhos e celebrar a amizade, retomou suas atividades neste sábado (16) com festa. Depois de 20 meses sem reuniões presenciais, a confraria celebrou o reencontro, na casa de Décio Chieppe e  Eulália Chieppe, uma das confrades, na Ilha do Frade, em Vitória 
O encontro, que reuniu ainda amigos das confrades,  marcou a comemoração de duas aniversariantes do mês: Nazaré Neves (15 de outubro) e Renata Rasseli (18 de outubro). No menu, o destaque foi o Pato no Tucupi, preparado pela chef Nazaré. A decoração foi assinada por Rose Faé, amiga da confraria, com flores e balões Festar, de Bruna Medeiros. Sylvia Lis assinou o bolo temático da festa e  Rodrigo de Paula animou a pista. 
Confira a galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Confraria das Onças celebra a retomada das reuniões

TROFÉU MULHER IMPRENSA

A capixaba Isabel Raupp Pimentel, Assessora Chefe de Comunicação da Anvisa, é um das indicadas ao Troféu Mulher Imprensa 2021. "Ao ser indicada para a décima quinta edição do prêmio Mulher Imprensa, na categoria Comunicação Pública, vejo o reconhecimento do trabalho de toda a equipe de comunicação da Anvisa. Desde janeiro de 2020, início da pandemia que mudou a vida de todos, a agência não parou de trabalhar para garantir a segurança, a eficácia e qualidade de equipamentos, medicamentos e vacinas para a população. Este trabalho é feito com foco na transparência . E a comunicação é essencial para que isso aconteça. Conseguimos mostrar o trabalho técnico e científico, por exemplo, para a aprovação das vacinas que hoje estão salvando vidas. Um orgulho liderar a equipe de comunicação e, sobretudo, pertencer a este time incrível!"

FÃS DE VINIL

Rubia Galvão ganhou um LP de Woodstock do amigo André Hees
Durante a reunião da Confraria das Onças, a colecionadora de discos de vinil, Rubia Galvão,  ganhou o LP de Woodstock, comprado em 1985, em Nova York,  do amigo André Hees Crédito: Mônica Zorzanelli

JUNTOS PELO AUTISMO

A instrutora Amanda Ribeiro é uma das convidadas do Curso de Capacitação Profissional em Atendimento a pessoas com TEA (Transtorno de Espectro Autista), nesta terça-feira (19), na Vila Pindô, no Bairro de Fátima. Ela tem um filho com autismo, é psicóloga e especialista em Intervenção Precoce do Autismo pelo CBI of Miami (Child Behavior Institute) além de ser a primeira brasileira a receber a certificação Certified Autism Travel Professional (CATP) pelo IBCCES (International Board of Credentialing and Continuing Education Standards. O curso é voltado para profissionais e a iniciativa é dos empresários Guilherme Brunoro e Rodrigo Prezença.

NATAL

Tieta Nascimento, Sheila Silva e Ronaldo Nascimento
Tieta Nascimento, a anfitriã Sheila Silva e Ronaldo Nascimento: conferindo a vitrine de Natal no Centro da Praia Shopping Crédito: Renata Rasseli

RR NEWS

Libriano querido de RR, Dr. Ariosto Santos celebrou seu aniversário neste domingo (17), ao lado da sua Shirley e dos filhos.
Os musicistas Sergio Pavese e Glaucia Castilhos vão assinar a trilha sonora do coquetel de inauguração da nova clínica do cirurgião plástico Dr. Adriano Batistuta, na próxima quinta-feira (21), na Enseada do Suá.
O manicuro Luiz Paulo Loyola acaba de se unir ao time Camarim Tex, em Jardim Camburi, e já está fazendo obras de arte nas unhas das clientes com toda a sua experiência de nail designer.
Será inaugurada na próxima segunda-feira (18), às 17h, no 1º piso do Shopping Vitória, a franquia gaúcha Criamigos – Oficina de Ursos. Para marcar o momento, os sócios Aline Queiroz e Rômulo Coelho irão realizar o 1º Encontro da Criamigos do SV, com o coquetel para os pequenos.

LANÇAMENTO DE LIVRO

Lulu Moreira e Beatriz Rassele Croce Costa
Lulu Moreira e Beatriz Rassele Croce Costa: tarde de autógrafos de "A Menina que Pintava Carneiros", no Centro da Praia Crédito: Renata Rasseli

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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