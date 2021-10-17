Operadora de saúde do ES inaugura unidades no Rio de Janeiro

A MedSênior, operadora de saúde exclusiva da terceira idade, abriu unidade também em Belo Horizonte (Minas Gerais) Crédito: Divulgação

A MedSênior já está devidamente instalada no Rio de Janeiro. Com unidades de atendimento próprias localizadas em Botafogo, na Barra da Tijuca, em Niterói e na Tijuca, e uma sede administrativa no Centro, a operadora de saúde capixaba exclusiva da terceira idade tem a meta de conquistar 350 mil vidas na capital carioca.

Nas unidades, os clientes têm acesso à assistência médica nas áreas de Geriatria e Clínica Geral, e atendimento com enfermeiros e nutricionistas. Os locais ainda realizam as oficinas, tradicionais na operadora de saúde por proporcionarem atividades voltadas para a prevenção de doenças e a qualidade de vida dos idosos.

Segundo o presidente da MedSênior, Maely Coelho, o Rio de Janeiro é o sexto estado a receber a MedSênior. “Os estudos mostram que a população acima dos 60 anos tem crescido no Rio. E não só isso. A cidade conta com um percentual considerável de idosos que se mantêm ativos economicamente. Além disso, são pessoas que buscam um atendimento personalizado e que desejam melhorar a sua saúde física e psicológica. É um perfil completamente alinhado com a nossa filosofia de trabalho”, afirma Maely Coelho.

O projeto de expansão da operadora de saúde segue arrojado. A MedSênior atua no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Brasília, no Rio de Janeiro e, em 2021, estará presente também em São Paulo. “Com o nosso conceito de medicina preventiva pretendemos ajudar 1 milhão de idosos em todo o país. Esse é o nosso compromisso”, finaliza Maely Coelho.

ANIVERSÁRIO

Valentina Primo comemorou 12 anos com a mãe Andrea, o pai Fabio e o irmão Lucas, no Impulso Park, em São Paulo Crédito: Divulgação

PRIMAVERA TERESENSE

A Primavera Teresense contará com dois shows nas próximas semanas: o cantor Paulinho Pedra Azul, no dia 30 de outubro, e Renato Teixeira e banda, no dia 5 de novembro, na Praça da Cultura.

MODA

Gabriela Pagoto, Silvana Araujo e Cláudia Serra: em lançamento de coleção Verão 2022, na Praia da Costa Crédito: Divulgação

20 ANOS DE JUNIOR ACHIEVEMENT

Um almoço comemorativo pelos 20 anos de atuação da Junior Achievement do Espírito Santo (JAES) acontece na terça-feira (19), no Outback Vitória, um dos mantenedores da entidade. Terence Rangel, sócio da Bloomin Brands, Rede Outback Brasil e presidente do conselho consultivo da JAES, juntamente com a presidente da Junior, Tatiana Tristão, receberão as demais lideranças parceiras da instituição de educação empreendedora, como a Rede Gazeta.

Em duas décadas atuando com projetos voltados para adolescentes e jovens, a Junior Achievement já beneficiou 260 mil alunos de escolas capixabas, com a participação de 12 mil voluntários.

NOVA COLEÇÃO

Dorion Soares prepara uma nova coleção com muitos diamantes e esmeraldas. Nádia Neme posou para as lentes de Breno Rodriguez, que veio diretamente de São Paulo para a sessão de fotos. Crédito: Breno Rodriguez

RR NEWS

Os empresários Wilson Calmon e Marcos Batista e outras lideranças do Base 27, hub de inovação que reúne empresas do segmento de engenharia e construção capixabas, estiveram em Florianópolis (SC) para conhecer o ecossistema de inovação local. Conhecida como a Ilha do Silício Brasileira e considerada destaque no país pela alta concentração de atores ligados à ciência, tecnologia e inovação, a capital catarinense chegou a mudar sua matriz de desenvolvimento, antes o Turismo, para a Inovação.

A tricologista e terapeuta capilar Cristal Bastos está participando do XVII Congresso Mundial de Medicina Estética, no Maksoud Plaza Hotel, em São Paulo.

Juliana Drumond está animada com os preparativos para a inauguração da sua nova clínica de dermatologia e estética, que está em obras. O atendimento continuará na Enseada do Suá, próximo do endereço atual, mas em um espaço maior e mais moderno. O projeto é da arquiteta Larissa Cabral.

Letícia Salgado e Lorena Cota recebem nesta terça-feira (19) para celebrar os três anos do Casa Graviola.

A modelo Ana Amelia Fernandes e Dirceu Paigel em uma das fotos que poderão ser conferidas na Mostra “Você é Única” Crédito: Monica Zorzanelli